Volgens de wetenschap krijg je van deze liedjes en filmpjes kippenvel

Kippenvel is voor veel mensen een natuurlijke reactie. Of je nou een enge film kijkt of schokkend nieuws te horen krijgt, het is een gebruikelijke emotionele reactie op stimuli. Wetenschappers hebben nu een database gemaakt met bepaalde media die je mogelijk de rillingen over het lijf laten lopen.

De groep onderzoekers van MIT Lab Media, het Gonda Multidisciplinary Brain Research Centre in Israël, en het Institute for Advanced Consciousness Studies in California, publiceerde hun bevindingen begin maart in Frontiers.

“Rillingen zijn de tintelende gevoelens op de ruggengraat die we ervaren als we flink zijn geëngageerd met muziek of films,” vertelt Abhinandan Jain, hoofdauteur van het onderzoek, in een email aan Motherboard. “Hoewel we weten dat rillingen gebieden in het brein stimuleren die worden geassocieerd met beloning en emotie weten we nog altijd maar weinig over de connectie tussen het lichaam en deze krachtige sensatie en hoe de ervaring ons brein beïnvloedt.”

In het onderzoek gebruikten de onderzoekers ChillsDB%20in%20the%20US%20population.&text=Description-,ChillsDB%20is%20the%20first%20database%20of%20validated%20audiovisual%20stimuli%20eliciting,shivers)%20in%20the%20US%20population.), een open-source opslaglocatie van “gevalideerde” kippenvel-veroorzakende stimuli zoals muziek, film en spraak. De database werd gemaakt door een paar van dezelfde onderzoekers die aan dit nieuwe onderzoek hebben meegeschreven, door social media zoals YouTube en Reddit af te stropen.

Afbeelding: Jain et. al.

In het artikel worden een paar van deze clips uitgelicht als het meest waarschijnlijk om kippenvel op te wekken bij de kijkers. Zo heb je het eindgevecht tussen Indominus Rex, Tyrannosaurus Rex en Velociraptors dat in de film “Jurassic World” (2015) zit; een fanvideo van “The Hanging Tree” van de soundtrack van “The Hunger Games”; en zelfs een fanvideo van Disney-helden die in hun moedertaal zingen, met medley-afbeeldingen van hun verhalen. Kippenvel-veroorzakende stimuli zijn er duidelijk in veel soorten en maten.

Voor het nieuwe onderzoek kozen de onderzoekers de top 50 video’s uit, lieten ze deze willekeurig aan meer dan 600 mensen op een crowdsourcing platform zien, en analyseerden ze hun emotionele waarden. Ze kwamen erachter dat deelnemers die kippenvel ervaarden aanzienlijk meer positieve emotionele waarde en grotere opwinding zeiden te voelen tijdens de ervaring, vergeleken met deelnemers die geen kippenvel ervoeren.

“Dit toont aan dat de uitgedrukte emotie van kippenvel deelnemers stimuli met grotere emotionele intensiteit liet ervaren,” schrijven de auteurs.

De auteurs geloven dat het begrijpen van de emotionele consequenties van rillingen kan helpen bij het sturen van geestelijke gezondheidsinterventies.

“Het vermogen van kippenvel-stimuli om voor dezelfde stimulans positieve emotionele valentie en grotere opwinding te veroorzaken, ongeacht eerdere emotionele gesteldheden, kan relevant zijn voor geestelijke gezondheidsinterventies, bijvoorbeeld om negatief gepieker bij depressie of negatieve affectieve bevooroordeeldheid bij schizofrenie te beïnvloeden,” schrijven de auteurs. Ze stellen ook dat gecontroleerde manipulaties bruikbaar zouden zijn voor stemmingsstoornissen zoals depressie. De groep ontwikkelt ook een apparaat om de emotie kunstmatig uit te lokken en stroomafwaartse cognitieve effecten te onderzoeken.

“We onderzoeken momenteel bij het Institute of Advanced Consciousness Studies in Santa Monica de mogelijkheid om rillingen met neuromodulatie (gefocuste echografische pulsaties van lage intensiteit) te versterken,” schreef Jain. “We kijken naar het potentieel van rillingen als nieuwe interventie voor depressie gebruiken, maar we hebben nog een lange weg te gaan. In de toekomst hopen we deze technologie, als het in klinische populaties de gewenste de gewenste effecten oplevert, op de markt te brengen als een nieuwe vorm van lichamelijke ervaring om mensen uit vreugdeloze of depressieve staten te trekken en ze weer zin in het leven te laten vinden.”

