Vinny gaat naakt op de foto met al zijn Nederlandse kunsthelden

Vinny Vlemmix (20) woont in Beneden-Leeuwen en studeert aan de Fotoacademie Amsterdam, waar hij alles over het fotografievak leert. Daarnaast laat hij zich ook graag inspireren door andere kunstenaars en andersoortige creatieve mensen. Voor het project Kunstenaar & iK portretteert hij die mensen die hij bewondert, in een ruimte waar ze zich mee verbonden voelen. Hij ziet het als een onderzoek naar hoe andere creatieve mensen nadenken over het maken van kunst.

Vinny vertelde over zijn serie toen hij langs was op de redactie. We knikten, een klein beetje verveeld, want tja, portretten van inspirerende creatieve mensen is niet het meest denderende concept dat we ooit gehoord hadden. Maar toen hij vertelde dat hij zelf elke keer poedelnaakt ook op de foto staat, had hij onze aandacht. Het resultaat is een combinatie van het beeld dat Vinny van zijn inspirators wil laten zien en zichzelf in z’n nakie – soms vol in beeld, soms ergens verscholen op de achtergrond, een beetje als Wally in ‘waar is Wally’.

Het werk is nog in ontwikkeling, maar we mochten de eerste negen foto’s van dit fantastische project alvast publiceren. Bekijk ze hieronder.

Dylan van Vliet

Roland Maas

Nenah en Naomi Gorissen

Sabine van Wechem

Simone Engelen

Guido de Heer

Ruud Schovel