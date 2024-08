Vinny verlaat zijn dorp en liet zich flink uitzwaaien

Vinny Vlemmix (20) is fotograaf en maakt series die vaak een absurd en/of komisch elementje bevatten. Zo publiceerden we eerder zijn serie portretten van zijn persoonlijke kunsthelden, waarbij hij op elke foto ook zichzelf ergens in het decor zette – in z’n nakie. Vinny groeide op in Beneden-Leeuwen, een gemoedelijk dorp in het Land van Maas en Waal. Hij had er een vrolijke jeugd, maar het leven hangt nou eenmaal aan elkaar van vergankelijkheid en Vinny vindt afwisseling een belangrijk ding in het leven. Daarom gaat hij zijn dorp verlaten (hij verhuist naar Nijmegen) en is het tijd om afscheid te nemen.

Hij wilde een herinnering aan Beneden-Leeuwen creëren door zijn dorpsgenoten hem nog één keer te laten uitzwaaien. Daar maakte hij foto’s van, die hij bundelde tot de serie HAJEWAH, LAUWE!. Dat betekent ‘tot ziens, Beneden Leeuwen’, in het lokale dialect.