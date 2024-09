Voetballen op IJslands vulkanische eiland Heimaey

David James kan daarover meepraten. De voormalig keeper van Liverpool en van het Engels elftal stond er een jaar onder de lat, nadat de Hermann Hreidarsson hem over wist te halen naar de IJslandse eredivisie te komen.



Dat hij akkoord ging, is niet zo gek als je de omgeving ziet. De archipel van Vestmannaeyjar bestaat uit vijftien eilanden in het vulkanisch landschap van Zuid-IJsland. In die regio zitten 70 tot 80 vulkanen, zowel onder als boven de zeespiegel. Heimaey is het enige bewoonde eiland en het dorp heeft maar 4.000 inwoners. Toch is IBV Vestmannaeyjar een succesvolle voetbalclub.

Videos by VICE

Maar voetballen op een vulkaan kan net zo onveilig zijn als het klinkt. Het eiland haalde in 1973 nog het wereldnieuws toen de Eldfell uitbarstte. De uitbarsting vernietigde veel huizen en de volledige bevolking moest geëvacueerd worden. Een paar brandweermannen bleven achter om te proberen de haven te redden door de lavastroom een andere kant op te dirigeren. Tegenwoordig is de rust weer terug en wordt er weer gewoon gevoetbald.

De lokale voetbalclub bestaat al sinds 1903. De club heette eerst KV, voordat er werd gekozen voor IBV, wat staat voor Ithrottabandalag Vestmannaeyjar. Ze wonnen de IJslandse landstitel drie keer, in 1979, 1997 en 1998. Ze mochten de IJslandse beker zelfs vier keer meenemen naar het afgelegen eilandje. Toch is het laatste kampioenschap inmiddels weer een tijd geleden: 1998 was de gouden tijd van IBV.

Omdat er maar zo weinig mensen wonen, is het lastig om spelers uit de eigen opleiding te halen. Daarom bestaat het elftal uit een diverse groep, met jongens uit bijvoorbeeld El Salvador en Kosovo. Toch heeft IBV een paar van de grootste spelers uit de IJslandse voetbalgeschiedenis voortgebracht, zoals Asgeir Sigurvinsson – die voor VfB Stuttgart speelde – en Gudmundur Torfason, die een prima carrière in Schotland had.

Voor zo’n kleine club hebben ze een behoorlijke status. Tryggvi Gudmundsson, de topscorer aller tijden van IJsland, begon zijn carrière ook bij IBV en keerde er nog twee keer terug. Hermann Hreidarsson komt er ook uit de jeugd en won een FA Cup met Portsmouth. De huidige bondscoach van IJsland, Heimir Hallgrimsson, speelde voor IBV, was er trainer en werkte jarenlang als tandarts van het eiland, voordat hij fulltime aan de slag ging bij het nationale elftal.

Maar hoe kan het dan dat dit kleine, afgelegen eiland zoveel goede spelers heeft voortgebracht? Daar heb ik geen direct antwoord op, maar misschien komt het wel doordat er niet zoveel te doen is in het dorp, waardoor de jeugd nonstop voetbalt. De club heeft vandaag de dag ook genoeg coaches en de trainingen zijn goed gestructureerd. IBV heeft bovendien prima indoorfaciliteiten, dus zelfs in de winter kan er worden gespeeld.

Zoals je dat vaker ziet in kleine dorpen, helpt iedereen een handje mee. Hallgrimsson werkt nog steeds af en toe bij de lokale tandartspraktijk. Hij moest zijn expertise afgelopen seizoen zelfs tijdens het voetbal nog in de praktijk brengen. Hij was toeschouwer bij een wedstrijd vrouwenvoetbal tussen IBV en Fylkir, toen een van de speelsters tijdens een botsing een tand brak en hulp nodig had.

In de zomer zie je vooral hoeveel dit eiland van voetbal houdt. Tijdens de zomermaanden traint de jeugd op de velden naast het stadion. Spelers uit het eerste elftal geven die trainingen vaak, aangezien de meesten van hen een UEFA B-coachdiploma hebben om mee te werken.

Op wedstrijddagen werkt de hele gemeenschap mee. Sommigen werken als steward voor de beveiliging, anderen verkopen snacks en drankjes. De sfeer is totaal anders dan de glamour van de Premier League of andere grote Europese competities. Het dorp moet het hebben van de visserij en tegenwoordig ook van het tourisme. Mensen van over de hele wereld komen naar het magische eilandje toe om te zien wat het te bieden heeft.

De vorm van de club is de afgelopen seizoenen erg wisselvallig geweest, van onverslagen series tot maanden waarin nauwelijks punten werden gehaald. De top vijf teams uit de competitie heeft relatief grote budgetten te besteden voor spelers, waardoor IBV in de middenmoot draait. Hun doel is om ooit de Europa League te halen, wat weer wat extra geld op zou leveren.

Maar ook als dat niet lukt, zal er flink worden gevoetbald. Een waarom ook niet? Het stadion is gebouwd in een vallei, met enorme rotsen van lava aan beide kanten van het stadion. Je krijgt er goudeerlijk voetbal te zien, met een adembenemend uitzicht in een van de tofste stadions ter wereld. Ik begrijp wel waarom David James de nadagen van zijn carrière hier door wilde brengen.

—

Mis niets! Like VICE Sports Nederland voor je dagelijkse dosis ijzersterke sportverhalen.