Vijf vrouwen vertellen waarom ze op een dag al hun haar afschoren

Het moment dat Britney Spears al haar haar afschoor, ging de geschiedenisboeken in als het dieptepunt van haar leven. De dag dat ik besliste mijn lange haar een aanzienlijk stuk korter te knippen, vroeg iedereen of het wel goed met me ging – hoewel dit ook te maken kan hebben met het feit dat ik eruitzag alsof de ratten eraan geknaagd hadden.



Alhoewel ik een paar maanden later weer een ‘normale’ coupe had, durfde ik tien jaar lang geen stap meer binnen te zetten bij de kapper. Weelderige lokken lijken nu eenmaal deel uit te maken van een vrouwelijke, seksuele identiteit, en alleen zottinnen scheren hun haar af – toch?

Videos by VICE

Nou nee. Het beeld van ‘vrouwelijke seksualiteit’ wordt ook in deze meer genderfluïde tijden nog voornamelijk bepaald door tijdschriften vol lijstjes met tips voor ‘mooi lang haar’ en veel te dure verzorgingsmiddelen. Maar één ding is zeker: in het straatbeeld verschijnen steeds meer vrouwen die de tondeuse zetten in hun lange haren. Doen ze dit omdat het gewoon comfortabel is, of zit er meer achter? We vroegen het aan vijf jonge vrouwen.

Eva De Wolf (21)

Waarom besloot jij je haar af te scheren?

Een tijd geleden had ik heel erg veel liefdesverdriet, en de dag nadat mijn vriendje het uit had gemaakt, knipte ik mijn haar al een heel stuk korter. Enkele maanden geleden besefte ik dat ik me veel beter voelde en over hem heen was. Ik ging naar de kapper, keek naar mezelf in de spiegel en dacht: ik voel me goed en heb niemand nodig. Daarbij wilde mijn ex toen we nog samen waren nooit dat ik mijn haar kort knipte. Ik besefte dat ik die bevestiging niet meer nodig had.

En hoe voel je je nu als je in de spiegel kijkt?

In het begin was het heel erg schrikken. Ik moet mijn kleding een beetje aanpassen, maar ik ben zo tevreden. Het is ook zo handig: ik sta op en hoef er helemaal niets aan te doen. Toch was ik ook een beetje bang dat ik minder ‘game’ zou hebben bij het uitgaan.

Maar tot nu toe valt dat mee?

Ja, toch wel. Je trekt jongens aan die stoere madammen aantrekkelijk vinden en die gewoon naar je gezicht kijken. De reacties zijn tot nu toe erg positief.

En hoe reageren andere vrouwen er op?

Vrouwen zeggen constant dat ze het heel erg cool vinden, maar nooit zouden durven. En dat is eigenlijk gek, want het gaat niet over wat ze zelf willen, maar of de buitenwereld het goed zou keuren. Eigenlijk ben ik erg timide, maar door mijn haar af te scheren, voel ik dat ik mezelf kan uitdrukken.

Luna Lybeer (22)

Waarom schoor jij al je haar af?

Ik ben eigenlijk gewoon een beetje lui en wilde ’s ochtends niet te veel werk hebben aan mijn lange haar. Daarom heb ik het gewoon maar afgeschoren.

Best wel heftig dat je enkel uit luiheid al je haar afschoor, niet?

Ik had vroeger lange pijpekrullen en wilde ook gewoon eens iets anders. Hiervoor was het al heel wat korter en de reacties waren altijd positief. Mijn vriend vond het ook meteen leuk.

Van lange pijpekrullen naar een broskopje, dus. Voel je je dan nog steeds ‘vrouwelijk’?

Soms heb ik het gevoel dat ik moet opletten met wat ik draag. Mijn bomberjacket moet ik niet combineren met Dr. Martens. Maar het gaf vooral een boost in mijn vertrouwen. Ik voel me sterker en krachtiger. Vrouwen vinden het trouwens altijd echt leuk en zeggen dat ze het ook willen, maar het gewoon niet durven uit angst niet meer ‘sexy’ gevonden te worden.

Dat is best wel jammer. Heb je het trouwens zelf gedaan?

Ja, een vriend van me wilde ook bros gaan en op een avond dronken we een glaasje wijn en besloten we om het gewoon te doen. De volgende dag was iedereen van whuuuut, waar is je haar naartoe?

Maya Jacobs (20)

Waarom heb jij je haar afgeschoren?

Een paar jaar geleden heb ik mijn haar witblond geverfd, wat erg ongezond is voor je haar. Plots merkte ik dat er plukken haar uitvielen en ik enkel korte stukken over had. Ik dacht, “dit is het ideale moment om eens iets anders te doen”, dus ik ging voor heel erg kort haar. Het was dat of een blonde antenne op mijn hoofd.

Het was dus eerder uit noodzaak?

Ja, maar zodra ik het had gedaan, wist ik dat het een goed idee was. Ik was vroeger echt heel hard bezig met mijn haar en hoe het er uitzag, maar door het af te scheren, hoefde ik daar niet meer aan te denken. Het is wel erg koud in de winter.

Van witblond haar naar een kort kopje is zeker wel wennen?

Ja, maar ik voel me er wel sexy door. Het is naakter, maar mensen zien m’n gezicht in plaats van enkel ‘dat blondje’. Ik kan me dus niet meer verstoppen achter mijn haar. Ik dacht: dju, nu moet ik wel experimenteren met schmink. Maar zelfs dat doe ik ook niet meer. Ik voel me zelfs extra vrouwelijk: ik kan het niet meer van m’n haar hebben, dus nu uit ik mezelf op andere vlakken.



Gedraag je je ook anders, als je je niet kan verstoppen?

Mijn vriend vindt dat ik meer zelfvertrouwen heb gekregen. Je wordt wel aangestaard. Maar dat went ook. Iemand vroeg: waarom doe je dat? Je haar is toch superbelangrijk, maar ik dacht: mwoa, eigenlijk niet meer. Het is haar, dat groeit wel terug, hoor.

Fleur (24)

Waarom besloot je je haar af te scheren?

Ik bleekte en verfde mijn haar constant, waardoor het volledig dood was. Op een typische grauwe blue monday zat ik bij de kapper en hij grapte dat hij het moest afscheren, omdat het zo kapot was. Ik keek hem aan en zei: oké, ga je gang.

Niemand had het dus zien aankomen. Hoe reageerden mensen erop?

Iedereen reageerde eigenlijk heel erg positief. De reacties van onbekende mensen daarentegen kunnen sterk variëren. Soms hoor ik op straat vreemden ‘Amber Rose’ naar me roepen. Maar die mensen weten ook niet beter. Sommige vrouwen zeggen dat ik mijn vrouwelijkheid heb weggeschoren.

Dat zou ik niet bepaald willen zeggen. Hoe zie je jezelf?

Ik voel me niet altijd sexy. Ik gebruik daar veel make-up voor – ik kan me ’s ochtends soms echt een trol voelen. Maar er is veel veranderd vergeleken met vroeger, en mijn geschoren haar is daar een voorbeeld van. Vroeger trok ik me veel meer aan van wat mensen zeiden en zat ik in een hoekje te huilen. Nu is dat een stuk minder, ik kan me veel meer afsluiten voor zulke dingen. Mijn lange haar paste dus niet meer bij me. Het moest eraf.

Je kleurt je haar nog steeds. Waarom doe je dat?

Het kleurtje in mijn haar maakt het net extra leuk. Het is alsof ik iets anders aantrek. Ik zie mezelf niet per se als een expressief persoon, maar ik zit op de kunstacademie, draag rare kleren en heb geen haar. Maar van mij mag het allemaal nog een tikkeltje extremer.

Melody Boorsma (18)

Waarom heb jij je haar eraf geschoren?

Ik wilde mijn haar eigenlijk al sinds mijn vijftiende afscheren. Maar pas toen ik in Amsterdam kwam te wonen, durfde ik de knoop door te hakken. Mijn huisgenoot is ook kaalgeschoren, we hebben het samen op een avond gedaan. Ik weet nog dat ik dacht: Wat als ik een grote bobbel en allemaal moedervlekken op mijn hoofd heb? Maar ik vind het wel vet staan, eerlijk gezegd.

Hoe reageerden mensen toen ze je zagen?

De eerste dag keek iedereen naar me, maar nu kan me dat niet schelen. Mensen vroegen me vroeger vaak of ik een jongen of een meisje was, maar nu durven ze dat niet meer te doen. Ze denken waarschijnlijk dat ik het niet vrijwillig kort heb geknipt. Er zijn mensen die het niet snappen, maar daar kan je niet boos op zijn, want ze zijn gewoon bekrompen. Ik zit daar helemaal niet mee in.

Vind je ‘vrouwelijkheid’ belangrijk?

Ik ben vrouw, maar ik voel me niet typisch vrouwelijk. Ik ging op ballet en had langer haar, maar vanaf groep zeven veranderde ik. Misschien voel ik me met mijn korte haar zelfs vrouwelijker. Je kan namelijk zelf invullen wat het inhoudt om een vrouw te zijn.

Een belangrijkere vraag is dan misschien of je je sexy voelt.

Met kort haar wel: ik voel me sexy als ik m’n eigen kleren kan aandoen. Ik voel me juist vrouwelijker en zelfverzekerder. Ik durf veel opener te zijn. Toen ik lang haar had, was ik veel meer gesloten, durfde ik minder op mensen af te stappen.

Je voelt je dus meer jezelf?

Inderdaad. Ik keek in de spiegel en vond mezelf gewoon niet mooi met jurkjes en lang haar. Het is alsof je jezelf ziet met een knalgroene afro of stekels en het klopte gewoon niet. Met kort haar ben ik de nieuwe, echte ik. Ik durf gewoon veel meer mezelf te zijn en dat is begonnen met mijn korte haar. Voor mij symboliseert geschoren haar een nieuw begin.