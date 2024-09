Vijf kunstdingen om met gestrekt been het nieuwe jaar in te gaan

Het gaat druk worden, maar morgen is de laatste dag van de Banksy-expositie in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Banksy kennen we allemaal van zijn alomtegenwoordigheid op het internet. Maar wie kan zeggen dat-ie de grootste fysieke expositie ter wereld van hem met eigen ogen aanschouwd heeft? Weinigen. Pak die kans dus (het wordt waarschijnlijk wel druk, ik heb je gewaarschuwd).

Waar: Beurs van Berlage, Amsterdam

Wanneer: Nog t/m morgen

Videos by VICE

A photo posted by World Press Photo Foundation (@worldpressphoto) on Feb 18, 2016 at 2:31am PST

De selectie van een van de groote fotojournalistische prijzen reist de wereld rond, en is nu in Hilversum aangeland. Op dit moment gaat het over de winnaars van 2016. Als je je mobiel meeneemt, kun je de fotografen over hun foto’s horen praten terwijl je door het museum dwarrelt. Tof toch?

Waar: Museum Hilversum, Hilversum

Wanneer: Vandaag t/m 27 januari

Een plan voor een rollercoaster die je gegarandeerd je leven ontneemt. Chill… Via

Volgens conservator Agata Jaworska gaat The Life Fair over het feit dat het menselijk leven altijd is “verstrengeld met de belangen van bedrijven en de overheid, zowel in het openbare leven als in de privésfeer.” Pfieuw. Dat klinkt gecompliceerd. Toch levert het fantastische kunstwerken op. Van een stel mokken met willekeurige van het internet geplukte kinderen erop, tot een geprojecteerd gezicht dat steeds het ‘gemiddelde gezicht’ samenstelt aan de hand van alle bezoekers die er hun foto laten nemen, en zelfs een uitgewerkt plan voor een achtbaan die gegarandeerd je dood wordt.

Waar: Nieuwe Instituut, Rotterdam

Wanneer: Nog t/m morgen

Laat je niet afschrikken door het design van deze poster. De films zijn vast tof. Via

Around Films is een onafhankelijk filmplatform waar nog onbekende kunstenaars met geen of weinig budget hun films naartoe kunnen sturen, om vervolgens kans te maken om in een bepaalde categorie te winnen. En dan gaat het over Best Documentary, Best Short, Best Animation, etc. De winnende selectie wordt vervolgens in verschillende steden tentoongesteld (Berlijn, Amsterdam, Barcelona en Paris), en dit weekend is Amsterdam aan de beurt.

Waar: LAB111, Amsterdam

Wanneer: Vandaag van 14:30 tot 22:30

A photo posted by EYE Filmmuseum (@eye_film) on Sep 6, 2016 at 6:00am PDT

EYE sluit zijn Celluloid-expositie af met een lezing over analoge filmkunst, waarbij kunstenaars en curatoren van EYE met elkaar in gesprek gaan. Volgens de beschrijving zal het gesprek geleid worden door quotes van bekende regisseurs. Tussen het gesprek door worden korte (analoge) films van de kunstenaars uit de expositie vertoond. Een klassiek tafelgesprek dus, waar je misschien wel wat van kan leren.

Waar: EYE Filmmuseum

Wanneer: Morgen vanaf 16:00