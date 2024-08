Deze Brusselaar verdient bakken geld met vintage voetbaltruitjes

Damien Eck (28), op Instagram bekend als Classic Soccer Jerseys, heeft een passie voor vintage voetbaltruitjes. Met stukken zoals een zeldzaam shirt van de Italiaanse club SSC Napoli uit 1986 dat werd gedragen en gesigneerd werd door Maradona, heeft zijn collectie net iets meer klasse dan dat fake Ronaldo-shirt van je kleine neefje. In 2017 besloot Damien zijn zeldzame vondsten online te zetten om ze te verkopen.

We spraken met Damien af in het Joseph-Marienstadion in Brussel, de thuishaven van lokale ploeg Union Sint-Gillis. Gewapend met een sporttas vol voetbalshirts, vertelt hij ons hoe hij door de truitjes gefascineerd raakte, en hoe hij op zoek gaat naar zijn bijzonder zeldzame (en waardevolle) shirts.

Damien Eck.

VICE: Hé Damien, vanwaar komt je passie voor vintage voetbalshirts?

Damien: Dat begon drie jaar geleden, net voor het EK van 2016. Ik kom uit Frankrijk, dus ik was op zoek naar een trui van de Franse ploeg. Omdat ik hun shirts voor het EK niet mooi vond, ben ik op zoek gegaan naar een vintage voetbalshirt. Uiteindelijk vond ik er online ook eentje. Jammer genoeg heb ik dat truitje niet meer. Tijdens het EK kreeg ik heel veel opmerkingen en complimenten over dat shirt. Daardoor kreeg ik het idee om er een stapje verder mee te gaan. Dus ben ik een paar maanden na het EK begonnen met een online shop.

“Vintage truitjes zijn mooi, en ze zijn weer in de mode. Mensen dragen ze tegenwoordig niet alleen maar in het stadion, maar ook op straat.”

Waarom voetbaltruitjes?

Ik was toen al een vriend aan het helpen die een online shop had waar hij de nieuwste truitjes verkocht. Op een dag vroeg ik hem of hij me wilde helpen met het verkopen van die vintage shirts. Hij weigerde, omdat hij dacht dat het niet zou werken. Persoonlijk ben ik er altijd van overtuigd geweest dat mijn idee de moeite waard was. Vintage truitjes zijn mooi, en ze zijn weer in de mode. Mensen dragen ze tegenwoordig niet alleen maar in het stadion, maar ook op straat.

Heb je veel concurrentie?

Ja, vooral uit Engeland. Daar zijn ze al vijftien jaar geleden begonnen met deze business. Daarnaast zijn er ook mensen die net als ik eerder unieke shirts verkopen. Ik probeer namelijk altijd speciale shirts te vinden die de andere verkopers niet hebben.

Waar vind je al die zeldzame voetbalshirtjes dan?

In het begin heb ik daarin veel fouten gemaakt, omdat ik nog niet wist hoe het allemaal werkte. Ik heb soms niet goed opgepast, waardoor ik truitjes verkocht die later vervalst bleken te zijn. Maar uit fouten leer je. De zoektocht naar zo’n shirt is vrij complex, omdat er geen algemene term is die alle verkopers gebruiken: dat kan gaan van “vintage truitje” over “oude jersey” tot “voetbalshirt”. Mijn waardevolste vondsten zijn natuurlijk de truitjes die het moeilijkst te vinden zijn. De mensen die ze verkopen zijn zich vaak niet bewust van de authenticiteit of waarde ervan.

“Je moet weten dat de waarde van dit soort spullen toeneemt met de tijd. Dat was ook mijn idee: investeer in iets dat rijpt als een goede wijn.”

Hoe zie je het verschil tussen een echt truitje en een namaakshirt?

Dat hangt er vanaf. Niet alle merken hebben dezelfde criteria. Je moet letten op het jaar waarin de trui is uitgekomen. Er zit bijvoorbeeld soms een kleine code in het shirt, die aangeeft of het al dan niet eens is gedragen. De stof van het originele shirtje kan soms heel ook specifiek zijn, zodat de Chinezen of Italianen het niet kunnen imiteren. En je moet ook de juiste mensen kennen. Enkele verzamelaars hebben me veel geholpen. Toen ik een door Maradona gedragen en gesigneerde trui vond, ging ik eerst langs een vriend. Ik heb het gekocht voor meer dan 3.000 euro, maar dat shirtje kan gemakkelijk 7.000 of zelfs 10.000 euro waard zijn. Je moet weten dat de waarde van dit soort spullen toeneemt met de tijd. Dat was ook mijn idee: investeer in iets dat rijpt als een goede wijn. Daarom heb ik ook nooit haast om al de truien die ik op mijn site heb meteen te verkopen. Heb ik ze over een paar jaar nog steeds? Des te beter.

Welke truitje uit je collectie was het moeilijkst te vinden?

In december 2017 kocht ik een boek over voetbalshirts, en daarin zag ik een shirt van het Nederlandse nationale elftal dat mijn aandacht trok. Het was een heel bijzonder en erg duur shirt, omdat het speciaal voor de spelers is gemaakt en nooit op de markt is verschenen. Uiteindelijk wist ik er eentje te kopen voor 1.700 euro.

Ben je op dit moment op zoek naar een specifiek truitje? Je holy grail, zeg maar?

Ja, maar het is een behoorlijk dure shirt: dat van het team van West-Duitsland uit 1990. Het lijkt een beetje op dat van Nederland, maar dan in donkergroen. En net zoals dat van Nederland, is ook dit truitje nooit op de markt gebracht.

Waar vind je al deze stukken?

In het begin vond ik ze vaak op sites zoals 2dehands, eBay, Leboncoin of Nederlandse tweedehandssites. Ik ben ook begonnen de Brusselse kringloopwinkels af te gaan. Er zijn steeds meer tweedehandswinkels, dus vind ik ook steeds meer shirtjes. Ondertussen gebeurt het ook weleens dat er mensen rechtstreeks contact met me opnemen. Bij zulke mensen kan ik dan, in de plaats van een of twee truitjes, meteen tien, twintig of zelfs dertig shirts tegelijk kopen.

Dus je hoeft er niet voor te reizen?

Neen. Ik heb net een zoon van twee maanden, dus dat gaat momenteel ook niet echt. Maar ik weet wel dat er veel voetbalshirts in Oekraïne en Polen enzo te vinden zijn. Maar ik heb via Instagram contact met die mensen, zo werkt deze business gewoon.

Is dit je enige bron van inkomen?

Nee, ik heb nog een andere job: ik werk in de marketing. Ik was aan het twijfelen om hier mijn hoofdberoep van te maken, maar ik wil dat het een passie blijft. Het moet plezant blijven. Als ik er werkelijk mijn geld mee zou moeten verdienen om te overleven, gaat dat romantische aspect toch een beetje verloren. Ik wil mijn volgers op Instagram ook gewoon laten genieten als ze mijn truitjes zien passeren, in plaats van hen keihard te pushen om ze te kopen.

Kan je ons een idee geven van hoeveel je ongeveer per maand verdient door deze shirts te verkopen?

Uiteindelijk kan ik er niet van veel in mijn eigen zak steken, omdat ik bijna alles herinvesteer. Maar als ik dat niet zou doen, zou ik er maandelijks meer mee verdienen dan met een normale job.

“Het achterliggende idee is dat mensen voetbalshirts ook op straat kunnen dragen zonder dat ze zich ervoor moeten schamen. Er zijn nog steeds mensen die dat niet echt graag doen, omdat het ook vandaag nog vaak als iets marginaals wordt gezien.”

Welke shirts verkopen het best?

Alles wat er een beetje jaren ‘90 uitziet: flashy kleuren en oversized modellen die je ook kunt vinden in tweedehandswinkels. Mensen zijn ook altijd op zoek naar het kleine Nike-of Adidaslogo op zo’n shirt: dat blijft iets dat opvalt natuurlijk.

Hoe vinden je klanten van je?

Vooral dankzij mond-tot-mondreclame en mijn Instagrampagina: daar heb ik nu meer dan 35.000 volgers. Het was moeilijk in het begin, maar het is nu eenmaal hoe het is: zoiets kost gewoon tijd.

Instagram-accounts zoals Fokohaela inspireren zich op modellen van bekende (vintage) voetbalshirts, en geven er dan hun eigen draai aan. Wat vind jij daarvan?

Ik ken Fokohaela, en ik vind hun shirtjes cool. Als het ertoe kan leiden dat mensen uiteindelijk de echte kopen, waarom dan niet? Je hebt ook nog een pagina die Golden Caban heeft, maar daar ben ik iets minder fan van. Daar is het moeilijk om het originele truitje nog te herkennen, omdat ze het zo heftig – volgens mij soms té heftig – hebben veranderd.

Wat vind je van luxemerken zoals Balenciaga of Vetements die elementen uit de voetbalcultuur in hun collecties verwerken en zich die cultuur zo toe-eigenen?

Ik vind dat een goede zaak. Het achterliggende idee is dat mensen voetbalshirts ook op straat kunnen dragen zonder dat ze zich ervoor moeten schamen. Er zijn nog steeds mensen die zich daarbij niet helemaal op hun gemak voelen, omdat het ook vandaag nog vaak als iets marginaals wordt gezien. Maar zodra het een shirt is uit de jaren ‘90 of van een bekend merk, veranderen mensen hun mening een beetje.

Trouwens, ik zou eigenlijk wel een truitje van je willen overkopen. Hoeveel kost deze? [Zie foto hierboven]

Damien: 300 euro.

Ah, dat gaat dan voor een andere keer zijn, maar toch bedankt!

Alle foto’s werden gemaakt in het Joseph-Marienstadion.

