Vijf kunstdingen om per direct in je onderbroek voor naar buiten te rennen

Het tweede deel van Jordan Wolfsons epische tentoonstelling gaat dit weekend van start. In zijn eerste deel zagen we al een soort half mensachtige pop, nu krijgen we een bijna echt mens onder onze neus. Female Figure (zie hierboven) gaat gekleed als popster, en gedraagt zich daar ook naar. Ze zingt popliedjes en gaat een interactie met het publiek aan. Zoals je misschien al vermoedt door het plaatje, is dat ronduit eng. Stedelijk zelf zegt al: dit figuur is mogelijk niet geschikt voor kinderen. Dan weten we genoeg, toch?

Waar: Stedelijk, Amsterdam

Wanneer: Vanaf morgen t/m 23 april

Videos by VICE

Andreas (2011), Ferry van der Nat

Van der Nat is in de modewereld een gerespecteerde fotograaf. Zijn instagramaccount telt bijvoorbeeld rustig zestienduizend volgers. Toch is dat niet de plek waar je zijn intiemste beelden gaat vinden, die kun je namelijk dit weekend zien. Van der Nat maakte door de jaren heen een grote collectie portretten van mannelijke modellen, gestuwd door zijn fascinatie voor het mannenlichaam en de trends waardoor het beïnvloed wordt. Intiemer kan bijna niet.

The Smell of Data (2016), Leanne Wijnsma en Fiona Tan

Morgen is er in Haarlem een workshop over de zogenaamde ‘Smell of Data‘. Dit is een apparaatje dat een gek geurtje vrijlaat zodra het merkt dat je een gevaarlijke website bezoekt (je moet dan wel je laptop erop aansluiten). Morgen heb je de kans om hier een workshop over te volgen. Bovendien heb je de kans om het zelf uit te proberen, en dat kan volgens mij best vet zijn.

Waar: Nieuwe Vide, Haarlem

Wanneer: Morgen van 13:00 tot 16:00

Portret uit de serie ‘1994’ (2016), Pieter Hugo

Het Rijks geeft ons een geschiedenisles over Zuid-Afrika en Nederland, in maar liefst driehonderd kunst- en cultuurobjecten. Zoals je misschien weet heeft Nederland nogal wat invloed gehad op het land. Denk kolonialisme, slavernij, rassenscheiding en nog een boel andere niet zo koosjere dingen. Het Rijks blikt hier zo eerlijk mogelijk op terug. De expositie is een mooie kans voor wat hoognodige confrontatie met ons duistere verleden en tegelijkertijd voor wat verdieping in een land waar je waarschijnlijk niet bijster veel over weet (ik ook niet, dus voel je niet aangevallen).

Waar: Rijksmuseum, Amsterdam

Wanneer: Sinds vandaag t/m 21 mei

Historische collectie politie-eenheid Rotterdam

Volgens de website van Museum Rotterdam wordt de wederopbouw van Rotterdam vooral gepresenteerd als een heldhaftig onderonsje van krachtige mannen. Ze verwijzen daarbij naar de viering van 75 jaar Wederopbouw die vorig jaar in de stad plaatsvond. In Vrouwen van Rotterdam tonen ze aan dat vrouwen een net zo grote rol speelden in die wederopbouw, en stellen ze hun verhalen en portretten tentoon.

Waar: Museum Rotterdam

Wanneer: Vanaf morgen t/m 1 oktober