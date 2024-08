Olijfolie kan je deze winter redden van een droge huid

Daar zit je dan, met al die exotische oliën die je kocht toen je dacht een keukenprins(es) te gaan worden, maar inmiddels al maandenlang stof aan verzamelen zijn in je keukenkast. Maar, geen zorgen: ik heb goed nieuws. Kookolie kan ook buiten de keuken nuttig zijn. Zo kan olie je huid, mond en haar vitaliseren en gezonder maken. Met name koudgeperste vierge en extra-vierge olijfolie zitten vol met fytochemicaliën — plantaardige stoffen die heel goed zijn voor je lichaam.







Jammer genoeg zijn de zwaarder geraffineerde oliën — zoals koolzaadolie, maïsolie en plantaardige oliën — niet zo voordelig voor onze gezondheid, vertelt Katrine Van Wyk, voedingscoach en auteur van het boek Best Green Eats Ever. De gezondste stoffen in deze olien overleven vaak het verwerken niet, dus die kan je beter achterin je keukenkastjes laten staan. Maar dit is wat je met de fancy oliën kan:

Je gezicht beschermen tegen de droge winterlucht

Deze natuurlijke oliën werken opvallend goed om je gezicht te hydrateren. Extra vierge olijfolie zit bomvol vitamine E en andere antioxidanten die het verouderingsproces van de huid tegengaan. En deze olijfolie werkt zelfs nog beter wanneer je het mengt met kokosolie, wat zowel vetzuren bevat die de huid verzachten, als antibacteriële en antifungale bestanddelen. Dit vertelt Josh Axe, klinisch voedingsdeskundige en oprichter van Exodus Health Center. Voeg aan dit mengsel nog een scheutje essentiële olie zoals lavendel of tea tree toe, en je hebt een product gemaakt waar je waarschijnlijk bij de Lush 34,95 per 100ml voor zou betalen. Als klapper op de vuurpijl is je Puur-Natuurlijke Ontrimpelaar (je kan zelf een betere naam verzinnen) 100 procent vrij van parabenen en geurstoffen, die beide vaak in moisturizer met een merknaam erop worden gestopt. Deze kunnen huidirritatie veroorzaken of zelfs de hormonale processen in het lichaam verstoren, zegt Van Wyk.

Puistjes wegwassen

Meng een halve theelepel olijfolie met een kwart theelepel citroensap. De antioxidanten van de olie hebben een helende werking, en het citroensap zorgt dat littekens geminimaliseerd worden, omdat de huid erdoor samentrekt, vertelt Michele Green, een cosmetisch dermatoloog uit New York. Dit mengsel is niet zo krachtig als de medische crèmes die ze voorschrijft, maar het heeft het voordeel dat het de huid niet irriteert of uitdroogt. Plus, je hoeft geen doktersafspraak te maken om eraan te komen. Je kunt simpelweg de onzuivere plekjes op huid insmeren voor je naar bed gaat. In de ochtend spoel je het met warm water van de huid af. En hierna kan je je stralende babyhuidje bewonderen in de badkamerspiegel.

Je mond reinigen

Elke dag je mond spoelen met een mondvol olie kan tandplak en tandvleesontsteking tegengaan. Uit een klein onderzoek is naar voren gekomen dat volwassenen al nadat ze slechts een week mond spoelden met kokosolie een vermindering van tandplak en gingivitis opmerkten. Dit werd gedurende het 30-daagse onderzoek geleidelijk nog minder. De reden hiervoor: Vetzuren in de kokosolie trekken het vetmembraan rondom de bacteriën in je mond aan, waardoor het zich terugtrekt en je makkelijk de bacteriën uitspuugt.

Het is ook mogelijk dat je tanden wit blijven door je mond te spoelen met olie. Deze theorie is niet goed onderzocht, maar het is afkomstig van een behandeling uit de Ayurvedische medische wereld, de oude holistische geneeskunde uit India. Hoe dan ook, je kunt volgens Josh Axe een hoop tandpasta maken met de overgebleven oliën die je thui hebt liggen. Combineer 4 eetlepels kokosolie met 2 eetlepels baksoda, 20 druppels kaneel- of kruidnagelolie en 20 druppels pepermuntolie.

Make-up verwijderen zonder je gezicht eraf te branden



Weet je nog hoe olie het vetmembraan rondom bacteriën aantrekt? Dat werkt hetzelfde met het vetmembraan rondom het pigment van je make-up, vertelt Green. (De hele wereld bestaat schijnbaar uit vet.) Verder is olie een goede vervanger voor je make-up remover omdat olie zachter is voor de huid en geen synthetische chemicaliën bevat. “Je kan erop vertrouwen dat de olie niet alleen de make-up verwijdert, maar dat het ook tegelijkertijd je huid hydrateert, beschermt en geneest,” zegt Axe. “En dat is vooral belangrijk rondom kwetsbare plekjes, zoals de ogen.” Gebruik het zoals je doet met scrubben: smeer het in en was het eraf.

Je haar zacht maken

Ieder willekeurige olie maakt je haar zachter, maar kokosolie is vooral erg goed, zegt Van Wyk. Het voedt het haar met flinke dosis laurinezuur, een verzadigd vet dat uitstekend werkt tegen droog haar en gespleten punten, waardoor je droge, piekerige winterhaar weer transformeert naar een fluwelen, golvende staat. Wrijf theelepels kokosolie — of welke olie je ook maar wilt gebruiken — in je haar voordat je naar bed gaat. Zorg ervoor dat de hoofdhuid ook goed ingesmeerd is, en doe je haar (indien het lang is) in een knot zodat je niet helemaal onder de olie komt. Vervolgens doe je je haar in een handdoek of douchemuts, en je wast het in de ochtend eruit.

