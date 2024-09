Voel je gevangen door de nieuwe clip van Zophieq

Iedereen doet altijd maar alsof reizen het mooiste is dat er bestaat op de aarde. Natuurlijk is het prachtig om na je examens of het inleveren van je scriptie even helemaal op zoek te gaan naar jezelf in Zuidoost-Azië, maar het is niet altijd makkelijk. Jezelf verplaatsen gaat namelijk hand in hand met het achterlaten van plekken en mensen. Het roept een milde vorm van melancholie en een drang om ergens anders te zijn op, en dat is nou juist iets wat Bad Traveller, het nieuwe liedje van producer Zophieq, ook doet.

De clip bij de track, gemaakt door Hugo Meyer en Maya Rettelbach, ademt een gevoel van gevangenschap – model Sana Sasaki weet in haar dans maar niet te ontsnappen vanonder een laken. Bad Traveller is een voorproefje van een aankomende EP, bekijk tot die uit is de video hieronder.