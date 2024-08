Volg drie mensen die zes dagen overleven in een volledig donkere zilvermijn

In een nieuwe serie van Discovery trekken drie mensen die elkaar niet kennen een oude verlaten zilvermijn in onder de Mojavewoestijn. Hun missie is om zes dagen te overleven in de absolute duisternis van dit gangenstelsel. Verspreid door de tunnels liggen kleine hoeveelheden water en eten. Elk van hen vertrekt vanaf een ander punt, en het doel is dat ze elkaar zo snel mogelijk vinden, voordat de isolatie ze te veel wordt.

Maar hoe doe je dat in een kilometerslang compleet in duisternis gehuld gangenstelsel? Van alle metaforen voor gevaar is duisternis waarschijnlijk de oudste. De Bijbel noemt als eerste geschrift het concept duisternis, in een van de eerste versregel:

In den beginne schiep God den hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond.

Duisternis als plek waar de mens niet kan leven. In de ultieme survivaltest voor Discovery slaat Darkness op de menselijke emotionele reactie op duisternis. Wat doet het met je als je zonder zicht moet overleven in een vreemde omgeving?

De drie mensen die in de grot worden losgelaten zijn proefkonijn, maar vergeleken met de gemiddelde kijker thuis zijn deze mensen zo hard als een spijker. J.R. Phillips, uit Smalltown in Mississipi, is een reservist en doet het om zijn “mental toughness” te vergroten. Bill Sherman is een ingenieur en ‘caver’ uit West Virginia, en de derde deelnemer, Bamby Tran, is een overlevingsinstructeur voor de marine.

“Het voelt letterlijk alsof ik in mijn kist lig,” zegt een van de deelnemers als ze nog geen 50 meter de grot in is gelopen. Uit de reactie van de drie deelnemers blijkt dat ze getraind zijn in het overleven van een dergelijke beproeving. Slechts een van hen raakt in paniek, en weet zich na ongeveer een etmaal te herstellen door zich een duidelijk doel te stellen: de eenzaamheid te verbreken door de anderen te vinden.

Zonder verder te erg op alle details in te gaan, zijn de momenten van ontmoeting in de duisternis zonder twijfel de aangrijpendste. JR, de marinier, zegt als hij zijn nieuwe vrienden 6 uur lang kwijtraakt dat “alleen zijn” het moeilijkste is dat er is.

Hallucinaties beginnen bijna direct, en een van hen is zelfs bang dat wat echt is en niet, definitief in elkaar overlopen.

Het meest aangrijpende moment is als een van de deelnemers een afstandmeter kwijtraakt van JR, waarmee ze hun locatie kunnen bepalen in de duisternis. De tegenslag is zo groot dat ze alle drie gaan slapen, waarop een van hen tegen beter weten in alleen in de duisternis teruggaat om de afstandsmeter te zoeken. Vertrouwen is essentieel in de duisternis. Het is een van de belangrijke thema’s van de aflevering. Het is ook duidelijk dat veel van hen in de absolute duisternis kracht putten uit religie. Het gevoel dat er een reden voor je zijn is buiten jezelf, geeft troost in duisternis, waardoor de ultieme survivaltest aan het einde onverwacht nog een religieus tintje krijgt.

