Zeven maanden in de beruchtste rosse buurt van Brazilië

Vila Mimosa is een van de beruchtste rosse buurten in Brazilië. Hoewel sekstoeristen massaal naar Copacabana gaan, trekt Vila Mimosa meer lokale klanten aan. Er werken een paar duizend vrouwen in deze buurt in het noorden van Rio de Janeiro – naar schatting zijn er tussen de 2000 en 3500 prostituees actief, en komen er elke dag rond de 4000 bezoekers naar de buurt.

De buurt is een netwerk van vervallen gebouwen, poolhallen, winkels en bordelen die zich voordoen als kroegen – prostitutie is niet illegaal in Brazilië, maar een bordeel runnen wel. Achter de winkelgevels vind je duizenden kleine, donkere kamertjes waar de prostituees hun klanten bedienen, maar er wonen ook gezinnen in de buurt. Als je door de straten loopt, word je geconfronteerd met een eindeloze parade van ratten, zwervers, drugs, strings, kakkerlakken, tieten, honden, vrouwen, mannen, en kleine kinderen in luiers. Transmensen worden echter streng geweerd uit de buurt.

Fotograaf Fábio Teixeira bracht zeven maanden door in en rond Vila Mimosa, en probeerde de sfeer in de buurt vast te leggen voor VICE Brazilië. “Ik heb de wereld van Vila Mimosa van dichtbij gezien. Het is een plek vol contrasten en extremen,” zegt hij.