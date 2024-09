Vijf kunstdingen om een moment bij stil te staan dit weekend

A photo posted by Foam Photography Museum (@foam_amsterdam) on Dec 15, 2016 at 9:52am PST

1. Black Box

Black Box toont werk van de Japanse fotograaf Hiroshi Sugimoto. Volgens het museum kan je zijn werk ook wel omschrijven als “een overpeinzing van de aard van waarneming, illusie, representatie, leven en dood.” Als je dat allemaal wat zwaar vindt klinken, geef ik dat toe. Dat is het namelijk ook. Maar dat maakt zijn harde zwartwitfoto’s niet minder indrukwekkend. Dit weekend zie je een overzicht van 40 jaar werk van hem, aan de hand van zijn bekendste series.

Waar: FOAM, Amsterdam

Wanneer: Sinds gister t/m 8 maart

2. The Life Intense

Voor deze moeten jullie me even vertrouwen. De titel en poster zeggen me weinig, maar wat ik wel zie is 12 ‘performances’, vandaag en morgen, met daaromheen een serie kunstwerken. Dat is wat er dit weekend gebeurt tijdens The Life Intense, en ik denk dat het gaaf wordt. W139 staat sowieso bekend voor hardcore kunst, dus ga hier vooral heen als je er eens even écht voor wilt gaan. Laat me weten hoe het was, oké?

Waar: W139, Amsterdam

Wanneer: Vanavond van 18:00 tot 20:30 en morgen van 18:00 tot 21:00

3. Mais oui, Paris 2016!

Afgelopen zomer kregen 18 jonge, Vlaamse en Nederlandse acteurs en journalisten de kans om twee weken in Parijs te verblijven, in een comfortabel huis en van alle gemakken voorzien. Eenmaal daar, in een nieuwe groep en omgeving, begon men ideeën en verhalen met elkaar uit te wisselen. Tot slot werd elk lid gevraagd twee tekstjes te schrijven over de kansen en valkuilen van Parijs. Het resultaat van dit alles kun je vanavond live horen, tijdens Mais oui, Paris 2016.

Waar: De Brakke Grond, Amsterdam

Wanneer: Vanavond van 20:30 tot 23:00

4. Lezing over Piet Mondriaan en De Stijl

Het Gemeentemuseum in Den Haag organiseert nu al een tijdje elke zondag een lezing over kunst. Meestal vind ik ‘m erg saai maar dit weekend klinkt veelbelovend. Er zal namelijk gesproken worden over Piet Mondriaan, De Stijl, en hun gezamenlijke invloed op reclame, ontwerp en Dutch Design. Zeker die link naar het nu lijkt me interessant. Zou er veel van wat er nu op de Dutch Design Week staat terug te leiden zijn naar het genie Mondriaan? Of naar de pioniers van De Stijl? Ik ben benieuwd.

Waar: GEM, Den Haag

Wanneer: Morgen van 14:00 tot 14:45

5. Ask the Dusk

Met zo’n poëtische titel ben je bij mij al binnen. ‘Vraag het de schemer.’ Prachtig toch? Enfin, dit weekend start een overzichtsexpo van de Belgische fotografe Lara Gasparotto (1989). Haar foto’s houden het midden tussen registraties van de ‘gewone wereld’ om ons heen en regelrecht uit onze dromen gestolen surrealisme. Check haar Instagram voor meer foto’s. Mochten deze prachtbeelden je niet trekken (want, smaken verschillen tenslotte) dan zijn er nog twee andere expo’s. Eentje over Werner Bischof (geen familie, voor zover ik weet), die een indringend oeuvre bouwde in de jaren dertig en veertig als fotojournalist, en eentje over het vastleggen van licht in fotografie door de tijd heen, onder de passende titel Nacht Ontwaakt.

Waar: Fotomuseum, Den Haag

Wanneer: Vanaf vandaag t/m 26 februari

Laatste kans: Dial H.I.S.T.O.R.Y.

Met Dial H-I-S-T-O-R-Y (1997) wist filmkunstenaar Johan Grimonprez zijn plek definitief te veroveren. De film toont de geschiedenis van vliegtuigkapingen, maar dan gezien vanuit hoe de media die afbeelden, en dat maakt het pijnlijk. Je gaat namelijk als kijker zien hoe de media onze beelden kunnen sturen, en hoe moeilijk het kan zijn om je eigen waarheid te vinden in de stroom van informatie. Naast de film zul je ook enkele portretten van kapers zien, genomen door Grimonprez. Het geheel zal, lijkt me, indringend zijn, maar de moeite waard. Dit weekend is je laatste kans.

Waar: Flatland Gallery, Amsterdam

Wanneer: Nog t/m 22 december