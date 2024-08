Vijf provinciale trekpleisters die veel leuker zijn dan Amsterdam

Steeds meer buitenlandse toeristen komen hun vakantie doorbrengen in Nederland. Dat is leuk en goed, want die mensen nemen allemaal geld mee om hier uit te geven, maar het is ook wel vermoeiend, bijvoorbeeld omdat al die toeristen met z’n allen op het fietspad lopen. In 2017 verbleven 17,8 miljoen buitenlandse toeristen in Nederlandse huisjes, hotels en vakantieparken – 13 procent méér dan het jaar ervoor.

De meeste van die toeristen gaan naar de bekende toeristische trekpleisters, met name naar Amsterdam. Van alle buitenlandse gasten ging vorig jaar 37 procent naar de hoofdstad. En dat terwijl veel mensen in Amsterdam helemaal niet zitten te wachten op nóg meer toeristen. Daarom wil de overheid de toeristen meer over het hele land verspreiden.

Maar wat is er eigenlijk allemaal te doen voor toeristen? We belden een aantal toeristische attracties in alle hoeken van het land, om te vragen wat ze te bieden hebben voor de toerist, en of ze daar eigenlijk wel zitten te wachten op busladingen Chinezen, Duitsers en Russen.

Kees, vrijwilliger bij De Heemtuin in Rucphen (Brabant)

VICE: Is de Heemtuin te Rucphen zo rustgevend als hij klinkt?

Kees: dat denk ik wel. We hebben al van meerdere instanties te horen gekregen dat we één van de mooiste bloementuinen van Nederland en Vlaanderen hebben. Er groeien bijna vierhonderd verschillende soorten wilde bloemen en planten. In de zomer hebben we ook nog eens tientallen soorten libellen, waterjuffers, dagvlinders en broedvogels.

Wat trouwens ook interessant is: deze tuin is een afspiegeling van het landschap waarin Vincent van Gogh opgroeide, hier vlakbij in Zundert. In de jaren vijftig en zestig van de negentiende eeuw moet de natuur er ongeveer zo uit hebben gezien.

Krijgen jullie veel dagjesmensen uit het buitenland?

Het komt weleens voor. We zien redelijk veel Belgen, want we zitten vrij dicht bij de Belgische grens. Het afgelopen seizoen zijn er ook mensen uit Amerika en Zwitserland geweest. Binnenkort komt er weer een hele groep uit Oregon om onze tuin te bewonderen.

Maar een paar extra bussen Chinezen, Russen en Duitsers zou dus voor jullie geen kwaad kunnen?

Daar zouden we heel blij mee zijn, jazeker. Hoewel, als al die extra toeristen straks allemaal een rondleiding willen in de tuin, moeten ze dat van tevoren wel even laten weten. Anders hebben we straks niemand klaarstaan om hen rond te leiden.

Wat zijn de voordelen van een dagje in De Heemtuin ten opzichte van een dagje in Amsterdam?

We hebben hier een terras waar je biologische koffie, thee, en sapjes kunt drinken voor twee euro per stuk. Voor Amsterdamse begrippen is dat wel goedkoop, denk ik. En als je natuurliefhebber bent, is de keus tussen Amsterdam en De Heemtuin snel gemaakt.

Wat vind je zelf van Amsterdam?

Ach, ik zou er best nog weleens heen gaan. Ik ben er nu zo’n drie of vier keer geweest. Maar nu de stad zo vol zit met toeristen, is er misschien geen plek meer voor mij.

Jan Hendrik, eigenaar van vakantiepark en Ponykamp Erve Meenderinkboer in Markelo (Overijssel)

VICE: Een ponykamp! Dat klinkt als de ultieme vakantie

Jan Hendrik: Dat is het ook! Kinderen kunnen hier komen genieten van een volledig verzorgde week met pony’s. We laten ze veel buiten rijden en we doen spellen met ze. Er zijn prijzen voor dressuur, maar ook voor de schoonste kamer bijvoorbeeld. En we hebben Pimp Your Pony, dan gaan de kinderen hun pony’s oppoetsen. Ja hoor, de hele gekkigheid.

En de volwassen vakantiegangers? Kunnen die ook bij jullie terecht?

Er zijn hier mogelijkheden voor mensen van 0 tot 100 jaar. We hebben een bungalowpark waar iedereen mag verblijven. Ouders van de kinderen die op ponykamp gaan, paardenliefhebbers, maar ook reguliere vakantiegangers. En we organiseren bijvoorbeeld ook paardrij-activiteiten voor volwassenen.

Merken jullie iets van het groeiende toerisme in Nederland?

We hebben het nooit echt slecht gehad, hoor. We krijgen mensen uit China, Rusland, Dubai, Israel… Je kan het zo gek niet bedenken. Maar we merken niet per se dat het toerisme nou groeit. Het aantal bezoekers per jaar is redelijk constant.

Kan een weekje Erve Meenderinkboer tippen aan een weekje CenterParcs?

Nou kijk, CenterParcs is hartstikke prima. Ik ging er vroeger ook weleens heen met mijn eigen kinderen; dat was fantastisch. Zulke grote parken steken natuurlijk anders in elkaar. Ze hebben hele entertainmentteams, met Bollo de Beer en weet ik het allemaal. Op Erve Meenderinkboer hebben we gewoon ons kleine, vaste team. Ik ga hier niet als clown rondlopen, snap je wel. Maar we doen ons uiterste best, met volle overgave en plezier. En mensen gaan altijd tevreden weg.

Johan, eigenaar van Maisdoolhof en Bloemenboerderij in Saaxumhuizen (Groningen)

VICE: Wat is er bij u op de boerderij allemaal te doen?

Johan: Er is hier een maisdoolhof van drie hectare. Daar kun je doorheen lopen en een landbouwquiz doen, met multiple-choice vragen. Hoeveel kilo wol heeft een schaap? Hoeveel magen heeft een koe? En hoeveel suiker haal je uit een suikerbiet? Mensen steken er echt wat van op hoor. Na afloop kunnen ze bloemen plukken in onze pluktuin.

De kleintjes kunnen rondlopen in een kabouterdoolhof. Als ze dan alle kabouters hebben gevonden, krijgen ze een diploma. Ook hebben we trapskelters en een maisbad voor ze.

Verder dan de stad Groningen komen de toeristen vaak niet. Ze zouden eigenlijk eens twintig kilometer door moeten rijden, naar Saaxumhuizen.

Worden jullie overspoeld door toeristen?

Dat valt wel mee. We zitten vlak bij Pieterburen [daar zit de zeehondencrèche], dus dat trekt af en toe wel mensen, ook uit het buitenland. Maar in de provincie Groningen is het eigenlijk altijd betrekkelijk rustig. Verder dan de stad Groningen komen de toeristen vaak niet. Ze zouden eigenlijk eens twintig kilometer door moeten rijden, naar Saaxumhuizen.

Een paar extra bussen met toeristen zijn dus vast welkom.

Ik zou het wel leuk vinden als er eens een bus komt. En dan maakt mij niet echt niet uit of het nou dertig of tachtig extra mensen zijn. Kijk, het dorp Saaxumhuizen telt zelf minder dan zestig inwoners. En boven dit plaatsje heb je alweer bijna de zee. Bijna alle bezoekers moeten van beneden komen, dus soms is dat niet zo veel.

Waarom gaat een dagje op jouw boerderij boven een dagje naar de tulpenvelden van Keukenhof?

Het is hier natuurlijk een stuk kalmer. Mensen vinden het geweldig om hier te zijn als het een beetje weer is. Je kijkt zo de uitgestrekte, Groningse landerijen over, met velden vol aardappels, bieten en granen.

Ook kunnen gasten hier bij ons zelf hun eigen bloemen komen plukken. Bij de Keukenhof kan dat niet zomaar overal. Hier kun je echt met een mesje de bloementuin doorstruinen en afsnijden wat je mooi vindt. Voor 5 euro kun je dertig stengels uitzoeken, dus dat is een flinke bos. Daar doen wij dan een stuk papier voor je omheen. Klaar.

Monique, allround parkmedewerker Pretpark Dippiedoe te Best (Brabant)

VICE: hoe ziet pretpark Dippiedoe eruit?

Monique: sjonge, waar zal ik eens beginnen. We hebben een grote klauterkajuit – zo’n klimtoestand, weet je wel – twee achtbanen, een schommelschip, een megaslide, een vrije val, dat soort dingen. En je kunt minigolfen op de piratengolfbaan.

Of toeristen nou naar het Anne Frank Huis gaan of naar Dippiedoe, ze hebben toch wel een interessante dag.

Merken jullie iets van het groeiend aantal toeristen in Nederland?

Mwah… we hadden laatst toevallig weer een hele grote groep Joodse mensen uit Londen. Ik heb eigenlijk geen idee hoe zulke mensen hier precies terecht komen. Belgische kinderen zien we hier sowieso veel, want die komen hier vaak op schoolreisje.

Het seizoen is nog niet begonnen, dus het is een beetje afwachten of er dit jaar meer toeristen komen dan vorig jaar. Dat zullen we pas weten als het zomervakantie is.

Moeten toeristen worden aangespoord om wat vaker naar de wat kleinere plaatsen te gaan?

Dat is sowieso een goed plan. Die grote trekpleisters trekken altijd wel mensen. De minder bekende plekken hebben soms moeite om het hele jaar door te blijven draaien. En ik heb zoiets van: of toeristen nou naar het Anne Frank Huis gaan of naar Dippiedoe, ze hebben toch wel een interessante dag.

Waarom kan een dagje Dippiedoe nou nog leuker zijn dan een dagje Walibi?

Je hebt hier méér dan alleen geautomatiseerde attracties. Je hebt een hele ballenbak, klimtoestellen, dat soort dingen. Het is niet alleen een pretpark, maar ook echt een speelparadijs.

Ook is Dippiedoe persoonsgerichter dan Walibi. De kindjes worden hier echt op hun gemak gesteld als ze iets eng vinden. Ik klim weleens zelf een glijbaan op omdat een kindje helemaal in paniek is. Of als een kleintje vol spanning in de vrije val gaat, houd ik altijd de hand bij de stopknop, zodat ik de attractie stop kan zetten als het kindje moet huilen.

Rosette, winkelmedewerkster bij Molen de Walvisch in Schiedam (Zuid-Holland)



Beneden is de museumwinkel. Voor die winkel vul ik zelf zakjes met het meel dat twee molens verderop gemalen wordt. Die meng ik dan tot mixen voor brood, zoete koekjes, cake, kruidkoek, noem het allemaal maar op. En ik vertel natuurlijk aan de klanten hoe je met dat meel zelf thuis je koekjes en brood kunt bakken.

Zouden jullie een extra paar bussen vol toeristen erbij kunnen hebben?

Dat denk ik wel hoor. Als er zo’n bus komt, dan zet je gewoon alle zeilen bij. Mensen vinden het hier ook nooit erg om te wachten. Ik sta soms boven de zakjes meel te scheppen als er beneden klanten in de rij staan. Maar ze vinden het alleen maar interessant om me daarmee in de weer te zien.

We zien hier vrij veel Chinezen. Ze staan er dan wel om bekend dat ze spugen en zo, maar ze kunnen heel lang en rustig op hun beurt wachten. Laatst hadden we hier nog twee Chinese dames. Ze hebben zich drie kwartier staan vermaken met bakjes meel, waar je een beetje aan verschillende soorten meel kunt voelen. Nou, dan vinden ze die extra minuutjes in de rij vast ook niet erg.

Wat vind je van het plan om het toerisme wat meer te spreiden over het land?

Ja, mooi! We hoeven toch niet allemaal naar dezelfde plekken? Mensen willen wel steeds naar de grote steden, maar in de Achterhoek en in Brabant is het vaak minstens zo fijn. Zelf vier ik sowieso liever geen vakantie op plekken waar massa’s toeristen op afkomen. Dan zie ik al die toeristenwinkels en denk ik: ik wil wel weer naar huis.

Ik was laatst in Griekenland, op een plek waar bijna geen toeristen kwamen. Daar deden ze nog met een touwtje de deur dicht. Kijk, dán voelt het tenminste alsof je op vakantie bent.

De meeste toeristen gaan naar Amsterdam. Kom jij daar ook graag?

Ik ben er eigenlijk nog nooit geweest. Doe mij maar Schiedam, hoor. Straks gaat hier de fluisterboot ook weer varen. Daar heb ik nou al drie keer op gevaren met kennissen en ik vind het nog altijd prachtig. Je ziet je eigen stad ook weer op een heel andere manier.