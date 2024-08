Vijf vragen over… de elf vrachtwagens gestolen Red Bull in West-Vlaanderen

‘Vijf vragen over…’ is een reeks waarin we vijf super prangende vragen over super belangrijk nieuws stellen. Veel duidelijker kunnen we het je niet uitleggen.



Wie heeft er nog nooit gefantaseerd over hoe je je lief kan vermoorden en het als een ongeluk doen lijken? Of over een manier om ongemerkt de kassa van het café waar je als student werkte leeg te roven en met het geld op een decadente roadtrip te vertrekken? Of over rijke patsers in het zak zetten door hen als een moderne Robin Hood fake Jackson Pollocks te verkopen – hoe moeilijk kan het zijn om die dingen na te maken? Wat ik maar wil zeggen is dat we allemaal al eens de perfecte misdaad hebben gepland. Wanneer je dan over zo’n geslaagd misdrijf leest, kun je niet anders dan ontzag voelen voor de criminelen. Intuïtief sta je aan hun kant, zeker als ze the powers that be een loer hebben gedraaid. Mijn respect was dan ook groot toen ik onlangs las over een bende die elf vrachtwagens Red Bull heeft gestolen uit een West-Vlaamse industriezone. Toen die eerste bewondering echter voorbij was, kwamen er in de plek enkele vragen opzetten. Eerst en vooral de vraag wat er nu juist was gebeurd. Wat was gebeurd? Wat gebeurd? Watskeburt?

In de nacht van zaterdag 11 op zondag 12 augustus hebben dieven 330 palleten met 120 keer 24 blikjes Red Bull gestolen uit distributie- en opslagbedrijf GDL in het West-Vlaamse Menen. Straatwaarde: 950.000 euro. Vandaag, vrijdag 17 augustus, werden al twee volle vrachtwagens teruggevonden op een industrieterreinen in Moeskroen. Dit alles bevestigt eerst en vooral wat ik al lang weet: industrieterreinen zijn te mijden plekken. Voor de rest roept het alleen maar meer vragen op.

1. Hoezo, er staat een belachelijk grote voorraad energiedrank in West-Vlaanderen?

Ja, dit is raar. Nu komen er wel vaker onverwacht moderne zaken uit West-Vlaanderen, maar een gigantische hoeveelheid Red Bull had ik er niet verwacht. De reden dat de feiten zijn wat ze zijn, is omdat een lokaal familiebedrijfje genaamd Jet Frisdranken zich in 1996 omvormde tot Jet Import en toen een licentie te pakken kreeg voor de invoer van de toen nog onbekende gevleugelde energiedrank Red Bull.

Vreemd genoeg werd de buit niet gemaakt op het terrein van Jet Import, maar dus wel bij opslagbedrijf GDL drie kilometer verderop. Die ligt aan de E17 op de grens met Frankrijk: voor slechte meneren dé perfecte plek om met gestolen goederen naar het buitenland te trekken. De twee vrachtwagens die vandaag werden teruggevonden stonden echter gewoon in Moeskroen, amper vijf kilometer verderop. Fun fact: tussen Moeskroen en Menen ligt een dorp dat Paradijs heet. Zouden we daar eens moeten gaan zoeken?

2. Is dit de meest onnozele versie van Ocean’s Eleven?

Nee, de meest onnozele versie van Ocean’s Eleven is met voorsprong Ocean’s Twelve. Meer bepaald het moment waarop het personage van Julia Roberts, Tess, een actrice speelt waar ze heel erg op lijkt, namelijk Julia Roberts.

De vermelding van elf vrachtwagen doet natuurlijk hopen op elf Brad Pitt en Matt Damon-achtige criminelen in leren jassen. Het is helaas onduidelijk of het effectief over elf vrachtwagens gaat of over het equivalent van elf vrachtwagens. Wat we wel weten is dat de hele overval 12 uur duurde, dat alle camera’s werden uitgeschakeld – ook die op acht meter hoogte – en dat niemand iets heeft gemerkt tot de maandag na het weekend. Kort samengevat is de plot van deze diefstal dus niet onnozeler dan Ocean’s Elven, maar gewoon even ongeloofwaardig.

3. Wat betekent dit voor het geroemde West-Vlaamse ondernemerschap?

Het feit dat het wereldbekende Red Bull voor de Benelux wordt verdeeld vanuit een gehuchtje dat niet enkel in West-Vlaanderen ligt, maar ook nog eens in het Limburg van West-Vlaanderen is eerst en vooral een pluim voor het West-Vlaamse ondernemerschap. De CEO van Jet Import rekende in een reactie aan de pers snel uit dat de gestolen voorraad gelijk stond aan wat er in een halve week in heel België en Nederland aan Red Bull opgezopen wordt. Hij zei ook nog dat de bevoorrading niet in het gedrang komt, waarna leerlingen van middelbare scholen in de hele Lage Landen een diep zucht van opluchting lieten. Ook liet hij weten dat hij het vertrouwen behoudt in het distributiebedrijf waar de 330 paletten werden gestolen. Toegegeven, de distributie van de gestolen drank is erg vlot verlopen.

Wie iets sceptischer reageert op de hele roof zijn de immer kritische bezoekers van HLN.be. Onder een stuk over de diefstal staan een veertigtal originele reacties over hoe de dieven met hun buit zijn gaan vliegen – een subtiele verwijzing naar de slogan van de energiedrankgigant. Andere lezers spreken van een inside job. Een zekere Eric Maier omschrijft het zo: “dit si mogelijk opgezet, lekker ontvangen va nde verzekering en tegelijk de ‘gestolen’ goederen doorduwen in het zwarte circuit.’ Misschien heeft Eric te veel naar Ocean’s Eleven gekeken. Misschien niet.

4. Hebben de overvallers ondertussen al een oog dicht gedaan?

Dit is een flauwe grap die impliceert dat de adrenaline van zo’n overval in combinatie met honderdduizenden cafeïnebommen tot slapeloosheid moet leiden.

Om op de vraag te antwoorden: de diefstal is nu al een tijdje geleden. De betreffende rovers hebben vast al wat bijgeslapen. Bovendien is hun voorraad ondertussen geslonken naar slechts negen camions.

5. Wat nu?

Het is onduidelijk of Red Bull-drinkers pas agressief worden wanneer ze een Red Bull hebben gedronken of dat ze het al van nature zijn en net extra agressief worden wanneer ze hun favo drankje moeten missen. Dus ik weet niet of we ons zorgen moeten maken over onze veiligheid. Hoe dan ook hoop ik dat er niet nog meer Red Bull verdwijnt, zodat binnekort alle bezoekers op Kamping Kitsch (op slechts enkele kilometers van waar de roof plaatsvond) aan hun Vodka-Red Bull kunnen komen.

Voor de rest hoop ik ook dat er nog enkele indrukwekkende diefstallen plaatsvinden in de komende maanden, want met de Spanjaarden die vier ton appelsienen stalen; de ontvreemding van reptielen uit de tuinbouwschool van Merchtem en deze heling van 950.000 euro aan Red Bull is 2018 al heel goed op weg op gebied van bizarre criminele plannen die werkelijkheid worden. Maar het kan altijd beter.

