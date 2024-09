Bekogel kinderen met een ijsjeskanon terwijl de wereld vergaat in Sweatwave

De wereld vergaat, en jij hebt ijsjes. Dus wat doe je?

Sweetwave had zo uit het script van een klassieke The Twilight Zone aflevering kunnen komen: de wereld komt aan zijn einde omdat de planeet steeds dichter bij de zon komt. Maar in plaats van proberen te overleven in een krap appartement, pakt de hoofdrolspeler in deze game van Spacetronaut de wapens op tegenover een menigte van kinderen en vreemde monsters op straat. Hij begint op de menigte te schieten met een ijsjeskanon. Om nog even geld te verdienen.

Het is een soort 3D, krijtgekleurde Space Invaders met ijsjes in plaats van lasers, en een sombere boodschap over het einde van het kapitalisme (of het menselijke ras). Je verdient geld met elke “verkoop,” en het is ogenschijnlijk jouw doel om zoveel mogelijk geld te verdienen. Maar aan het einde, als jouw score wordt opgeteld, verdwijnt het spel langzaam, terwijl er staat dat het “jammer” is dat je dat zuurverdiende geld nooit kunt uitgeven.

Beeld: Spacetronaut

Maar deze bevroren yoghurt slingeraar doet tenminste nog iets in zijn laatste momenten, ook al is het slechts om alsnog even rijk te worden.

Je kan Sweetwave gratis spelen op itch.io, of het spel steunen op de pagina.