Het brein achter de viral video’s van Ajax

Het mediateam van Ajax was vorig seizoen misschien wel net zo lekker bezig als de spelers op het veld. Veel supporters zullen de video’s Your dreams are now, Class of 2019 en de clip van Sevn Alias bij het nummer Herres niet snel vergeten. En dan hebben we het nog niet eens over de We are back-video van de Europa League-finale in 2017.

Het brein achter deze video’s is regisseur Joost Beitler (28). Hij wordt met zijn bedrijf Mønaerk regelmatig ingehuurd om video’s voor Ajax te maken. Het gevolg van zijn matchday video’s is meestal hetzelfde: iedere Ajacied zit die dag compleet rusteloos op zijn werk, hyped voor de wedstrijd van die avond.

Onlangs maakte Joost met een video ook zijn debuut voor het Nederlands elftal. Rondom Ajax en Oranje gaan we nog veel werk van hem zien. VICE zocht Joost op en sprak hem over een buiging van Peter Bosz, viral gaan en mooie woorden van Memphis Depay.

VICE: Ha Joost: went viral gaan een beetje?

Joost Beitler: Ik krijg altijd veel berichten, maar verder merk ik er niet zoveel van. Ik vind het wel altijd spannender om te zien hoe een video ontvangen wordt. De matchday video’s komen bij Ajax altijd om 7:34 online, verwijzend naar het rugnummer van Nouri. Dan ben ik wel altijd benieuwd of mensen het tof vinden. Dat is voor mij veel belangrijker dan viral gaan.

Mensen kennen je vooral vanwege je video’s voor Ajax. Ben je zelf Ajacied?

Ik ben mijn hele leven Ajacied en ik heb al tien jaar een seizoenkaart. De video’s die ik maak, die voel ik op zo’n moment gewoon.

Zou je die video’s ook kunnen maken als je bijvoorbeeld voor Sparta zou zijn?

Als ik het niet hetzelfde zou ervaren als de supporters op de tribune, dan zou ik het gevoel denk ik niet kunnen overbrengen. De video over The Class of 2019 voelde voor mij bijvoorbeeld als iets wat eruit moest. Dan begin ik te schrijven en daar ontstaat uiteindelijk zo’n video uit. Zo’n idee ontstaat ook vaak op de tribune. Ik weet nog dat Matthijs de Ligt in de wedstrijd tegen FC Utrecht een megafoon pakte en “Wij zijn Ajax” begon te zingen. Toen dacht ik: deze groep gasten is echt te mooi om niets mee te doen. Ik ben fucking trots op ze.

Maak je zo’n video helemaal alleen?

Zeker niet. Bij Mønaerk werken we met een team van zes, en daarnaast ben ik maar een of twee dagen in de week bij Ajax. Het is dus allemaal teamwork. Het mediateam van Ajax heeft tegenwoordig veel goede mensen in dienst, dus ik durf ook veel uit handen te geven. De tekst en een groot deel van de montage doe ik vaak wel zelf, aangezien het verhaal toch al in mijn hoofd zit. In 2017, bij de We Are Back-video, was ik nog een soort eenmansleger. Ik schreef, draaide en monteerde bijna alles zelf. We zijn nu twee jaar verder en sindsdien is het mediateam bij Ajax geëxplodeerd. Er verschijnen ook genoeg clips bij Ajax waar ik helemaal niet aan heb meegewerkt.

Vanaf die finale tegen Manchester United ging het voor mijn gevoel ook voor het eerst echt hard met de matchday video’s.

Dat was wel echt de eerste keer dat mensen het er echt over hadden. Op de terugreis in het vliegtuig na de halve finale tegen Olympique Lyon zat ik een beetje na te denken over het seizoen van Ajax. Ineens besefte ik: holy shit, eigenlijk is er in die al die jaren niet zoveel veranderd.

Wat bedoel je?

Bij Ajax doen we het nog steeds met jong talent, aanvallend voetbal en creativiteit. Ondanks dat de tijden zijn veranderd, zijn wij nog hetzelfde. Met die gedachte ben ik gaan schrijven en in het vliegtuig richting Stockholm zat ik nog te monteren. Na middernacht liet ik de video voor het eerst aan een collega zien. Hij keek ernaar en zette daarna zijn koptelefoon af en zei hij: “Holy fuck, ik heb tranen in mijn ogen!” Toen wist ik dat de video klaar was.

Wat voor reacties kreeg je op die video?

Ik heb veel reacties gehad, waarvan een van de mooiste na de finale kwam van Peter Bosz. Een collega zei tegen hem dat ik de jongen was die de video had gemaakt. Hij vond het fantastisch en maakte een buiging voor me.

Het seizoen erna bleef het qua matchday video’s rustig, mede door het drama rond Appie Nouri. Was het heftig om daar een video over te maken?

Jazeker, maar aan mijn emoties hoef ik verder geen aandacht te besteden. Voor mij is het natuurlijk veel minder zwaar en emotioneel dan voor zijn familie. Het was wel heel indrukwekkend om de video op het grote scherm in de Arena te zien. Het hele stadion was muisstil, iedereen zat ademloos te kijken. Ik stond op dat moment wel even met knikkende knieën. Daarna kwam het applaus en begon iedereen zijn naam te roepen. Zo indrukwekkend.

Tijdens de successen van vorig seizoen gingen jullie helemaal los met video’s. Welke vond je zelf het vetst?

Ze hadden allemaal beter gekund.

Ik vond de video voor de uitwedstrijd tegen Real Madrid erg tof: “Your dreams are now.”

Ik vind gewoon niet zo heel snel iets van mezelf heel vet. Vaak vind ik het de dag erna alweer kut. Bij die video voor Real Madrid vond ik het wel tof dat-ie heel anders was dan de andere matchday video’s. Het was nu meer dan alleen het opzwepen van de fans. Het is ook wel vet dat de vader van Donny, een vriend van Ziyech en de zus van Dolberg het hebben ingesproken, zonder dat de spelers er zelf iets van wisten.

O ja?

Ze wisten van niks. Het verhaal klopte daarna ook helemaal bij de wedstrijd, daar moet ik ook een beetje geluk mee hebben. Iemand zei na de wedstrijd tegen me: “Sick dat ze mede door jou hebben gewonnen.” Dan denk ik: niet overdrijven hoor, dat is onzin. Maar het is wel altijd mooi als de wedstrijd zo’n verhaal helemaal rond maakt. Ik blijf het altijd gewoon als een filmpje zien. Ik vind het zelf minder belangrijk dan anderen het maken.

Word je weleens teruggefloten door Ajax bij het maken van een video?

Niet vaak – bij het mediateam van Ajax krijg ik alle ruimte om creatief te zijn en de grens op te zoeken. Een speler van Ajax geeft ook weleens een kutbal, maar je weet ook dat er op een gegeven moment weer een steekbal komt waar een doelpunt uitkomt. Dat is ook een beetje de gedachtegang bij het mediateam van Ajax. Voor Real Madrid – Ajax zeiden ze bijvoorbeeld alleen dat ze een vette video wilden: “Doe wat je wil.” Dat is lekker werken.

Met The New Wave-video maakte je in september je debuut voor Oranje. Is dat voor een regisseur net zo’n grote mijlpaal als voor een voetballer?

Ik had het stiekem wel als doel om ooit een video voor Oranje te maken. Voor een andere club dan Ajax zou ik nooit iets willen of kunnen doen, maar Oranje blijft toch wel iets magisch.

Hoe kwam het idee voor die video tot stand?

Ik probeer altijd een haakje bij zo’n wedstrijd te zoeken. In dit geval ging het om Duitsland – Nederland. Ik pak dan mijn boekje erbij en zet een koptelefoon op. Ik begin alle associaties op te schrijven die in me opkomen. Dat proces is best intensief en soms leidt het tot niks. Tussendoor maak ik vaak even een wandeling met de hond. Ik dacht al snel aan oorlog, maar daar wilde ik ver van wegblijven. Daarna wilde ik iets doen met Duitsers die in Nederland op vakantie gaan, naar zee. Zand, zee, golven: ineens viel het kwartje. Bij Oranje komt er een nieuwe lichting aan, een soort New Wave. Het paste perfect bij bij het hele gevoel dat er nu rondom het Nederlands elftal heerst. Vanuit zo’n idee ga ik dan aan de slag met mensen van het mediateam van de KNVB.

Het moet heel lekker zijn als ze na zo’n video ook Duitsland even met 2-4 oprollen.

Ja precies, heel veel dingen liggen ook buiten mijn macht. Doordat ze wonnen, werd The New Wave ineens een ding. Memphis Depay en Ronald Koeman hadden het er ook ineens over in de pers. Ik vind het altijd grappig dat zo’n ideetje op mijn zolderkamer ontstaat door een beetje in een notitieboekje te schrijven en te krassen.

Heb je het er na zo’n video ook zelf over met de spelers?

Zeker niet, ze hebben vaak geen idee wie erachter zit. In dit geval hadden we letterlijk vijf minuten met jongens als Virgil van Dijk en Memphis Depay gedraaid in het spelershotel. Die gasten hebben ook zoveel verzoeken voor fotoshoots en interviews. Zij weten op een gegeven moment ook niet meer waar de opnames precies voor zijn. Bij Ajax zagen spelers als Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt mijn gezicht wel wat vaker, dus zij wisten wel wat ik deed. Maar het is niet zo dat ze me naderhand bellen: “Vet gedaan, man!” Dat vind ik ook totaal niet belangrijk.

Ben je weleens benaderd door andere clubs om video’s te maken?

Ik heb weleens contact gehad met een mooie buitenlandse club – welke doet er niet toe. Die club informeerde of ik misschien ook iets voor hen kon doen, maar verder was het niet echt concreet. Binnen Nederland hoeft dat voor mij sowieso niet. Als er een andere Nederlandse club zou komen, zou ik vriendelijk bedanken.

Wat wil je nog bereiken na video’s maken voor Ajax en Oranje?

Een grote commercial voor Adidas of een ander mooi sportmerk is altijd een stip op de horizon geweest. Dat lijkt me heel vet om te doen. Verder wil ik met mijn bedrijf verder groeien, ook internationaal. Maar ik wil mezelf vooral blijven uitdagen en toffe dingen blijven maken. Dat ik een keertje wel echt trots ben op mijn werk, zeg maar.

