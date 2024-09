Volgens deze gedragsexpert is de manier waarop je je eitje eet veelzeggend

Dr. Jane Cox doet onderzoek. Dat is, in tegenstelling tot wat je nu misschien zou denken, geen titel van een matige pornofilm. Dr. Jane Cox is een serieuze vrouw uit Engeland die naast een doctoraat psychologie behaald te hebben, ook nog marketing- en communicatiediploma’s op zak heeft. Die diploma’s zet ze om in de praktijk door onderzoek te doen naar bijvoorbeeld de manier waarop we eieren eten.

Zeer relevant en baanbrekend onderzoek. Ze ontdekte namelijk zojuist dat de manier waarop je je zachtgekookte eitje eet heel wat blootlegt over je persoonlijkheid. “De manier waarop we eten is een uitdrukking van ons individualisme en kan een hoop blootleggen over onze persoonlijkheid,” vertelt Cox. Je bent wat je eet dus. En volgens haar zijn we allemaal zachtgekookte eieren.

Videos by VICE

Als het op zachtgekookte eieren aankomt, vallen er in het mensenrijk volgens haar vier archetypes te onderscheiden. “Hoe betrouwbaar, avontuurlijk, gevoelig of levenslustig je bent, valt af te leiden uit hoe je een weg door je eigeel heen dipt of lepelt,” aldus de vrouw die dit wereldbestormende onderzoek uitvoerde.

Dit is zonder twijfel het soort onderzoek waar roddelbladen heel erg lekker op gaan, maar we willen jullie het plezier niet ontnemen dat je dit weekend eindelijk die familieleden die je maar drie keer per jaar ziet beter kan leren kennen. Oké, terug naar de eierpsychologie:

Tik je het hoedje van je ei eraf met een mes om er vervolgens zorgvuldig gesneden reepjes brood in te dippen? En noem je die nog steeds soldaatjes? Dan ben jij, liefste soldaatdipper, wat sommige mensen zouden omschrijven als een saaie Janus. Terwijl je het eigeel dipje voor dipje rustig in je korst laat trekken, denk je vol warmte en weemoed terug aan je jeugdjaren. Geen haar op je eierbol dat eraan denkt ooit een zachtgekookt ei op een andere manier te eten – je houdt vast aan tradities. Je moedertje heeft het je zo aangeleerd, en zo zal het geschieden. Dat heeft natuurlijk ook een positieve kant: je bent een ongelofelijk stabiel en erg gemakkelijk persoon. Hoera!

Door naar de mensen die – laat ons eerlijk zijn, op weinig avontuurlijke manier – hun zachtgekookte makker neerploffen in een eierdopje om het vervolgens leeg te schrapen met een theelepel. Volgens het onderzoek van Cox is dit een no-nonsense manier van een ei eten, en een rechtstreekse representatie van hoe je in het leven staat: je hebt geen zin in bullshit, en wil zo min mogelijk kostbare tijd verspillen. Mopjes tappen en genieten van de de kleine dingen zijn niet echt voor jou weggelegd. Daar komt nog bij dat je niet al te veel mensen nodig hebt in je leven. Als je je ei uitlepelt, ben je waarschijnlijk een buitenbeentje.

Ik wist niet eens dat dit een ding was, maar er zijn dus ook mensen die een ei omgekeerd in hun eierdopje zetten, kont naar boven. Jij, beste vriend, bent, als we je eiertechniek mogen geloven, een dromer die af en toe in een wijde, kleurrijke broek in de natuur rondloopt, of boodschappen over wereldvrede verspreidt. Als er iets op je pad komt waar je je niet goed bij voelt, ben je niet bang om je leven om te gooien en iets totaal anders te gaan doen. Je geluk komt op de eerste plaats. Als mensen je dan met opgetrokken wenkbrauwen aankijken, gooi jij je hippieschouders nonchalant in de lucht: je zwemt met plezier tegen de stroom in. Lekker rebelleren! Oh ja, en je bent ook heel lief.

Tenslotte zijn er nog personen die hun ei pellen en vervolgens pletten op een geroosterde boterham. Deze individuen zijn van het soort dat op reis afgeritste broeken en een extra paar schoenveters mee heeft, en een rol ducttape want if you can’t duck it, fuck it, haha…hahh..hhh… Je bent praktisch – hemeltje wat ben je praktisch – en daarnaast ben je ook een echte moppentapper. Als het aan Cox ligt, is jouw humor geweldig. En niet alleen omdat het er lollig uitziet als het eigeel van tussen je brood over je vingers druipt en je de dat op flamboyante wijze weglikt.

Bedankt Jane, voor deze verhelderende inkijk in onze enorm gecompliceerde persoonlijkheden. Geeft ons alvast wat om over te praten met Pasen, als we allemaal op onze eigen perfect uitgekiende manier ons zachtgekookt ei naar binnen aan het werken zijn.