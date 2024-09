Vlindervleugels van dichtbij zijn een schubbig spektakel

De regenboogvis uit het kinderboek Het mooiste visje van de zee had schubben bezaaid met zilveren schitters. Elke keer als ik in een aquarium was, ging ik op zoek naar deze vis. Ik ben hem helaas nooit tegengekomen. Misschien omdat ik op de verkeerde plek zocht, of omdat hij niet bestaat. Fotograaf Linden Gledhill is een voormalig biochemicus en heeft een voorliefde voor bio-art. Zo wist hij dat je de schoonheid van de regenboogvis niet in het water vindt, maar in de lucht. Vlinders zijn al mooi van zichzelf, maar wanneer je extreme close-ups maakt van hun vleugels krijg je onderstaand resultaat. En dat heeft wel wat weg van de glinsterende schubben van de regenboogvis.



Op Flickr vind je meer foto’s van Linden Gledhill.