Volgens de wetenschap helpt cranberrysap helemaal niet tegen blaasontstekingen

Vraag een vriendin naar het eerste wat er in haar opkomt bij het woord blaasontsteking en er is een grote kans dat ze zegt: “cranberrysap.” Wij meisjes krijgen al ons hele leven te horen dat we bij het minste branderige gevoel daar beneden meteen naar een fles zuur bessensap moeten grijpen.

De Amerikaanse cranberrysapverkoper Ocean Spray wilde graag lekker gaan adverteren met dat “vrouwen cranberrysap moeten drinken om blaasontstekingen te voorkomen.” En dat is natuurlijk heel fijn voor Ocean Spray, want dan moet ELKE VROUW cranberrysap gaan kopen en dan verdienen ze heel veel geld. Volgens The Washington Post stak Ocean Spray miljoenen in onderzoek naar of hun bessensap een blaasontsteking buiten de deur houdt. “Er is al heel lang bekend dat er een manier is om blaasontstekingen tegen te gaan,” zegt Clark Reinhard van Ocean Spray “dus hebben we deze claim laten checken. Het is voor ons ontzettend belangrijk om onze klanten hier bewijs voor te leveren.”

Videos by VICE

Even voor de duidelijkheid: we hebben het hier niet over zo’n ‘gezond’ drankje met 20% cranberry en 80% appelsap, waar dus eigenlijk meer suiker in zit dan een fles cola, maar over echt cranberrysap.

In september diende Ocean Spray een aanvraag in bij de Food and Drug Administration (FDA) om goedkeuring voor deze gezondheidsclaim te krijgen. Ocean Spray vond dat “de dagelijkse consumptie van cranberryproducten, het risico op blaasontstekingen bij vrouwen vermindert.” De FDA geloofde hier alleen niks van en wees hun aanvraag af, waardoor Ocean Spray niet langer kan beweren dat hun sapje helpt tegen blaasontsteking.

Volgens een onderzoek dat in 2016 gepubliceerd werd in de Journal of the American Medical Association (JAMA), worden cranberry’s al bijna honderd jaar gebruikt als remedie tegen ‘s wereld meest irritante infectie. Artsen dachten aanvankelijk dat de bessen de urinewegen zuurder maakten, maar dat blijkt niet juist te zijn. Tegenwoordig wordt gezegd dat de proanthocyanidine, een stof die in cranberry’s zit, voorkomt dat bacteriën zich kunnen vastklampen in je plasbuis (Ja, we voelen elke keer een stekende pijn als we dat woord gebruiken.)

Allemaal leuk die theorie, maar heeft het nou zin of niet? In 2016 werd er een onderzoek in JAMA gepubliceerd waar bij 185 vrouwen uit een verpleeghuis werd gekeken of cranberrypillen iets deden tegen blaasontsteking. Na een jaar bleek 11 procent van de vrouwen aan de cranberry’s een blaasontsteking te hebben gekregen en 13 procent van de vrouwen die geen bessenbommetjes slikten. Maar wacht even met juichen, hou je in. Dat lijkt op een klein verschilletje, maar het is helaas “geen significant verschil” – toeval dus. Als je teleurgesteld bent, weet dan dat je niet de enige bent; hoofdonderzoeker Dr. Manisha Juthani-Mehta was er ook sip over. “Ik hoopte echt dat het zou werken,” zei ze.

Na dit weinig succesvolle onderzoek, schreef blaasontstekingsexpert Dr. Lindsay E. Nicolle dat artsen “het gebruik van cranberrysap niet moeten promoten,” of vrouwen zelfs maar het idee moeten geven dat het zou werken. “Het is tijd om om de cranberry’s achter ons te laten.”