Vogels kunnen geen liefde vinden door stadsherrie

Uit onderzoek gisteren gepubliceerd in Bioacoustics blijkt dat vogels in een drukke stad met veel verkeer hun manier van zingen aanpassen aan de herrie van hun chaotische woonplaats. Volgens de onderzoekers kan deze continue verandering van hun liedje de zoektocht naar een partner bemoeilijken. Net zoals bij ons als we proberen te speeddaten in een lawaaierige bouwput. Heb je ooit “HEB JE EIGENLIJK HOBBY’S?” geschreeuwd naar een totaal vreemde aan de andere kant van de tafel? Ik ben geen wetenschapper, maar ik heb zo’n voorgevoel dat dit niet de beste paringsstrategie is.

Maar volgens sommige mensen aan George Mason University die wel echt wetenschappers zijn, werkt deze strategie ook niet goed voor onze gevleugelde vrienden. Door de zang van de Oostelijke bospiewies in de parken rond Washington DC een aantal weken op te nemen, hebben de onderzoekers ontdekt dat de aanwezigheid van verkeer leidt tot afwijkende zang. De vogels zingen op hogere frequenties en korter. Als de hoeveelheid verkeer in deze gebieden afneemt door wegwerkzaamheden, wordt de frequentie en de duur van hun gezang weer normaal.

De aangepaste de zang van de piewies zorgt ervoor dat zij hun boodschap beter in een luidruchtige omgeving kunnen overbrengen; dat ze een partner kunnen vinden of hun territorium kunnen beschermen. Maar helaas reageren de piewies niet zo goed op elkaar als in een verkeersvrije omgeving.

Dit is zorgwekkend voor de Oostelijke bospiewie waarvan de populatie in de omgeving rond DC met meer dan de helft is afgenomen sinds de jaren 40. Ondanks dat verkeer niet de hoofdoorzaak is van de afname, helpt het ook zeker niet bij het herstel. Onderzoekers pleiten daarom voor een tijdelijke sluiting van de omliggende wegen zodat de vogels hun populatie in stand kunnen houden.

De vogels passen zich aan aan hun omgeving en schreeuwen hun pijn uit onder het gewicht van hun bestaan. Misschien is het verkeer wel een van hun kleinste problemen.