Recept: volgeladen pizza-nachos

Porties: 6-8

Voorbereiding: 20 minuten

Totaal: 1 uur 15 minuten

Benodigdheden

Voor de tomatensaus:

45 ml olijfolie, om in te bakken

2 tenen knoflook, fijngehakt

1 kleine witte ui, fijn gesnipperd

1 (400 gram) blik tomatenblokjes

30 gram roomboter

Een snuf suiker

Zout en versgemalen zwarte peper, naar smaak

Chilivlokken zijn optioneel (maar, waarom zou je het níet gebruiken?), plus extra om ernaast te serveren

Voor de nachos:

2-3 zakken nachos naturel

8-10 plakken bacon, in dunne repen gesneden

4 Italiaanse worstjes, zonder vel (ongeveer 450 gram)

150 gram pittige salami, in stukjes

250 gram champignons in dunne plakjes

1 groene paprika, in stukjes

1 rode ui, fijngesnipperd

600 gram mozzarella, in stukken gescheurd

Verse basilicum, ragfijn gesneden

Parmezaan, om ernaast te serveren

Ranchsaus, om ernaast te serveren

Bereidingswijze

1. Start met de tomatensaus: verwarm de olijfolie in een sauspan op middelhoog vuur. Voeg de knoflook en ui toe en laat in 2 tot 3 minuten zacht worden. Voeg dan de tomaten, boter, suiker, zout en peper toe en laat het inkoken in ongeveer 7 minuten. Haal de pan van het vuur en houd warm door er een deksel op te doen.

2. Nu de nachos: verwarm een grote koekenpan op middelhoog vuur. Voeg de bacon toe en bak knapperig in 7 minuten. Haal de bacon uit de pan en laat uitlekken op een bord met keukenpapier. Giet het het bacon uit de pan en gebruik later voor het bakken van, eh alles?

3. Verwarm 45 ml van het baconvet in de koekenpan en voeg het worstvlees toe. Gebruik een houten lepel om het vlees in stukjes te breken en zorg dat het mooi bruin bakt in ongeveer 5 minuten. Haal de worst uit de pan en leg bij de bacon op het bord.

4. Nu bak je de salami in 2 minuten krokant, ook deze mogen daarna bij de bacon en de worst op het bord.

6. Voeg weer 60 ml baconvet toe aan de koekenpan en bak de champignons tot ze zacht en goudkleurig zijn, in ongeveer 3 minuten. Bewaar daarna in een schaaltje.

5. Verwarm de oven op 200°C. Verdeel 1 zak nachochips op een bakplaat en verdeel er wat, bacon, worst, pepperoni, champignons, ui, groene paprika en kaas over. Verdeel er daarna een paar lepels tomatensaus over. Daarbovenop verdeel je weer 1 zak nachochips en verdeel je de resterende ingrediënten (behalve de basilicum) er weer overheen.

Schuif in de oven en bak tot de kaas goudkleurig is, in ongeveer 15 tot 20 minuten. Haal uit de oven en verdeel de de basilicum er over. Serveer met bakjes gevuld met chilivlokken, geraspte parmezaan en de ranchsaus (en als je echt slim bent, giet je ook alvast wat ranch over de nachos).