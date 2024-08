Voel je weer gewild met deze video van Beau Battant

Beau Battant is een mysterieus popcollectief gevestigd in Berlijn. Als ik hun persbericht open om te kijken wat en wie ze precies zijn, word ik daar niet echt wijzer van. Dat ze kunstzinnig zijn is echter meteen duidelijk. Alle aanpassingen die ze tijdens het schrijven van de tekst gemaakt hebben, zijn er expliciet in gelaten. Tussen alle rode en doorgestreepte woorden door, lees ik dat Joost van Bellen ook in het collectief zit. Samen met onder anderen Jelle Haen, die er met zijn roze haar en mooie pakjes voor zorgt dat we onze ogen niet los kunnen trekken van deze video. Ondertussen herhaalt hij de woorden “I want you” en zegt hij dingen als “kom hier, kleine muis”, maar dan in het Duits. Meer hoef je ook eigenlijk niet te zeggen.

Bekijk de video voor I Want You hierboven