Vlammende diva’s en sprankelende drags op Superball

Afgelopen weekend werd Superball gehouden in Paradiso – een jaarlijkse dragshow waarin verschillende draghouses strijden om de felbegeerde titel House of Superball. Dat deden ze door te schitteren in drie rondes: een playbackronde, een dansronde en een catwalkronde. Ook houses uit Frankrijk (verkleed als monsters) en Griekenland (een stelletje vampieren) haalden hun bontste choreografieën uit de kast. Er werden odes gegeven aan Lady Gaga, Beyoncé en natuurlijk RuPaul. De boel werd gepresenteerd door Janey Jacké en moeder der Nederlandse drags Diva Mayday.

Maar er werd niet alleen geflaneerd op de catwalk. Dit jaar was het thema ‘Let’s get political’, om aandacht te vragen voor het aanhoudende geweld tegen de lhbtqiap-gemeenschap. Er was een optreden van onder andere Valentijn de Hingh waarin de boodschap Trans Lives Matter centraal stond, een van de houses riep het publiek op om weerstand te bieden tegen homo- en transfobie, en de Amsterdamse drag die laatst slachtoffer was van geweld, Monique de la Fressange, werd op het podium geroepen om een hele hoop applaus te ontvangen.



Uiteindelijk ging Griekenland ervandoor met de eerste prijs, en werd er nog tot in de laatste uurtjes gedanst. Bekijk hier de foto’s: