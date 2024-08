Vijf vrouwen biechten hun meest schaamteloze seksfantasie op

Vrouwen die van seks houden, en hiervoor uitkomen, lopen nogal eens het gevaar om voor slettebak uitgemaakt te worden. Een paar jaar terug maakte Sunny Bergman een documentaire over dit idee van ‘sletvrees‘. Maar werkt dit patriarchale mechanisme ook door in de fantasieën van vrouwen, waar je geen last hoeft te hebben van het oordeel van een ander?

Als je naar de vrouwvriendelijke sectie van een pornosite kijkt, lijkt dit toch wel het geval – met zeemzoete, romantische chickflickverhaaltjes is dit misschien wel de meest dorre plek van het hele internet.

Daarom vroegen we vijf vrouwen naar hun meest wilde en schaamteloze seksfantasieën, en hoe deze scenario’s zich verhouden tot hun echte seksleven. Het bleken hitsige verhalen, boeiend, grappig, soms ontroerend, en sowieso botergeil – mits je van alieneieren, weerwolven of vapen houdt.

Sophie (24)

Ik ben in een huis ergens omringd door bossen en natuur. In dat huis dans ik rond op trippy muziek, terwijl ik me vinger en in mijn ondergoed een joint rook. Mijn ex-vriendje staat voor de deur en als hij binnenkomt, begint hij me te vingeren. Plots gaat de bel weer en staat mijn collega voor mijn neus. Hij heeft kinderen, een vriendin een carrière en is een veel oudere man. De mannen beginnen te vechten, maar ik heb een vaporizer met drugs, waarmee ik ze subtiel drogeer. Daarna beginnen ze elkaar geil te zoenen.

Waarom die collega?

Ik ben vrij ambitieus en op de werkvloer wil ik mezelf vaak bewijzen. Ik vecht heel hard voor mijn positie, maar dat zorgt er natuurlijk ook voor dat ik in stresserende situaties beland. Ik denk dat ik de werkdruk en de stress die hiermee gepaard gaat nooit zou overleven zonder seksuele fantasieën. Het is een soort manier om me sterk te houden in de werkjungle. En misschien heb ik stiekem toch een paar daddy-issues.



En waarom zou je je twee crushes met elkaar willen laten kussen?

Omdat ze allebei niet m’n ware liefdes zijn. En omdat ze allebei een beetje onbereikbaar zijn, een relatie opbouwen met hen is onmogelijk – dat maakt de fantasie leuker. Door twee mannen waarover ik fantaseer met elkaar te laten kussen, krijg ik een soort mentale rust. Het is alsof ik ze niet meer achterna moet zitten. Ik val trouwens altijd al op mannelijke mannen met een zachte en bijna homo-erotische kant.

En zou je die fantasie ooit in de praktijk omzetten?

Mijn seksuele fantasieën zijn eigenlijk redelijk in beweging. De personages en de aard ervan zijn vrij onvoorspelbaar, dus ik kan niet echt zeggen of ik binnenkort een van mijn dagdromen in de praktijk omzet. Ik hoop het.

Elien* (21)

Ik fantaseer er soms over dat ik gedrogeerd word. Mijn vriend doet stiekem GHB in mijn drankje, neemt me mee naar een donkere kelder en heeft urenlang hele brutale seks met me. Tussen de verschillende beurten door kust hij me zachtjes, waarna hij weer in een staalharde, bloedgeile psychopaat verandert. Ik herinner me de volgende dag amper wat er gebeurd is, maar heb wel overal een beetje pijn.

Klinkt heftig, waarom denk je dat dit je fantasie is?

Het heeft volgens mij alles te maken met even de controle kwijtraken. Ik vind het een opwindende gedachte dat mijn vriend volledig wild wordt van mijn pure lichaam. Ook wil ik graag allemaal ‘onvrouwelijke dingen’ uitproberen, zonder dat het mijn schuld is.

Wat bedoel je met ‘schuld’?

Als vrouw word je snel als een slet gezien als je nieuwsgierig bent naar een soort beestachtige, onromantische seks. Ook ben ik erg feministisch: me laten domineren door een man lijkt niet te stroken met mijn idealen. Als ik gedrogeerd ben, heb ik al deze zaken niet zelf in de hand. Ik kan dan externe factoren de schuld geven van mijn seksueel gedrag.

Hoe vertaalt die fantasie zich naar je seksleven?

Wel, ik ben heel dominant in bed en eigenlijk haal ik daar enorm veel voldoening uit. Nu ik erover nadenk: ik zou graag eens in het echt gedrogeerd worden, zodat die controlefreak in mij even kan dimmen. Ik wil dus wel dat mijn fantasie werkelijkheid wordt.

Sanne* (27)

Oké, hou je vast. Ik zou graag eens seks hebben met een alien. Die alien is veel slimmer dan ik en wil zich met mij voortplanten voor een experiment. Het is een zeer klinisch onderzoek en ik ben de hele tijd bang dat hij me in stukken gaat snijden. Tijdens de seks – o hemel, niet te geloven dat ik dit hardop zeg – legt hij alien-eieren in me. Uit die eieren komen verschillende alienbaby’s waar ik dan de moeder van word. Als de aliens de wereld overnemen, word ik als enige gespaard.

Is dit een seksuele fantasie of een bijzonder moederinstinct?

Ik denk eerder seksueel. Ik vind het een geile gedachte dat zoiets vreemds als een alien me op een heel wetenschappelijke manier bekijkt en vervolgens heel klinisch bevrucht. Telkens is er dat gevoel van spanning: gaat hij me in leven houden? Uiteindelijk kan ik zoiets wilds en creepy als een bovennatuurlijk wezen temmen, puur met mijn vrouwelijkheid.

Dit heb je waarschijnlijk nog niet omgezet in je echte seksleven?

Wel, ik heb al een soort rollenspel gespeeld, met zowel mannen als vrouwen. Meestal komen er dan verschillende seksspeeltjes aan te pas. Maar ik las ooit dat er dildo’s bestaan in de vorm van alien-penissen, waaruit flubberige eieren komen. Die wil ik wel eens proberen.

Wat is de reactie van je bedpartner als je vertelt dat zij of hij de rol van een alien op zich moet nemen?

Het is een rare fantasie en daarom durf ik het meestal ook niet te vragen. Maar ik had ooit een paar wilde nachten met een hele lieve vrouw. Aan haar durfde ik deze fantasie te vertellen en ze was er erg open-minded over. Dat was, denk ik, de eerste keer ooit dat ik me volledig seksueel bevrijd voelde en geen schaamte had over mijn buitenaardse fantasieën.

Eveline* (23)

Ik heb al een paar keer gedroomd over mijn beste vriendin. Zij huilt omdat het gedaan is met haar vriendje. Terwijl ze huilt, begin ik haar te kussen en haar tranen lopen langs mijn borsten in mijn broekje. Dan begin ik me te vingeren met haar tranen, terwijl ze blijft huilen, maar ook erg opgewonden wordt. Uiteindelijk hebben we stomende seks, terwijl we baden in haar tranen.

Hoe voel je je nadat je die fantasie hebt gehad?

Vaak enorm schuldig. Ik wil helemaal niet dat ze ongelukkig is en ook echt niet dat het gedaan is met haar vriendje. Ik val trouwens bijna uitsluitend op mannen, dus na die droom twijfel ik vaak even over mijn geaardheid.

Denk je dat je als heterovrouw niet kan fantaseren over andere vrouwen?

Hm, ik denk het wel. Maar ik vind het toch gek dat het een zeer specifiek persoon is waarover ik droom. Maar dat kan ook liggen aan het feit dat we gewoon heel erg veel tijd met elkaar spenderen en het is dus niet zo vreemd dat ze in mijn dromen voorkomt.

En waarom denk je dat ze verdrietig is in je fantasie?

Hier heb ik al vaak over nagedacht. Ik denk niet dat het per se om haar verdriet gaat, maar eerder over haar kwetsbaarheid. Het is altijd een erg intiem moment, waarbij zij erg zacht en onschuldig is en ik haar kan beschermen.

Hanne* (26)

In mijn fantasie ben ik een leerling van Zweinstein, de school van Harry Potter. Op een gegeven moment mislukt een toverspreuk en krijg ik een vloek over me. Het is vergelijkbaar met de weerwolfvloek, maar in de plaats van klauwen en een vacht, krijg ik tijdens de volle maan een gigantische monsterpenis. Ik voel de onweerstaanbare drang om seks te hebben met elke vrouw die ik tegenkom.

Een leerling op Zweinstein. Dat is een erg specifieke fantasie.

Ik ben opgegroeid met de Harry Potter-boeken en mijn eerste seksuele fantasie ging over Harry Potter. Ik vond het altijd fascinerend dat alles mogelijk was in de toverwereld. Het moment dat Draco de tanden Hermelien doet groeien met een vloek en zij haar tanden met magie weer laat krimpen, ging er een wereld voor me open. Vanaf toen kon ik in mijn fantasie mijn lichaam elke mogelijke vorm laten aannemen.

Waarom zou je dan kiezen voor een gigantische penis?

Ik vind het een fascinerend lichaamsdeel: het lijkt soms alsof het brein van een man erdoor wordt overgenomen, dat maakt het allemaal zo opwindend. Daarbij ben ik er ook wel benieuwd naar hoe het voelt om een penis te hebben en een vrouw te penetreren. De gedachte dat het oncontroleerbaar is, maakt het allemaal wat spannender.

Heb je die fantasie al eens vertaald naar werkelijkheid?

Dat is dus een beetje moeilijk. Ik heb namelijk een vaste vriend en een vagina. Maar ik heb al eens gepolst of hij het zou zien zitten dat ik hem penetreer met een voorbinddildo. Hij loopt nog niet helemaal warm van het idee, maar misschien dat hij het wel wil doen voor mijn verjaardag.

* Namen veranderd, echte namen bekend bij de redactie.

