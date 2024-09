Vijf kunstdingen om dit weekend voor op dat gekke fietsje van je te stappen

Een foto die is geplaatst door Melanie Bonajo (@melanie_bonajo) op 28 Aug 2015 om 8:58 PDT

1. ‘Milennials’

Ook ik besef naturlijk dat dit een wat generieke titel is voor een expositie. Met enkel het woord ‘Milennials’ ga je ons milennials niet binnenhalen, maar lees iets verder en je komt erachter dat deze expo de moeite waard is. Museum Arnhem heeft namelijk [bijna] alleen maar kunstenaars van na 1980 gevraagd, en dat is tof. Er doen tien kunstenaars mee en hierboven zie je een still uit Night Soil (2015), een van de kunstwerken die je er kan verwachten. De film vertelt het verhaal van een bijzondere groep sekswerkers in New York die hun baan juist als een vorm van empowerment zien. Mocht je geen milennial zijn, dan mag je helemaal niet bij deze expo naar binnen en geldt dit bericht niet voor jou. Sorry nog.

Waar: Museum Arnhem, Arnhem

Wanneer: Vanaf vandaag t/m 29 januari 2017

2. Woordnacht 2016

“Soms zegt een woord meer dan duizend plaatjes.” Zo zeiden ze dat weleens in het oude Rome. Dat hier geen snars van klopt doet er nu even niet toe, want het is namelijk een verdomd goede introductie voor dit gloednieuwe festival in Rotterdam. ‘Woordnacht‘ zet de plaatjes opzij, om het in alle rust – en de hele nacht door – over woorden te hebben. Literaire woorden, poëtische woorden, enzovoorts. Met zestig auteurs, verspreid over veertien locaties is er dan ook geen reden meer voor iedereen die ook maar een greintje gevoel voor taal heeft om hier niet heen te gaan. Pak het woord. Grijp de nacht.

Waar: Verschillende locaties in Rotterdam

Wanneer: Vandaag van 17:30 t/m 02:30

Screenshot uit The Other Side (2015), Roberto Minervini, via

3. Looking for America

Het ‘EYE’ kijkt naar Amerika. Het filmmuseum heeft sinds gisteren een speciaal op ‘de cultuur van Amerika’ georiënteerd filmprogramma. Vandaag en morgen draaien er zeven films uit dat programma. Onder andere Elephant (2003), over een stel pubers dat zeer nauwkeurig een aanslag op hun school voorbereidt (gebaseerd op een waargebeurd verhaal), Donnie Darko, de nu-al-klassieker uit 2001, en The Other Side (2015) komen aan bod. Bovenstaand beeld komt uit die laatste film, waarin een groep mensen gevolgd wordt die naar hun gevoel totaal niet mee kunnen doen in die befaamde Amerikaanse droom.

Waar: EYE Filmmuseum, Amsterdam

Wanneer: Sinds gister t/m 21 december 2016

De Hand van Johnny Rotten (2015), Robert van der Kroft, via

4. Cross Comix

Nee, ho, wacht. Voordat je je iets in je hoofd haalt: het feit dat je hierboven een middelvinger ziet betekent niet dat dit een goddeloos anarchistenbal is ofzo. Nee, het gaat me hier puur om het feit dat het een strip is. Daar gaat Cross Comix namelijk om. ‘Het beeldverhaal’ (of ook wel de strip dus) in combinatie met allerlei andere disciplines (het ‘Cross’-gedeelte). Dit jaar is de eerste editie en het programma belooft wat: onder andere Spinvis en Kamagurka zullen hun kunsten vertonen. Klik hier voor het hele programma.

Waar: Rotterdamse Schouwburg, Rotterdam

Wanneer: Vandaag van 12:30 tot 23:00.

Screenshot uit Art/Architecture (2015) van The School of Life, via

5. Andy Warhol Filmavond

Het zou kunnen dat je nu zegt: “Yo, Boris, hier kom ik niet voor hoor. Want Andy Warhol is al zo bekend.” Dan zeg ik: “ja oké, maar toch nee.” Hij is namelijk weliswaar populair, maar wat weet je nou echt over deze man? Wat weet je nou echt over zijn kunst? Deze filmavond kan daar verandering in brengen. Morgenavond vanaf half 7 zullen twee langere documentaires uit 1987 en 1973, over Warhol gedraaid worden, en tussendoor nog twee films van Warhol zelf. Je kunt dus méér leren over Warhol, en tegelijkertijd een hele avond op je luie reet zitten. Dit wil je toch?

Waar: Mixtree Cinema, Amsterdam

Wanneer: Morgen van 18:30 tot 23:30.