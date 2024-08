Volgens Big2 is het tijd dat we The Opposites loslaten

Het is vijf jaar geleden dat The Opposites de klassieker Slapeloze Nachten uitbrachten. Niet lang nadat ze de Popprijs winnen komt er voor de buitenwereld abrupt een einde aan de groep van Twan (Big2) en Willem (Willy). Voor Twan zijn de laatste maanden van het succesverhaal dat hij met Willem schrijft eerder een kwelling dan een feestje. Hij verliest zichzelf in de faam en de malle molen van de muziekindustrie. In 2013 besluiten ze zich daarom terug te trekken uit de gekte die The Opposites met zich meebracht.



Zonder druk en verwachtingen van managers en labels werkt Twan de laatste jaren in het oude huis van zijn grootouders aan Van Staal. Eind maart is het zover en komt de plaat uit waarmee Big2 zichzelf als soloartiest definitief op de kaart wil zetten. Ik zocht de rapper en producer op in de bossen van Heiloo, waar we praten over de moeilijke periode na The Opposites,zijn dagen in isolatie en hoe hij zichzelf wist te hervinden door te mediteren.



Noisey: Hé Twan! Ik zag net twee katten rondlopen, dus je zit hier niet helemaal in isolatie toch?

Twan van Steenhoven: Klopt, maar het kan hier wel stil zijn, man. Ik slaap ook met een wapen naast m’n bed, er wordt veel ingebroken in deze buurt. Toen ik hier twee jaar geleden kwam wonen sloop er een gozer door mijn tuin, ik ben schreeuwend naar buiten gerend om hem weg te jagen. Achteraf niet zo slim natuurlijk, maar hij maakte zich snel uit de voeten, haha. Mijn vriendin is hier gelukkig wel drie dagen in de week, dan is het huis veel gezelliger.

Door die isolatie is het vast de perfecte plek om muziek te maken.

Dat is het ook. De schuur hiernaast is mijn opa’s oude schildersatelier. Het is een perfecte omgeving om te werken. In mijn studio boven heb ik de afgelopen jaren in alle rust nummers gemaakt. Als ik even vastloop ga ik door de bossen lopen en krijg ik vanzelf nieuwe inspiratie. Ik speelde als kleine jongen al in dit huis, dus deze plek voelt voor mij heel vertrouwd. Als er wat mensen naar Heiloo zouden verhuizen, dan wil ik hier best voor altijd blijven. Ik heb hier een miljard herinneringen opgebouwd.



Heb je Amsterdam definitief de rug toegekeerd?

Verre van! Ik kom dagelijks in Amsterdam om muziek op te nemen of om te chillen met mijn vrienden en familie. Mijn hele sociale leven en netwerk zit in Amsterdam. Het afgelopen halfjaar ben ik het rumoer en de gezelligheid ook weer meer gaan opzoeken. Ik had interactie nodig om te kunnen ouwehoeren over welke demo’s goed zijn en welke minder. Maar hier in Heiloo kan ik me weer opladen en nadenken. De balans tussen Amsterdam en Heiloo is super flex. Ik vergelijk mijn situatie een beetje met die van Dave Chappelle: hij woont in een klein stadje waar hij kan nadenken, weg van alle gekte in LA en New York. Op het moment dat je weer goed hebt nagedacht kun je weer met een zuivere blik je ding doen.

En die behoefte aan rust heb je overgehouden aan The Opposites?

Ja, dat denk ik wel. Ik had tijd nodig om mezelf te hervinden en te verankeren. Daarom was het ook zo fijn dat ik dit huis twee jaar geleden kon huren van mijn moeder. Dit is waar ik me weer ben gaan herinneren wie ik ben en hoe ik in het leven sta. Op een bepaald moment word je een BN’er-lul die aardig en vrolijk tegen iedereen is. Ik stond in die periode in de kroeg met vijf gasten om me heen die mij niet kenden. Dat is fucking topsport. Je bent meer bezig met doen wat je denkt te moeten doen dan dat je echt jezelf bent. Ik werd daar niet meer gelukkig van.



Dat lijkt me heel naar.

Ik zat vast in mijn eigen hoofd. Op het hoogtepunt met The Opposites voelde ik me eenzaam en was ik de richting in mijn leven echt even kwijt. Ik wist niet meer waar ik naartoe moest vanaf dat punt, ik zag door de bomen het bos niet meer. Toen moest ik echt op zoek gaan naar tools en helderheid om ervoor te zorgen dat ik wél lekker in mijn vel kwam te zitten.

Zoals?

Dit klinkt misschien zweverig en hip, maar fuck it. Door yoga en te mediteren kun je uit je hoofd treden en weer in contact met jezelf komen. Meditatie zorgt voor een duidelijk toekomstplan. Af en toe rust nemen en nadenken over wie belangrijk zijn om je heen, is heel belangrijk geweest voor mij. Soms doen mensen super aardig, maar ruik je van een kilometer afstand dat ze niet in je team moeten zitten. Als het allemaal tering gaande is, dan zijn ze er, maar als Privé belt om over je te roddelen zijn ze er ook. Ik ben nu een andere weg ingeslagen en heb heel veel lieve mensen om me heen. Als je met iets succesvols bezig bent en besluit iets anders te gaan doen, dan is er niemand die je komt aanmoedigen of die zegt: “Goh, wat interessant.” Mijn vriendin is mijn rots in de branding geweest. Ze heeft me geholpen weer de juiste energie en richting te vinden nadat ik besloot het roer om te gooien. Je sociale netwerk is echt het allerbelangrijkste in het leven.



En nu komt er een album aan.

Ja, zeker! Ik heb mijn beesten-energie weer hervonden. Dat is heerlijk, want die energie kan ik kwijt in muziek en optredens. Veertigduizend mensen dirigeren op het podium kan ik, maar dat vereist heel veel kracht. Muziek is een geweldig medium om mijn energie de goede kant op te kanaliseren.



Komt Van Staal uit bij Top Notch?

Nee. Ik ben nu 32 en ik weet hoe het riedeltje rond een release gaat. Alhoewel: de overbrugging was best een bevalling. Mijn pa belde me vaak op om me een schop onder m’n hol te geven en me eraan te herinneren dat het niet vanzelf gaat. Als het goed gaat zijn alle inkomsten ook voor jezelf. Dat is lekker, al ben ik nooit een commerciële hond geweest. Ik geloof in de Jay Z-formule: voor alles is een fase en het is belangrijk om zelf iets te bouwen. Anders ben je altijd afhankelijk van andere mensen. Op het moment dat het jouw eigen traject is kun je zelf bepalen wat er gebeurt en welke mensen je om je heen verzamelt. Je bent in controle en dat vind ik fijn. Ik ben twee jaar ondergedoken om deze muziek te maken en nu blijft het bij mij.

Ben je zenuwachtig voor de release?

Ik vind het heel erg spannend. Er staan veel persoonlijke nummers op en alle strubbelingen van de afgelopen vijf jaar heb ik ook in deze plaat gestopt . Ik heb mijn hele hart leeg geschreven. De Bende-EP, het Mario Kartel­-album en de Straight Outta Control-EP waren allemaal samenwerkingen met collega’s en goede vrienden. Van Staal is echt alleen van mij, het is mijn manifestatie als soloartiest. Hier heb ik de afgelopen vijf jaar naartoe gewerkt. Ik ga met de billen bloot, maar ik voel me goed in deze rol. Met The Opposites kwamen we als uitschot en underdogs de game in. Ik ben nu weer op dat startpunt en deze rol van outcast bevalt me heel goed. Dit is voor mij een nieuw begin. Nu moeten mensen The Opposites gaan loslaten.



Aan je lach te zien heb je daar écht zin in.

Ja, man. Ik heb er fucking veel zin in! Er staan ook gewoon veel beregezellige en vrolijke nummers op de plaat. Ik wil dat mensen dit album horen en ik heb zin om straks met m’n band de nummers te gaan spelen. Dit is de aard van het beestje: gewoon lekker muziek maken en beuken. Voor mij is het al een succes als de plaat uitkomt. Met The Opposites hebben we het plafond aangeraakt, maar daar ben ik nu helemaal niet mee bezig. Misschien zit hier geen nummer-1-hit tussen, dat komt dan wel op de volgende. Ik denk dat Van Staal beter is dan mijn vorige soloalbum, Ik Ben Twan. De afgelopen acht jaar ben ik simpelweg een betere producer geworden. Ik heb een kernbom van een album klaarliggen.

Ik wil je eigenlijk alleen nog vragen waar de titel vandaan komt.

De titel Van Staal is echt therapeutisch naar mezelf: ook al weet je soms niet waar je staat en raak je van het pad af, je moet je gevoel blijven volgen en je leven niet laten bepalen door verwachtingen van anderen. Dan komt het goed. Ik ben niet van de koers te brengen, ik zit lekker in m’n vel. “Mij krijgen ze nooit meer stuk,” roep ik heel trots op dit album.



Luister hieronder naar de titeltrack ‘Van Staal’.