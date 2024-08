Vinny ging samen met zijn moeder aan de truffels en maakte er foto’s van

Als je op de hoogte wil blijven van onze beste stukken zonder je suf te scrollen, schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief.

Een leuke broek kopen in de stad, een mani-pedi’tje in de nagelsalon – de lijst van leuke dingen om samen met je moeder te doen is lang, zij het een tikkeltje suf. Fotograaf Vinny Vlemmix (je kent hem nog) en zijn moeder gingen op een veel minder suf uitje: ze huurden een huisje op de Veluwe om het daar eens flink op een trippen te zetten met magic truffels.

“Mijn moeder was al een tijdje aan het experimenteren met drugs,” vertelt Vinny aan de telefoon. “Ze wordt er rustig van, het is voor haar een soort mentale genezing.” Hij vertelt dat ze in een gesprek over truffels gewoon besloten om het een keertje te doen. “In het begin hadden we nog zoiets van: ja ja, lachen. Dat veranderde al vrij snel in: dit gaan we doen.” Na het gesprek regelde Vinny’s moeder een huisje in Groesbeek.

“Ik wist eigenlijk helemaal niet wat me te wachten stond – ik had ook nog nooit truffels gebruikt. Maar ik dacht: ik neem gewoon mijn camera mee en laat het over me heen komen.” Ze begonnen de dag met een wandeling en een picknick, en namen daarna de truffels, zo rond een uurtje of vier. “We aten ze met een beetje yoghurt. Daarna zijn we het bos in gelopen en op een heuvel gaan zitten waar je heel ver voor je uit kon kijken en de zon precies in onze gezichten scheen. Daar zijn we uren blijven zitten.”

Een verschil tussen drugs gebruiken met vrienden of met je moeder, voelde hij niet. Integendeel: “Het voelde voor mij juist extra vrij, omdat je van elkaar accepteert dat je dat doet en je helemaal openstelt. Die moeder-zoon-relatie was daarom even weg, omdat het niet meer gaat om welke opvoedregels er bijvoorbeeld zijn, of hoe je je gedraagt als zoon of als moeder. Het was alsof we beste vrienden waren. Onze band werd er sterker van.”

Ook zijn moeder hield er mooie herinneringen aan over. Volgens Vinny vond ze het bevrijdend, omdat ze samen echt zichzelf waren. Dat kon ook niet anders, omringd door enkel de natuur en elkaar, vertelt hij. “Ze genoot het meest van hoe mooi alles was, en ze voelde warmte en verbinding met mij. We zijn ook vaak heel stil geweest, dat voelde vertrouwd.”

Terug in de auto naar huis voelde Vinny’s moeder zich blij en trots. “Ze kon mij die dag veel meer zien als persoon dan als zoon, waardoor ze me beter leerde kennen. En andersom ook. Ze vond het mooi dat we dit samen hebben kunnen doen.”

Bekijk hieronder de foto’s van de trip: