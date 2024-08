Volgens Gordon Ramsay heeft de horeca een cocaïneprobleem (duh)

Meestal zien we Gordon Ramsay op televisie als hij weer eens een chef die een omelet heeft laten mislukken uitscheldt. Maar in zijn nieuwste programma maakt hij zich druk om een groter probleem: de obsessie van de voedselindustrie met het witte poeder. En nee, hij gaat niet gezellig met Jamie Oliver over suiker praten. Hij wil het over de grote hoeveelheid cocaïne hebben die mensen in de horeca wegwerken.

In een interview met Radio Times over zijn documentaire Gordon Ramsay on Cocaine, noemt de chef de prijzige drug een “dirty little secret”. Ramsay zegt dat op één wc na, alle wc’s in zijn 31 restaurants positief zijn getest op sporen van cocaïne. Ook gasten zijn er niet vies van. Hij vertelt over gasten die borden mee naar de wc nemen om even flink te snatsen. En over een gast die een keer vroeg of zijn soufflé bestrooid kon worden met poedersuiker en cocaïne. Tja, ook een manier om je dessert tot grote hoogtes te brengen.

Ramsay vertelt ook over de minder grappige kanten van drugsgebruik. In 2001 overleed zijn chef-kok David Dempsey aan een overdosis cocaïne.

Helaas is drugsmisbruik onder chefs echt geen nieuws. Volgens een onderzoek van vakbond Unite hebben de lange uren en stressvolle werkomgeving een grote impact op de geestelijke en fysieke gezondheid van chefs. In dat onderzoek werd gevonden dat 27 procent van de chefs alcohol drinkt om hun dienst vol te houden en 41 procent andere stimulerende middelen gebruikt.

Dave Turnball van vakbond Unite zegt tegen MUNCHIES dat Ramsay in zijn onderzoek vooral moet kijken naar waarom mensen in de horeca überhaupt aan drugs beginnen. “Chefs gebruiken drugs en alcohol, vanwege de lange uren die ze moeten werken. Op reguliere basis vijftig tot zestig uur werken breekt je op. Chefs in Groot Brittannië gaan eraan onderdoor omdat hun werkgevers een fatsoenlijke balans tussen werk en privé onmogelijk maken,” zegt Turnball.

Maar zolang de “werken tot je erbij neervalt”-mentaliteit niet verandert, zal de coke-cultuur ook niet verdwijnen.