Vind wat houvast in de wankele animaties van Branco Rooijakkers

De geometrische en wiebelige animaties van Branco Rooijakkers zijn bijna net zo bevredigend als wanneer het dvd-logo’tje precies de hoek van je televisie raakt. De ontwerper uit Keulen speelt in zijn gifjes niet alleen met kleuren en vormen, maar hij neemt ook graag een loopje met de wetten van de natuur. Met programma’s zoals Cinema 4D en Adobe After Effects zet Branco perfect getimede contrapties van abstracte vormen in elkaar, die bijna allemaal ieder moment omver lijken te donderen.

Soms voegt hij ook een mensfiguur aan zijn wankele animaties toe om nog maar eens te onderstrepen dat zijn werk als een koorddanser met de zwaartekracht speelt. Branco laat zich graag inspireren door zijn collega’s in de CGI-kunst, zoals bijvoorbeeld de ellendige robotjes van Michael Marczewski, de flubbermannetjes van Esteban Diánoco en de ronduit absurde werelden van Zeitguised. Al met al zijn de gifjes van Branco een beetje als zo’n slinger met vijf zilveren balletjes die je misschien op je bureau hebt staan. En misschien kun je die in de toekomst uit het raam smijten en vervangen door een kleine balanscontraptie van Branco Rooijakkers. Hieronder zie je meer van zijn werk: