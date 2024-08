Vijfdaagse MDMA-sessie eindigt met een hotelbad vol aardappels en een arrestatie

Het was een heftige nacht. De zon komt op, je hebt nog steeds niet geslapen en kan er maar niet achterkomen of de man die je in de club bleef knuffelen ‘omdat hij op je moeder leek’ nou eigenlijk wel een man was, of dat hij daadwerkelijk je mams was. Er staan drie lege literflessen wodka naast je bed, je telefoon is zoek en al je herinneringen van na vier uur ’s nachts ook. Je hebt een overweldigende drang om uitgeblust naar Planet Earth te kijken.

Maar in ieder geval voel je je niet zo slecht als de gast die vijf dagen en nachten achter elkaar doorging en gearresteerd werd toen hij een hotelbadkuip met aardappelen aan het vullen was!

De dertigjarige James Johnson was van plan om samen met zijn vrienden één klein, bescheiden nachtje door te halen. Om dit te vergemakkelijken bestelde hij voor 850 euro drugs op het dark web en ging hij naar een hotel in het Engelse stadje Eastleigh, nabij Southampton.

Vier dagen later werden Johnson en zijn vrienden gevonden in het hotel: ze waren knetterhigh, gekleed in damesondergoed en hadden een zak aardappelen bij zich.

Volgens de Southern Daily Echo, een lokale krant uit Southampton, werd Johnson gearresteerd nadat de politie hem in benevelde toestand aantrof en hij een badkuip in het hotel probeerde te vullen met aardappelen. De politie vond ook een aantal verschillende soorten drugs – waaronder MDMA, het tripmiddel 2CB en 5-MAPB – in zijn hotelkamer. Hij werd beschuldigd van drugsbezit met de intentie om te verhandelen.

De agenten overhandigden de drugs na de arrestatie van Johnson aan drugsdeskundigen. Tests toonden aan dat ze, wegens de onzuiverheid, slechts ongeveer 350 euro waard waren. Wat een wereld van pijn.

Volgens de Daily Echo zei de officier van justitie dat de politie hem “met de zak aardappelen en in dameskleding” had gezien. Hij speculeerde: “Misschien leidde dat ertoe dat de agenten dachten dat hij beneveld was.”

De rechter, die de zaak als “vreemd en bizar” omschreef, vroeg aan Johnson waarom hij op een vijfdaagse MDMA-sessie inclusief pieperbraspartij was gegaan. Hij antwoordde: “Het voelde op dat moment als het juiste om te doen.”

Jup, dat kan wel kloppen.

