Vijf vrouwen vertellen hoe ze eindelijk een orgasme kregen

Squirtende pornoactrices krijgen het, de hoofdpersonages uit de stationsromannetjes krijgen het, en die vrouw in die shampooreclame krijgt het: het legendarische orgasme. Klaarkomen lijkt een eitje en is daarom onlosmakelijk verbonden aan zwoele seks. Althans, dat idee zou je krijgen als je je beeld over seks laat bepalen door populaire cultuur, reclame en porno. Maar uit cijfers blijkt dat tachtig procent van de vrouwen wel eens moeite heeft met klaarkomen en er zijn ook vrouwen bij wie het helemaal nooit gebeurt.

Alhoewel seks – net als het leven – niet draait om de eindbestemming, maar om de weg ernaartoe, hangen er veel voordelen aan zo’n explosieve climax. Het is ontspannend, goed voor je gezondheid en ontzettend lekker. Maar de zoektocht naar een orgasme kan frustrerend zijn: twijfels over je lijf of over je libido kunnen je blokkeren, en omdat het vrouwelijk orgasme heel nauw luistert, moet je soms lang zoeken voor je erachter komt wat voor jou het beste werkt.

Videos by VICE

We vroegen vijf jonge vrouwen die lange tijd niet konden klaarkomen hoe ze het uiteindelijk toch voor elkaar kregen.

Sanne* 26 – eerste keer mdma

Ik ben een piekeraar en dat wreekte zich op mijn seksleven. Tijdens de seks dacht ik altijd over alles na. Ik bekeek mezelf van op een afstand en dacht: hoe fucking raar is dat, een penis die repetitief in een vagina gaat? Ik werd een ongezellige bedpartner en daarom kon ik nooit écht klaarkomen. Ik werd na een tijdje echt gefrustreerd, mijn vriendje kreeg er geregeld een slappe van en ik werd gek van die mallemolen in mijn hoofd. Maar toen ik daarover sprak met mijn vriendinnen, besefte ik dat ik niet de enige ben die nog moest zoeken naar dat orgasme.

Twee jaar geleden nam ik samen met wat vrienden op een dronken avond voor het eerst MDMA. Er ging een wereld voor me open: het piekeren stopte, maar in de plaats ervan kwam een intense liefde voor de mensheid, mezelf, de wereld en mijn vriendje. Ik wilde de hele tijd mijn kleren uitdoen en gekust worden. Het was geil, maar vooral erg liefdevol. Die avond heb ik nog niet gevreeën, maar wel honderduit gepraat over de mooiheid van het leven. De dag na mijn trip was ik bloedgeil en had ik zin om de hele dag met mijn vriend te flikflooien. Lang verhaal kort: ik ben die dag verschillende keren klaargekomen, omdat ik mezelf toeliet om bloedgeil te zijn, zonder dat ik piekerde over de liters koud zweet die over mijn rug gutsten. Vanaf toen besefte ik meer dan ooit dat seks iets natuurlijks is en dat je je er gewoon aan moet overgeven. Die emotionele barricade is sindsdien verdwenen, ik heb een klik gemaakt en kom probleemloos klaar. Maar hey, drugs is slecht, blijf ervanaf!

Anna* 24 – verslaafd aan een vibrator

Op mijn 23e had ik al bijna acht jaar een relatie. De seks was niet slecht, maar ook niet legendarisch. Ik dacht dat ik al klaargekomen was, maar dat het gewoon niet echt indrukwekkend was. Maar nadat ik hierover sprak met vriendinnen, sijpelde het besef binnen: ik was 23 en nog nooit klaargekomen.

In mijn nieuwe relatie durfde ik voor het eerst op te biechten dat ik nog nooit een orgasme had gehad. Mijn nieuwe vriend vond het fascinerend en moedigde me aan om vanalles samen met hem uit te proberen. Mijn vriendinnen raadden me echter iets anders aan: een vibrator. Tijdens mijn eenzame nachten had ik urenlange dates met mijn vibrator. Ik probeerde standjes uit, ik stimuleerde specifieke plekjes in en op mijn poes en nam verschillende houdingen aan. Na een maand proberen, had ik eindelijk een overweldigend orgasme, alsof de onderkant van mijn lichaam even veranderde in spaghetti. Een minuut later had ik er weer een. Een uur later was ik zes keer klaargekomen. Ik besefte dat ik vooral clitoraal gestimuleerd moest worden, goed moest afwisselen tussen snel en traag en ik in een bepaalde hoek moest zitten. Sinds die ontdekking, betrap ik mezelf er soms op dat ik liever thuis blijf en wat masturbeer in de plaats van uitgaan met vrienden.

Afbeelding door Nabi Tang via Stocksy

Marjolein 23 – onverwacht triootje

Ik ben altijd een erg seksueel persoon geweest, soms zelfs op het perverse af. Ik had wilde seks met verschillende jongens en stond open voor alles. Ik genoot van mijn positie als undercover pornoster, dus durfde zeker niet toe te geven dat ik stiekem elk orgasme gefaket had. Het was me namelijk nog nooit gelukt om klaar te komen, ook niet tijdens het masturberen. Ik dacht dat mijn lichaam gewoon géén orgasme kon krijgen en ik legde me neer bij mijn orgasmeloze noodlot.



Enkele jaren geleden had ik echter een onverwacht triootje met een vriend en een biseksuele vriendin. We begonnen wat te zoenen en ik kreeg intense kriebels overal, vooral als ik die vriendin zag genieten. Ik heb me de hele nacht op haar gefocust en werd volledig gek van de opwinding, maar kon toch nog steeds niet klaarkomen. Het was wel de eerste keer dat ik voelde dat het orgasme er bijna was. De dag erna masturbeerde ik met dat beeld van haar in mijn hoofd, en kwam ik voor het eerst klaar. Ik besloot dat het hoog tijd werd om het vrouwelijk schoon te exploreren en seks te hebben met vrouwen, zonder een man die tussenbeide komt. De eerste keer dat ik seks had met een vrouw, kwam ik binnen enkele tellen klaar. Al mijn pornografische seksuele avontuurtjes hiervoor, werden slappe aftreksels vergeleken met die pure en oprechte ervaring. Ik denk dat ik niet meer hoef uit te leggen dat ik uiteindelijk ontdekte dat ik lesbisch ben?

Tessa 27 – mediterend klaarkomen

Ik heb al lang een relatie en we passen perfect bij elkaar: dezelfde interesses, dezelfde dromen en we zijn ongelooflijk aangetrokken tot elkaar. We zijn het soort koppel waar mensen een beetje misselijk van worden. Tot ze een kijkje zouden nemen achter onze slaapkamerdeuren. Ik ben, toen ik jong was, enkele keren seksueel geïntimideerd door mannen en daardoor stond mijn libido op een zeer laag pitje. Daarom had ik nooit zin om mijn lichaam te ontdekken en had ik dus ook nog nooit een orgasme gehad. Ook de seks met mijn vriend deed me niet veel: ik voelde de fysieke penetratie, zonder meer. En dat merkte hij ook, waardoor hij er ook niet veel plezier meer in had. Het zette een grote druk op onze relatie. Hij was seksueel gefrustreerd, ik was erg bang dat hij op een dag iemand zou vinden die hem wel die soort liefde en spanning kon geven.

Ik durfde hier nooit over te praten met mijn vriendinnen, maar het knaagde heel erg aan me. Ik raapte mijn moed bijeen en vertelde mijn beste vriendin over het dorre oord, genaamd mijn seksleven. Ze raadde me OM (orgasmic meditation) aan, een soort massage waarbij je partner volledig aangekleed minutenlang je boven je vagina zachtjes aanraakt, terwijl hij de dingen die hij ziet, beschrijft – zoals de kleur van mijn schaamlippen en de reactie van mijn lichaam als hij me aanraakt. Na 13 minuten wrijven, wordt je clitoris 15 minuten heel zacht kloksgewijs gemasseerd. Het is niet alleen ontspannend, maar het geeft je de tijd om in de mood te komen en je open te stellen.

De eerste paar keren OM kreeg ik nog geen orgasme, maar wel een geile sensatie in m’n vagina. Bij de vierde keer kwam ik voor het eerst klaar en dat was hemels. Van hieruit ging het beter en beter en kon ik alsmaar gemakkelijker klaarkomen. Door OM neemt mijn vriend de tijd om me goed te doen voelen, waardoor ik hele warme en lange orgasmes krijg.

*Jolijn 24 – porno met sperma

Ik ben een fervent sekser en masturbeerder. Toch lukte het me gewoon niét om klaar te komen, hoe geil ik ook was. Ik had het gevoel dat in mijn clitoris gewoon een bepaald onderdeel ontbrak, waardoor ik nooit aan die climax kon komen. Ik las blogs over hoe ik moest vingeren, probeerde verschillende methodes en technieken, maar het bleef gewoon uit. Ik werd er erg gefrustreerd van, maar legde me er na een tijdje bij neer.

Twee jaar geleden zat ik in de kroeg met een vriendin en ze vertelde me over een heel sexy pornofilmpje dat ze gezien had de avond ervoor. Ik begon meteen te blozen, want in mijn hoofd was de soort porno die ze beschreef (vernederende seks met veel sperma) te gênant om te erkennen. Ik vertelde haar dat ik bang was dat de huisbaas mijn browsergeschiedenis ging opvragen, maar ze schoot in de lach en zei dat dat toch geen hol uitmaakt. Die avond stuurde ze me het filmpje door en besloot ik het gewoon te bekijken. Niet enkel werd ik er belachelijk opgewonden door, maar ook werd mijn vagina veel gevoeliger. Ik nam de tijd om te voelen wat ik lekker vond, en voelde intuïtief aan wat ik moest doen om een orgasme te krijgen. En dat gebeurde dus ook. Het heeft toen letterlijk drie minuten geduurd voordat ik ook ontdekte dat ik een squirter ben.

*Sommige namen zijn gefingeerd. Echte namen zijn bekend bij de redactie.