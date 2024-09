Foto’s van knuppelende ME’ers en brullende relschoppers bij politietrainingen

Fotograaf Vivian Bax studeerde dit jaar af aan de fotoacademie in Den Haag met het project Enforced Encounters, wat ook resulteerde in een boek. Ze bracht een aantal maanden door met het bezoeken en fotograferen van trainingen die de ME houdt, waarbij ze zorgvuldig gescripte scenario’s oefenen in een poging om grip te krijgen op het onvoorspelbare. Vivian vroeg zich af in hoeverre de emoties bij deze oefeningen echt zijn; of adrenaline een rol speelt in de artificiële omgeving.

Het decor op het oefenterrein is opgebouwd uit strakke betonnen platen die de gevels van huizen moeten voorstellen, en zo een dorp nabootsen. Het tegenspel bestaat uit jonge mannen die worden ingehuurd om de pelotons uit te dagen, en de conflicten worden van tevoren bedacht. Toch is er op het moment dat de training begint geen sprake meer van een spel. Blokken vliegen in het rond, mensen schreeuwen en schelden, en de politiehonden jagen kwijlend op de relschoppers, terwijl de paarden en het peloton de relschoppers in bedwang trachten te houden — en de grens tussen spel en realiteit vervaagt.

