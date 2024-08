Op zoek naar de voetbalsupporter die naakt door de bioscoop rende

Dit is een klotejaar voor voetbalsupporters, laten we daar niet kinderachtig over doen. Als je hobby breien of puzzelen is, kan je in 2020 prima uit de voeten. Maar als je graag op een iets te volgepakte tribune de longen uit je lijf schreeuwt met een paar biertjes achter de kiezen, terwijl je favoriete team speelt, dan is dit gewoon een klotejaar.

Daarom spookt er al twee weken een streaker door mijn hoofd. Twee weken geleden doken er beelden op uit een Pathé-bioscoop in Maastricht, waar de wedstrijd Excelsior-MVV werd uitgezonden. De beelden zijn glorieus. Niet omdat er goed voetbal op te zien is, maar omdat een supporter van MVV naakt door de zaal rent. Hij stoot zijn vuisten in de lucht, springt op en neer, en rent voor het witte doek langs.

Op het veld neemt Excelsior-verdediger Thomas Oude Kotte rustig de bal aan. In de zaal rent de streaker wild heen en weer, terwijl de andere aanwezigen hem toejuichen. Hij rent de trap op, langs de rijen. Bovenin maakt hij rechtsomkeert, om dezelfde route terug af te leggen. “Maastricht hooligans!”, roepen de andere supporters enthousiast. “Daar moet een schnitzel in!”, scandeert een eenling.

https://twitter.com/MrPerfecktion/status/1317433869608620032

Goed, die andere supporters hadden strikt genomen niet moeten juichen en roepen. Ook op anderhalve meter is dat niet de bedoeling. Maar ik snap hun enthousiasme wel. Het mooiste aan naar het stadion gaan is dat er in de chaos onverwachte dingen gebeuren, soms in reactie op iets dat op het veld gebeurt, soms totaal ongerelateerd. Het stadion is een plek waarbinnen de realiteit er even totaal niet toe doet.

Die plek is er nu niet, en zal er voorlopig ook niet meer zijn. We moeten het in deze barre tijden hebben van dit soort zeldzame momentjes van spontaan, ongecoördineerd geluk.

Sinds ik de beelden zag, vraag ik me af: wat is het verhaal achter deze streaker, de man die als eerste ooit naakt door de bioscoop rende tijdens een voetbalwedstrijd?

Na de wedstrijd maakte Pathé meteen bekend dat het stopte met het tonen van wedstrijden van MVV. “Dit vanwege ontoelaatbaar gedrag binnen de zaal afgelopen vrijdag”, liet de bioscoopketen weten in een korte reactie aan RTV Maastricht. Wat dat gedrag dan precies was, werd niet gespecificeerd. Er werd in het nieuwsbericht gesuggereerd dat het lag aan de streaker, maar zou dat wel terecht zijn? Hij hield immers keurig anderhalve meter afstand van de andere aanwezigen. Zelf zong of schreeuwde hij niet tijdens het streaken. Hij was compleet naakt, maar hield zich strikt genomen aan de coronamaatregelen van Pathé.

De bioscoopketen wekt de indruk dat het de streaker onder het tapijt wil schuiven. Aan de klantenservice van Pathé vraag ik waarom er geen wedstrijden van MVV meer worden getoond. Heeft het met de streaker te maken? Het valt even stil. Uiteindelijk word ik doorverwezen naar een contactpersoon voor de pers. Ik bel, maar er wordt niet opgenomen. Een tweede, derde en vierde telefoontje worden de dagen erna ook genegeerd. Ik spreek een voicemailbericht in, vragend naar de zaak van de streaker. Maar Pathé belt niet meer terug.

Ik vervolg de zoektocht naar het verhaal van de streaker bij Trepke B. Dat is een supportersgroep van MVV waarover we eens een verhaal hebben gemaakt met VICE. Was de streaker een van hen? “Nee, wij zaten netjes voor de buis”, reageert Machiel, een lid van Trepke B. Hij raadt me aan om contact op te nemen met de Angel-Side, een iets wildere groep MVV-supporters. Machiel waarschuwt me wel dat de Angel-Side liever niet met de media praat.

Op de Facebook-pagina van de Angel-Side laat ik een berichtje achter, of ik in contact kan komen met de streaker. De eerste reactie is een automatisch antwoord: “Bedankt voor je bericht. We proberen dit zo snel mogelijk te beantwoorden. Can you hear! The Angel-Side!”

Drie dagen later stuur ik een reminder, dan krijg ik een berichtje terug: “Hallo Sam, als je je nummer achterlaat, word je vanavond gebeld.” Die avond hou ik mijn telefoon gespannen in de gaten, in afwachting van een belletje van de streaker. Om vijf over half tien krijg ik een appje. “Hey Sam, Henk van MVV hier. Ik bel je morgenavond even. Ik ben nog bezig en weet niet hoe lang het duurt.”

De volgende avond gaat de telefoon. Het is Henk.

Henk blijkt niet de streaker te zijn. “Die wilde niet praten. De beheerder van onze facebookpagina vroeg me wat we met jouw verzoek moesten. Vandaar dat ik je bel”, zegt Henk. Hij vertelt me wel hoe die avond verliep vanuit het perspectief van de supportersgroep. De Angel-Side had met dertig man kaarten gekocht voor de uitzending in de bioscoop. Omdat Pathé zelf geen snacks en drinken mag verkopen in de huidige maatregelen, hadden de supporters eigen eten en drinken meegenomen.

“Vooraf gaf een medewerker van Pathé aan dat we stil moesten zijn en anderhalve meter afstand moesten houden, anders zou de wedstrijd niet beginnen”, vertelt Henk. “Maar dan drink je wat en wordt de boel lollig. Volgens mij hadden ze de verwarming wat hoger gezet, want we kregen het allemaal behoorlijk warm en na twintig minuten kakte de boel in. Toen kwam die clown langs rennen.”

Die clown, was natuurlijk de streaker. “Ik vond het geweldig. Dat is gewoon humor”, vertelt Henk. Het streaken vond vlak voor de rust plaats. Dat was meteen ook het hoogtepunt van de avond. MVV verloor de pot met 2-0 van Excelsior. Henk: “Het is sowieso klote om in de bioscoop een wedstrijd te kijken. Het beeld is erg slecht. Laten we het er op houden dat de meeste mensen na een aantal versnaperingen ook niet zoveel interesse meer hadden in het voetbal. Beetje bij beetje wordt alles van je afgenomen. Dus we proberen gewoon lol met elkaar te maken.”

Dankzij Henk heb ik een beter beeld van hoe die avond verliep. Maar het verhaal is niet compleet zonder de hoofdpersoon zelf. Ik wil van de streaker weten waarom hij de actie uithaalde en hoe hij erop terugkijkt, nu hij in zijn blote piemel viral is gegaan.

Henk gaf al aan dat de streaker zelf niet wilde praten, maar een paar dagen later waag ik een finale poging. Ik stuur Henk een berichtje, of hij toch nog een poging bij de streaker wil wagen. Een paar uur later stuurt Henk me een bericht door.

Het bericht is afkomstig van de streaker.

Via Whatsapp wil de man toch nog vertellen over zijn actie, onder de schuilnaam Kees. “De middag voorafgaand aan de wedstrijd zaten we gezellig wat te drinken met een paar vrienden, waarna we met andere supporters samen de wedstrijd gingen kijken bij de Pathé”, begint Kees zijn verhaal. “De sfeer zat er goed in, maar was lang niet hetzelfde als voorheen in het stadion. Het lachen, gek doen, en drinken met vrienden is dan ook een groot gemis. Hierdoor kwam ik op het idee om de boel weer een beetje op te vrolijken en toch nog een beetje het gevoel terug krijgen wat we in het stadion moeten missen.”

Kees had nog nooit iemand tijdens een voetbalwedstrijd in een bioscoop zien streaken, vertelt hij. “Toen dacht ik bij mezelf: iemand moet de eerste zijn die dit doet. Dus ik deed het. Ik kijk terug op een leuke en gezellige dag, waar heel veel gelachen is. Ik had niet verwacht dat het zo zou exploderen in de media, maar kan hier heel hard om lachen. Jammer dat Pathé er niet zo om kon lachen. Want laten we eerlijk zijn: streaken in een zaal met dertig bekenden, op anderhalve meter afstand, is toch niet zo erg?”

Dat Pathé nu geen wedstrijden van MVV meer wil tonen, snap ik wel. Maar ik snap Kees ook. In de coronacrisis is alles in de publieke ruimte strak geregeld, en dat is maar goed ook. Maar dat betekent ook dat er haast niks meer is om je in positieve zin over te verbazen, om spontaan over in lachen uit te barsten. En dat zijn nou juist vaak de mooiste momenten in het leven. Met zijn naaktloperij gaf Kees een hoop mensen zo’n moment.

Een crisis zoals deze pandemie hebben we nog nooit meegemaakt. Dat vraagt om helden zoals we die nog nooit hebben gezien. Als dat eenmalig een man is die in zijn blote piemel door de bioscoop rent tijdens een wedstrijd van MVV, dan is dat maar zo.

De namen Henk en Kees zijn gefingeerd uit privacy overwegingen.

