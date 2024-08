Volg Patty in haar poging om van haar vliegangst af te komen

Een weekendje naar Berlijn om de Berghain kapot te raven, een midweek naar Madrid om wat cultuur te snuiven en je vol te proppen met paella, of met een gigantische rugzak een paar maanden door Thailand zwerven om jezelf te vinden (of in ieder geval een hennatatoeage te nemen en veel meer Mai Tais te drinken dan goed is voor een mens): voor de meeste mensen is het vliegtuig pakken naar het buitenland de normaalste zaak van de wereld.

In de eerste drie maanden van dit jaar reisden er meer dan vijftien miljoen mensen van en naar de Nederlandse luchthavens – dat is meer dan 150 duizend mensen per dag. En zeker nu je voor de prijs van een meter bier in de club met een prijsvechter naar Skopje, Stockholm of Sevilla kan vliegen, is er eigenlijk geen reden meer om thuis te blijven.

Videos by VICE

Maar als je bang bent om te vliegen, kan dat flink roet in het eten gooien. Wel 10 tot 40 procent van alle Nederlanders heeft last van vliegangst, al varieert de ernst daarvan van ‘een beetje zenuwachtig’ tot ‘gillend door het gangpad rennen terwijl je roept dat je eruit wil’. Naar schatting 14 procent vliegt helemaal niet vanwege hun vliegangst.

Patty uit Groesbeek is zo iemand. Zoals je kan zien in de video hieronder, krijgt Patty behoorlijk de zenuwen als ze vliegen moet. Binnenkort staat er een reisje naar Ibiza op de planning met haar vriendinnen, alleen moeten ze Patty nog wel even zover krijgen dat ze ook daadwerkelijk in het vliegtuig stapt. Daarom heeft vriendin Mieke haar opgegeven bij Anderzorg om een poging te doen om haar vliegangst te overwinnen.

Hoe dat gaat kan je de komende weken zien in Patty’s Vliegangstvlog. Bekijk de eerste video hieronder, en volg Patty de komende weken terwijl ze probeert om van haar vliegangst af te komen, en Groesbeek uit te komen.

Meer weten over vliegangst? Kijk op anderzorg.nl/vliegangst