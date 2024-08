Volgens onderzoek krijg je de naarste katers van tequila

Het is nu wel duidelijk dat drank de bron is van veel dramatische beslissingen – een breed scala van misdragingen van seks, eten, misdaad, fooi geven en verder.

Maar nu is er een samenvatting van onze slechtste zelf in een nieuw onderzoek getiteld “Bad and Boozy” (LOLZ, Migos-grapjes) van Addictions.com. In het onderzoek werden 2148 Amerikanen die “het afgelopen jaar minsten één keer beneveld (dronken) waren,” gevraagd naar hun drankgebruik, hun ergste katers, hoe vaak ze dronken brand had gesticht, en een heleboel beschamende onzin daar tussenin.

Ze vonden dat tequila de slechtste reputatie had als het op katers aankomt. 22,6 procent van de deelnemers zei dat tequila de allernaarste katers veroorzaakte gevolgd door vodka met 20,84 procent.

Illustratie door Addictions.com.

In het onderzoek werden ook een paar vrij specifieke vragen gesteld over dronken oorlogsverhalen. Een derde van de ondervraagden biechtte op dat ze “publiekelijk naak waren geweest na te hebben gedronken.” Driekwart gaf bier hier de schuld van.

Ook werd gekeken wie het meeste geld over de balk smeet tijdens een avondje goed drinken (dan zijn de kosten van de emotionele en lichamelijke schade niet meegerekend). In Florida werd het meeste uitgegeven ($279,50) gevolgd door Mississippi en Californië waar $263,30 en $212,90 uitgegeven werd.

En dat was niet de enige manier waarop roekeloos met geld om werd gegaan: 66 van de 2148 deelnemers zeiden dat ze een tattoo hadden genomen toen ze lam waren. En iets minder grappig, 174 mensen waren gearresteerd omdat ze dronken achter het stuur zaten. Vrouwen hadden zich meestal met wijn de vernieling in gezopen, bij mannen was tequila het vaakst de boosdoener (WEER TEQUILA). Ook had 10 procent van de ondervraagde deugnieten had een nacht in de cel doorgebracht en zeiden 120 mensen dat ze iets in de fik hadden gestoken toen ze lazarus waren.

Naakte mensen zijn grappig, maar zijn alcoholproblemen wat minder leuk. Uit het onderzoek kwam dat Amerikanen gemiddeld twee keer per jaar een black-out hebben door hun zuipgedrag en bij mensen die het liefst vodka dronken was dat wel vier keer.

Er zijn veel verschillende soorten drank, maar uiteindelijk is zorgt het allemaal voor hetzelfde soort debiele gedrag, of het nu gemaakt van graan, druiven of agave is.