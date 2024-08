Vlaamse en Brusselse cultuurhuizen worden voetbalclubs uit protest

In de provincie Antwerpen werden culturele evenementen tot eind augustus afgelast, ook die in openlucht. Live supporteren voor een voetbalwedstrijd kan er nog wél, maar dan in de bioscoop. Dat schiet bij de culturele sector in het verkeerde keelgat. Grote Vlaamse en Brusselse cultuurhuizen vormden zich op hun sociale media om tot voetbalclub bij de Cultural Pro League.

Royal Footballclub Arenberg, FC Onder Stroom, Brussels Ancienne Belgique, KAA NTGent en KV KVS… Wie op sociale media de cultuurhuizen van Vlaanderen en Brussel volgt, zag hun logo’s in een voetbalembleem veranderen. Ook de Botanique, De Roma, De Serre, De Studio, Het Bos, KVS, Lotto Arena, NTGent, OLT Rivierenhof, Rataplan, Sportpaleis, Vorst Nationaal en Vooruit nemen deel aan de Cultural Pro League. Andere cultuurhuizen volgen.

Videos by VICE

Het initiatief komt van Onder Stroom in Antwerpen, dat deze zomer tal van culturele evenementen in openlucht had gepland, die omwille van de verstrengde Covid-maatregelen in de provincie werden gecanceld. Onder Stroom-resident en initiatiefnemer Frederik Van den Bril is verontwaardigd: “Onze culturele evenementen verliepen perfect veilig in openlucht, maar werden verplicht afgelast. Waarom kan samenhokken in een cinemazaal om een voetbalwedstrijd te bekijken dan wel?”

Links: Vorst Nationaal. Rechts: KVS.

Dat de bioscopen in de provincie Antwerpen openbleven, maar de theaters moesten sluiten, ging er bij de getroffen sector niet in. Antwerps gouverneur Cathy Berx reageerde dat ‘theaterliefhebbers de neiging hebben om na een voorstelling na te praten, wat voor een hoger risico zorgt’. Dat werd haar niet in dank afgenomen.

“Wij hebben niets tegen voetbal, maar cultuur is toch minstens even belangrijk en plezant? We krijgen het gevoel dat er met twee maten en gewichten wordt gemeten.”

Ook Vlaams minister van Sport Ben Weyts deed de wenkbrauwen in de cultuursector fronsen. Toen hij besliste dat profvoetbal in de provincie Antwerpen wél mocht doorgaan, zei hij dat je ‘niet alles mag verbieden wat leuk is’. Jasper Declercq, mede-initiatiefnemer van de Cultural Pro League, reageert: “Wij hebben niets tegen voetbal, maar cultuur is toch minstens even belangrijk en plezant? We krijgen het gevoel dat er met twee maten en gewichten wordt gemeten.”

Links: Arenberg. Rechts: Het Bos.

Ter verduidelijking: enkel het spelen van profvoetbal is momenteel toegelaten in de provincie Antwerpen. Het bijwonen van eender welke voetbalwedstrijd in openlucht is dat niet. Maar de bioscopen blijven wél open en dus is een voetbalwedstrijd live in de bioscoop bekijken, toegelaten.

Om andere cultuurhuizen achter het idee van de Cultural Pro League te scharen, ontwierp een team designers onder leiding van Onder Stroom en Declercq gratis voetballogo’s voor tal van Vlaamse en Brusselse cultuurhuizen, in hun eigen huisstijl. Op het moment van schrijven reageerden al 17 cultuurhuizen positief op het initiatief en postten hun persoonlijke voetbalembleem op hun sociale media-kanalen, niet zelden vergezeld van een tekst die de draak steekt met de voetbalwereld. Dit bericht zette de Gentse Vooruit nog online:

Links: Arena. Rechts: De Roma.

“Zigge zagge zigge zagge hey hey

Voortaan gaan wij door het leven als KV Vooruit en treden vanaf morgen aan in de Cultural Pro League. Na de activiteiten van ons zomerprogramma gaan we onze overwinning vieren, niet meer napraten. Tot in de Vooruit Kantine? Een mondmasker dragen en social distancing is verplicht in onze Theaterzaal Tribune en Concertzaal Arena.

Van de amateurs tot de profs, onze cultuur is wereldklasse. Daarom verenigen wij ons in de Cultural Pro League.”

Links: Rivierenhof. Rechts: NTGent.

Onder Stroom lanceerde nog een oproep. Ook andere cultuurhuizen kunnen zich aanmelden voor een voetballogo in hun huisstijl. Al vallen de aanvragen volgens de initiatiefnemers niet bij te houden. “Mensen reageren zo massaal op sociale media, we krijgen zelfs al aanvragen van jeugdhuizen”, vertelde Van den Bril. Hier vind je alle logo’s van de Cultural Pro League.

Volg VICE België ook op Instagram.