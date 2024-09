Volgens de wetenschap zijn fitboys vaker rechtse eikels

Aan iedereen die een hekel heeft aan fitboys: dit is een leuk feitje voor jullie. De wetenschap – objectief, empirisch onderzoek, de wetenschap die ons vertelt dat de ijskap aan het smelten is – heeft bevestigd wat veel van ons al heel lang dachten: fitboys zijn rechtse eikels.

Nieuw onderzoek van de Brunel Universiteit in het Verenigd Koninkrijk wijst uitdat mannen die fysiek sterk zijn en vaak naar de sportschool gaan vaker rechtse politieke ideeën hebben en sociale en economische ongelijkheid steunen dan minder sterke mannen. Dat verklaart veel, zoals Trumps vreemde manier van handen schudden – hij probeert daarmee gewoon te laten zien dat hij superieur is ten opzichte van andere achteloze eikels!

Een onderzoeksteam dat wordt geleid door dr. Michael Price onderzocht 171 mannen in de leeftijd 18 tot 40. Ze verzamelden met behulp van een 3D-bodyscanner informatie over hun lengte, gewicht, de omvang van hun middel, handgreep, spiermassa, en de kracht van hun arm en borst. Daarnaast analyseerden ze hun politieke en sociale ideeën. Ze vroegen of ze voorstander waren van de herverdeling van rijkdom (wat een belangrijk kenmerk van socialisme is) of dat ze vonden dat sommige sociale groepen dominantie horen te hebben over andere. Ook werd aan de deelnemers gevraagd hoe vaak ze naar de sportschool gaan en hoeveel geld ze hebben. Daarnaast werden de mannen door een groep onafhankelijke beoordelaars in categorieën ingedeeld op basis van hun aantrekkelijkheid, mannelijkheid en dominantie.

“Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in de evolutie van de menselijke moraliteit,” vertelt Price aan Broadly. “De afgelopen jaren viel het me op dat er een sterk verband is tussen het lichaam van mannen en hun morele en politieke opvattingen. Dat herkende ik niet bij vrouwen. Dus wilde ik een grootschalig onderzoek doen naar de fysieke conditie van mannen in relatie tot hun ideeën over gelijkheid.”

Deze nieuwe resultaten vullen eerdere onderzoeken aan die uitwijzen dat gespierde mannen eerder voorstander zijn van militarisme en oorlog aan. Eerder ontdekten wetenschappers al dat er een belangrijk verband is tussen mannen die er fysiek sterk uitzien en het geloof dat sommige groepen andere groepen moeten domineren.

En wat heeft Price dan ontdekt? Dat rijke gasten met veel spieren verschrikkelijk zijn! Onder die keiharde spieren schuilen de keiharde zielen van mannen die niet geloven in het delen van hun rijkdom. “Het gaat eigenlijk om je tolerantie ten opzichte van het idee dat rijkdom herverdeeld wordt,” legt dr. Price uit. “Sommige mensen vonden het een verschrikkelijk idee, andere vonden het wel prima.”

Ander interessant detail: hoe meer tijd mannen in de sportschool doorbrengen, hoe waarschijnlijker het is dat ze niet voor economische gelijkheid zijn. Maar zorgt de sportschool ervoor dat ze deze ideeën ontwikkelen, of zijn ze zo geboren? Dat is echt een kip (filet) en ei (witte omelet) vraag.

“Het zorgt voor positieve ervaringen die worden veroorzaakt door je lijf,” legt dr. Price uit. “In het algemeen wordt aangenomen dat mensen hun morele ideeën aanpassen aan hun fysieke voorkomen. Je lichaam wordt groot en sterk – andere mensen voelen zich door je geïntimideerd, je hebt status en wint vaak. Daardoor ga je ongelijkheid leuk vinden, want ongelijkheid past bij je.”

Gelukkig lijken vrouwen vrijgesteld van deze regel. “Hoe aantrekkelijk of gespierd vrouwen zijn heeft niets te maken met hun ideeën over gelijkheid,” bevestigt Price. Kortom, blijf gewichtheffen, meisjes, want het maakt niets uit voor de behoefte om medeburgers uit de armoede te helpen.

Helaas wil Price niet dat we de door zichzelf geobsedeerde eikels haten. “Ik probeer gewoon te achterhalen waar de morele gedachtes van mensen vandaan komen,” zegt hij. “Ik wil ze zo helpen om er meer over na te denken.”