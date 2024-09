Kijk hoe een skateboardend skelet alles kapot trapt in de nieuwe video ‘About to Crack’ van Vitamin X

Al bijna 20 jaar houdt Vitamin X haar hoofd prima boven water in thuisstad Amsterdam (en de rest van de wereld) met hun hyperactieve, ultraleuke, straight edge hardcore punk. Hun korte, manische nummers, die bewapend zijn met een flinke jaren zeventig rock ’n roll-swing, sturen gegarandeerd elektrische schokken door de ruggengraat van iedereen die een show van hun recente Europese tour met Baroness heeft bijgewoond. Toen ze zich in de studio terugtrokken, om aan het nieuw album te werken, beloofde zanger Marko Korac het volgende: “Het zal je sokken recht de stratosfeer in blazen en het bevat verschillende geweldige en verrassende gastoptredens.” Gelukkig is Vitamin X zo vriendelijk geweest om nu als zoethouder hun fantastische nieuwe geanimeerde video van About to Crack met ons te delen.

Het nummer verscheen op hun laatste album, About to Crack uit 2012, en is een scheurende punk anthem die in minder dan twee minuten voorbij raast – wat echt te kort aanvoelt zodra je de clip zelf ziet. De videomaker Marco Imov van IMOV Studio neemt ons mee door een dag in het leven (de dood?) van een ongelofelijk pissige, huidloze dude met onverklaarbaar epische gitaar skills en een ongezonde waardering voor vuur. Alsof Adult Swim, The Simpsons, en de beste punkshow waar je ooit geweest bent allemaal samengesmolten zijn tot een belachelijk coole middag net voor de wereld explodeert.

Wil je John Baizely van Baroness een skelet in de fik zien steken? Wil je zien hoe het genoemde skelet van een wolkenkrabber raast en dan de politie opnaait? Wil je een kudde geanimeerde Nederlandse punkers zien exploderen in een bal apocalyptisch vuur? Duh!