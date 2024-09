Vijf kunstdingen om dit weekend toch een broek voor aan te trekken

Ook Rotterdam heeft een Museumnacht, en deze zaterdag is het raak. Meer dan veertig musea doen mee en met maar één ticket kun je ze allemaal bezoeken. Tips: een kunstwerk over wat menstruatie met je doet in FLTR, een psychedelische lichtinstallatie in Galerie Vivid en een expositie over ‘de kunst van het verdwijnen’ in Garage Rotterdam. Bekijk hier de rest van het programma.

Waar: Verschillende plekken in Rotterdam

Wanneer: Morgenavond

Videos by VICE

Poster New Renaissance Film Festival 2017, via

In LAB111 in Amsterdam speelt vanaf vandaag tot en met zondag een filmfestival voor en door onbekende en aspirerende filmmakers. Het programma bevat masterclasses, debatten, interviews, en daarnaast dus zo’n negentig korte films, documentaires en, aldus de beschrijving, zelfs een scenariocompetitie.

Waar: LAB111, Amsterdam

Wanneer: Vanaf vandaag t/m zondag

Poster event, via

Het SkateCafe in Amsterdam-Noord opent morgen een expositie met speciale skatekunst en verschillende screenings van skatefilms in de avonden. Daarbovenop komen dan nog feestjes. De expositie wordt verzorgd door Skateism, dat zich richt op skatecultuur wereldwijd. Dus, aan alle skaters die dit lezen; leef je uit.

Waar: SkateCafe, Amsterdam

Wanneer: Vanaf vandaag t/m 11 maart

Poster Artefact 2017, via

In Leuven is nog tot en met het einde van dit weekend het kunstfestival Artefact aan de gang. Het is een vrij groot festival met stapels kunst, waaronder ook heksenzakken waar je in kan kruipen om een half uurtje te trippen. Het thema is dit jaar namelijk ’the Act of magic’, waarbij wordt bevraagd wat vandaag de dag nog magie genoemd kan worden. Om de kunst heen is er ook een muziekprogramma, lezingen en [kunst]performances. Bekijk hier het programma.

Waar: STUK Onthaal, Leuven (BE)

Wanneer: Nog t/m 9 maart

In Rotterdam zijn dit weekend de zogenaamde ‘Digital Days’ aan de gang, waarbij een drietal musea samenwerkt om een programma met en over digitale kunst neer te zetten. In V2 resulteert dat in een expositie met werk van David Quayola, waar we al eens eerder over schreven. Quayola staat bekend om zijn geanimeerde bewerkingen van vroegere schilderkunst, en dit weekend doet hij dat met Franse impressionistische lentetuinen.

Waar: V2, Rotterdam

Waneer: Nog t/m zondag