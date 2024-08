Voel je je decadent? Maak deze macaroni met krab en kaas

Feit: een mens kan nooit genoeg macaroni met kaas eten. Never forget hoe Matty Matheson ons vanuit zijn bad toonde hoe je dit ultieme genotsvoer kan maken met Cheetos. Als je dat nog niet geprobeerd hebt, schaam je diep en open onmiddellijk het recept in een nieuw tabblad. Voor vanavond, voor morgen, voor altijd.

Voor de mensen die wel al weten hoe macaroni met bakken kaas en kaaschips smaakt, hier is een nieuwe variant op dit nostalgische gerecht: bereid het volgens het recept van televisiemaker Thom Beers, de maker en executive producer van Discovery’s Deadliest Catch . We hebben het hier over een man die zelfs tijdens ’s werelds meest erbarmelijke weersomstandigheden op vissersschepen heeft vertoefd, en heel goed weet hoe hij zijn gemoed hoog moet houden. Met behulp van verse schaal- en schelpdieren.



Hij geeft onze goede oude mac ’n cheese een persoonlijke twist door zijn ovenschaal te vullen met krabbenpoten, kaas, room, champignons en – natuurlijk – pasta. Kom op, geef toe, je weet dat je hier blij van wordt.

RECEPT: Macaroni met krab en kaas

“De zee is een harde, harde plek,” benadrukt Thom, “omdat het er zo miserabel aan toe kan gaan, troosten we onszelf met het beste comfort food ter wereld.”

Geloof de man: dit is het beste comfort food ter wereld. Als je nou wilde wateren aan het trotseren bent of simpelweg in een emotionele dip zit. Macaroni met krab en kaas is het decadente gerecht dat je door alles heen kan halen.