Dit zijn de mensen die de wildste wensen van profvoetballers vervullen

Voetballers uit de eerste divisie leiden een extravagant leven. Ze kunnen tientallen miljoenen euro’s verdienen, dus het is geen wonder dat velen van hen er een buitenissig luxueuze levensstijl op nahouden. Maar altijd het beste van het beste najagen is hard werk. Daarom huren voetballers vaak luxe lifestyle-managementdiensten in, bedrijven die hen in de watten leggen en hen bijstaan bij alles wat ze nodig hebben – zo organiseren ze bijvoorbeeld hun vakanties.

“Als ze voornamelijk een fijne tijd willen hebben met het gezin, sturen we ze meestal naar een eiland,” zegt Jérémy Vosse, hoofd van Premium Conciergerie, een van de meest gerenommeerde agentschappen op dit gebied. “Voor reizen met vrienden stellen we meestal een hotel in Dubai of Los Angeles voor, of een villa in Miami,” legt hij uit. Net als influencers zijn voetballers vooral dol op Dubai – een “voor de hand liggende” plek om op te warmen in de winter, voegt Vosse toe.

Om deze exclusieve diensten te verkrijgen, moet je eerst een speciaal lidmaatschap bij Premium Conciergerie, de Premium FC club, aangaan voor ongeveer 4800 euro per jaar. In ruil voor dit lidmaatschap garandeert Vosse dat je verzoeken binnen vijf minuten worden behandeld. Voor alle duidelijkheid: het bureau richt zich niet alleen op voetballers, maar ook op beroemdheden, zakenlieden en andere zeer vermogende mensen.

Volgens Vosse kosten deze vakanties tussen 50.000 en 500.000 euro. Wat de prijs ook is, het agentschap betaalt altijd alles vooraf en vraagt later een terugbetaling. “Zelfs een heel duur horloge betalen we zelf,” zegt hij. “De lat ligt heel hoog – er is bijna niets dat we weigeren, behalve misschien als een klant een voorschot wil op onroerend goed.



“Voetballers zijn net tieners met een onbeperkt budget,” zegt Mickael Daya, oprichter van Élysée Conciergerie, een bureau dat klanten met diepe zakken binnen en buiten de voetbalwereld bedient. “Een klant bestelde tien Playstations 5 toen die uitkwam — ook al had hij maar zes tv’s in zijn huis!” zegt hij. “Ik vroeg of hij van plan was om de anderen weg te geven, maar hij zei: ‘Nee, het is om er een bij elke tv te hebben en ik wil een paar Playstations aan de muur hangen.’”



Daya voegt toe dat voetballers “in onze ervaring angstiger zijn” dan andere klanten. “Sommigen hebben slechte ervaringen gehad met andere diensten die hen oplichtten toen ze jonger waren.” Niet lang geleden vertelde een speler van een grote Europese club bijvoorbeeld aan Daya dat hij een vakantiehuis had gehuurd dat hij eerder had geboekt, alleen was de prijs dit keer verdubbeld. “De dienst die hij gebruikte stak het verschil in eigen zak,” zegt Daya.

Eén ding waar voetballers altijd om vragen is maaltijdbezorging. “Dat lijkt misschien vreemd, maar het is eigenlijk wel logisch – het is niet zo dat je kaviaar kunt bestellen via Deliveroo,” zegt Daya. Een keer vroeg een voetballer hem om twee kilo kaviaar en een privékok om mini-burgers voor hem te maken terwijl hij met zijn vrienden op de bank hing. De grootste uitdaging van dit werk is het opzetten van een netwerk dat dit soort verzoeken binnen enkele minuten kan waarmaken.

Het reageren op de eisen van voetballers kan soms voelen als een race tegen de klok. Premium Conciergerie werd eens gevraagd om in slechts negen werkdagen een hele bruiloft te organiseren. “Ik had vijf mensen die elke dag de klok rond werkten,” zegt Vosse. “Maar uiteindelijk was de klant superblij. Het was heel emotioneel en gewoon magisch!”

Nog een bizar voorbeeld: op een dag kreeg Daya via Elysée Conciergerie een telefoontje van een voetballer over een feest met als dresscode “wit” die hij graag wilde bijwonen. Het probleem? Zijn Ferrari was blauw, en hij wilde dat Daya een manier vond om ‘m wit te maken. Binnen 96 uur. Een dergelijke verfklus duurt normaal gezien minstens 72 uur – daarnaast moet je een garage vinden met de juiste ervaring en verzekering om de auto onder handen te nemen.



Maar omdat geld geen rol speelt, is het redelijk makkelijk om problemen op te lossen. “Hij ging blij naar het feest,” herinnert Daya zich. “De volgende dag belde hij me om me te vertellen hoe geweldig het was – alleen die witte verf moest er nu af.”

“Soms zijn de spelers erg goed in achteroverleunen,” zegt Philippe-Alexandre Alain van Elite Career Lifestyle. “Voor sommigen betekent vakantie Ibiza, waterpijp, drank en eindeloze feesten.” Hij geeft echter toe dat dit niet voor iedereen in de sector geldt. De meeste van zijn klanten gaan eigenlijk niet voor dat soort uitspattingen en zorgen vooral goed voor hun belangrijkste werkinstrument: hun lichaam.

Vosse is het daarmee eens en zegt dat zijn voetbalklanten meestal serieuze jongens zijn. “We sturen hun coaches vaak mee op vakantie – op die manier kunnen ze werk en plezier combineren,” zegt hij. “In de ochtend trainen ze; in de middag hebben ze plezier.





Hoewel je zou kunnen denken dat voetballers feestbeesten zijn, hun beroep vereist een behoorlijk gezond en gedisciplineerd leven. Ze zijn de hele tijd bezig met training, rusten, dieetbeperkingen, verplichtingen van sponsors en mediaverzoeken. “De meeste mensen begrijpen niet welke opofferingen het vraagt om een van hen te zijn,” zegt Vosse. “Meestal leven ze als een kluizenaar, super gefocust op hun werk en ze proberen het goed te doen.”

Onderzoeker Frédéric Rasera is gespecialiseerd in voetbalsociologie. Hij wijst er op dat het stereotype van de voetballer die domweg zijn geld verkwist niet accuraat is. Ten eerste zijn niet alle profvoetballers multimiljonair. “Eerlijk gezegd zijn dit soort luxe vakanties slechts weggelegd voor een kleine minderheid,” aldus Rasera. De sportkrant L’Équipe schatte dit jaar dat de mediaan van het bruto maandsalaris in de belangrijkste competitie van Frankrijk ongeveer 40.000 euro bedroeg – dus de helft van de spelers verdiende minder en de andere helft meer.

Bovendien weten de meeste voetballers dat ze slim moeten omgaan met het geld dat ze in hun korte carrière zullen verdienen. “Dat ze veel uitgeven aan feestjes of vakanties, betekent niet dat ze niet ook waardevolle investeringen doen,” vervolgt hij. “Financiële adviseurs helpen hen daarbij.

Rasera legt ook uit dat veel voetbalprofessionals uit de arbeidersklasse komen. “Het is voor hen extra belangrijk om van dingen te kunnen genieten, aangezien zij dat in het verleden niet altijd konden,” zegt hij.

De bescheiden afkomst van spelers komt soms ook naar voren in de verzoeken die ze doen. Zo moest Alain zich ooit in allerlei bochten wringen om een dozijn Big Macs en McNuggets in een vliegtuig te krijgen. “Een privéjet en McDonalds – deze combinatie komt niet vaak voor,” merkt Rasera op.

Eten is niet het enige waar spelers in geïnteresseerd zijn. “We krijgen bepaalde verzoeken die in de thuislanden van de spelers compleet immoreel zouden zijn, zelfs illegaal – en die kunnen we natuurlijk niet inwilligen,” zegt een dienstverlener die liever anoniem wil blijven. “Maar het is niet illegaal om mensen een telefoonnummer te geven.”

Sommige bestemmingen, zoals Dubai, staan bekend om hun luxueuze escortdiensten. “Het probleem in Dubai is dat de meisjes niet discreet zijn. Het is super gemakkelijk voor de voetballers om ze te vinden,” vervolgt de dienstverlener. “Zodra ze een chique bar binnenlopen, benaderen de meisjes hen voor een massage. En ze scheppen er achteraf veel te veel over op. Plus, alles is knetterduur daar.”

Een andere anonieme dienstverlener zegt dat hij regelmatig dit soort verzoeken krijgt – en vaak komen ze uit de entourage van de spelers. “Soms zie je dat de broer van een speler er meer een losbandige ‘voetballerslevensstijl’ op nahoudt, terwijl de speler zelf een vrij strenge atleet is,” zegt hij.

Wat Vosse betreft, neemt hij elk verzoek serieus, maar hij trekt de grens bij alles wat illegaal is. “Ik geef ze twee waarschuwingen. Daarna werk ik niet meer met ze samen.”



