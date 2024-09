Vlammende foto’s van ons VICELAND-lanceringsfeest

Over iets minder dan een week lanceren we onze eigen televisiezender VICELAND, en dat is naast een hele goeie reden om je tv weer eens aan te zetten ook een hele goeie reden voor een feestje.

Om te vieren dat we vanaf 1 maart 24 uur per dag op de beeldbuis zijn, nodigden we gister al onze vrienden uit in het Warehouse Elementenstraat voor een feest met een line-up waar je ‘u’ of ‘ZO DE TERING HÉ’ tegen zegt. Terwijl buiten de terrorstorm des doods de pannen van het dak blies, braken binnen Lion Kojo, Cinnaman, Casper Tielrooij, Yung Internet en Wilde Westen het podium af.

Raymond van Mil was erbij om de dappere partystrijders vast te leggen die de woeste wind trotseerden om zich eens grondig naar de gruzelementen te feesten.

Een hoop dank aan iedereen die ervoor zorgde dat we VICELAND met een confettiknal van jewelste de wereld in konden slingeren, en Hyundai en Bacardi dat ze dit feest mede mogelijk hebben gemaakt. Bekijk de foto’s hieronder.