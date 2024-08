Vijf sprekers die je niet mag missen op The Next Web 2018

Aankomende week organiseert The Next Web (TNW) de dertiende editie van hun technologiefestival op het Amsterdamse Westergasterrein. Natuurlijk hoeven we je eigenlijk niet meer te vertellen wat TNW is, maar we doen het toch even voor de vorm. Elk jaar praten tech-goeroes, tech-fans en investeerders vol passie over de mogelijkheden en kansen die de tech weer kan bieden, en dat is vet. De wereld verandert per minuut, maar er zijn een aantal dingen die nooit veranderen: technologie blijft en de zoektocht naar The Next Big Thing ook.

En over big things gesproken. De conferentie, die dit jaar op 24 en 25 mei plaatsvindt, trekt tegenwoordig al meer dan 15.000 bezoekers per dag. Natuurlijk zijn kaartjes prijzig duur, maar als je onder de 30 bent en in de techsector werkt, kun je voor een iets zachter prijsje naar binnen.

Omdat er zoveel te doen is, hebben wij als Motherboard-redactie even een kleine selectie gemaakt van sprekers die je echt niet mag missen.

Nicholas Horbaczewski

Nicholas Horbaczewski is de oprichter van de Drone Racing League. Tijdens deze Formule 1 in de lucht vliegen kleine quadcopters met meer dan 130 kilometer per uur rond, terwijl de piloten alles door een vr-bril zien. En geloof ons; een first-person view vanuit de ‘cockpit’ van een drone is echt vet. Door deze league zet Nicholas techsport meer op de kaart, waardoor je zelfs met twee linkervoeten pro kunt worden – zolang je duimen maar goed werken.

Nicholas Horbaczewski spreekt op 24 mei om 14.30 in het Transformatorhuis.

Lex Hoefsloot

Slechts drie procent van de wereldbevolking heeft toegang tot laadpalen op hun auto op te laden. Elon Musk denkt dit gebrek op te lossen door laadpalen in de grond te knallen alsof het bomen zijn, maar Lex Hoefsloot gooit het probleem over een andere boeg. Als hoofd van Lightyear daagt hij Tesla uit met zijn op zonne-energie aangedreven gezinsauto, waardoor laadpalen overbodig moeten worden. Met z’n unieke, gekromde dak vol zonnepanelen kan een Lightyear straks in één ruk doorrijden naar de Spaanse Costa del Sol. Best handig, want honderd procent van de wereldbevolking heeft toegang tot de zon.

Lex Hoefsloot spreekt op 25 mei om 11.45 in het Transformatorhuis.

Kevin Kelly

Als medeoprichter van het tech-magazine Wired en oud-redacteur van de Whole Earth Review volgt Kevin Kelly de nieuwste technologische ontwikkelingen sinds de jaren tachtig op de voet. Op de allereerste editie van TNW vertelde Kelly dat het web pas 4000 dagen oud was, en hoeveel veranderingen we de volgende 4000 dagen konden verwachten. 4380 dagen na zijn eerste keynote is Kelly terug om te praten over de oligopolie van Google, Facebook en WeChat, en waarom de virtual reality cloud de volgende grote ontwikkeling van het web is.

Kevin Kelly spreekt op 24 mei om 15.10 in de Gashouder.

Didier Rappaport

Didier Rappaport wil de wereld verliefd laten worden met zijn datingapp Happn. Door geolocatie weet je telefoon precies wie er op hetzelfde moment op dezelfde plek staan, en zijn wanhopige zoektochten naar verloren crushes verleden tijd. Happn wil menselijke interacties radicaal verbeteren met kunstmatige intelligentie, en Didier legt uit hoe deze app de levenservaring van gebruikers verbetert. Fijn, kan je je Netflix-serie gewoon rustig afkijken in de trein en zie je thuis wel of je dat ritje naast de liefde van je leven zat. Je hebt toch wel een tweede kans op liefde op het eerste gezicht.

Didier Rappaport spreekt op 24 mei om 12.55 in de Westerunie.

Andrew Keen

Andrew Keen wordt ook wel de ‘Antichrist van het internet’ genoemd. Terwijl de meeste techkundigen prediken over de oneindige mogelijkheden, praat Keen liever over de gevaren van het het digitale tijdperk. Zo noemde hij het Web 2.0 eerder al “een nachtmerrie,” waar de amateur verheerlijkt wordt. En dat zou slecht voor onze creativiteit zijn. Volgens Keen hebben monopolistische bedrijven ook te veel macht, en zijn gebruikers hieraan onderworpen. Maar in zijn nieuwste boek How to Fix the Future probeert hij juist naar de mogelijkheden van digitale innovatie te kijken. Onze digitale toekomst kan in meer menselijke richtingen worden gestuurd, waardoor we geen slaaf van technologie worden. Om onmisbaar te worden, moeten we ons daarom focussen op dingen die machines nooit gaan leren.

Andrew Keen spreekt op 25 mei om 9.20 in de Gashouder.

