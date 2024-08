Volgens house-pionier Chuck Roberts is diversiteit “on-ver-mij-de-lijk”

Dertig jaar geleden vertelde Chuck “The Voice” Roberts in de legendarische preek op de track My House (Rhythm Controll) dat de plek waar Martin Luther King over had gedroomd, werkelijk bestond. Het was een plek waar ’s nacht de vloer trilde en beefde. Een plek waar het geen zak uitmaakte of je ‘black’, ‘white’, ‘jew’ of ‘gentile’ was. Een plek waar Frankie Knuckles aan de knoppen draaide en een zekere kerel genaamd ‘Jack’ vereerd werd als een God. Een plek in Chicago waar muziek de liefde bedreef met dansende lichamen en dansende lichamen de liefde bedreven met elkaar.



Het verhaal van Jack en het huis dat hij in elkaar had getimmerd reisde de wereld over en housemuziek groeide uit tot een reusachtig, ontembaar, veelkoppig monster. Het monster kreeg meerdere namen: ’techno’, ‘acid’, ’trance’, ‘goa’, ‘garage’, ‘drum ’n Bass’, ‘EDM’… Maar met iedere remix, edit, chop en bootleg verloor Chuck’s speech een stukje betekenis en na verloop van tijd vergat men wie Jack was en voor wie hij dat huis eigenlijk had gebouwd.

Chuck kwam voor ADE naar Amsterdam, en woensdag overhandigde ADE-directeur Richard Zijlma hem de iconische ADE-cube en werd op de Zeedijk officieel het startsein gegeven voor Amsterdam Dance Event 2017. De cirkel is rond.

Vrijdagochtend wacht ik met Alan King – Chuck’s manager en tevens een legendarische Chicago house-dj – in de lobby van Chuck’s hotel. De avond daarvoor hoste Chuck samen met een paar house-pioniers uit Chicago (The Chosen Few DJs) het ‘In The Beginning’-feest in M’ADAM. “Chucky is in de zevende hemel nu, he”, zegt Alan. “Dit is de eerste keer dat hij in Amsterdam is en hij heeft dit nog nooit meegemaakt. Let op: hij is in een spirituele bui.”

Ik hoor net dat jullie pas om 9:00 uur bij het hotel zijn aangekomen. Ben je moe?

‘Moe?’ [lachend] Geen flauw idee wat dat betekent. Dat woord staat niet in mijn woordenboek! We are feelgood people. Kijk, muziek brengt positiviteit in het leven van de mens. Wij proberen in die behoefte te voorzien, snap je. Dít is wat we doen. Hier leven we voor. Trouwens, over gisteravond: man, ik probeer de juiste woorden te vinden… Het was ongelofelijk, het was fantastisch! Kijk, het zit zo: ik put energie uit de mensen om mij heen. En ik zeg het je: we werden met zóveel warmte onthaald.

Jouw track My House mag dit jaar dertig kaarsjes uitblazen.

Dertig jaar al, hè? House zal altijd house blijven. Dansen, collectieve liefde… You know who Jack is, right?

Jack had a groove…

Ha! Precies. Jacking your body…

Wat is het verhaal achter die track eigenlijk? Hoe kwam jouw stem daarop terecht?

Ik werd om 2:00 uur gebeld door een goede vriend van me. Ik lag te maffen en neem meestal om die tijd de telefoon niet meer op. Hoe dan ook: ik nam op en hij was door het dolle heen. Hij zei: “Chuck, ik ben met Claudius [Parker] en Bruce [Abbott] van Rhythm Controll in de studio en ik lieg niet: deze track is on fire! Jij hebt de vibe. Jij komt uit de kerk, jij bent spiritueel. Als er iemand is die het gevoel van deze muziek onder woorden kan brengen, ben jij het.” Ik kende die jongens uit het nachtleven in Chicago. De scene was destijds niet zo groot en Claudius was een dj in een van de grote clubs in Chicago.

Goed, ik sprong uit bed en rende direct naar de studio. Toen ik aankwam en de track hoorde begon er draaikolk van ideeën en gevoelens in mijn hoofd te klotsen: euforie, spiritualiteit, liefde, noem maar op. Niemand gelooft dit maar we hebben die acapella opgenomen in 5 takes. Het kwam uit het hart, als je begrijpt wat ik bedoel. Deze muziek heeft een ziel. Wat kan ik zeggen: al die jaren in de kerk wierpen hun vruchten af.

You may be black, you may be white; you may be Jew or Gentile… Welke rol speelde diversiteit bij het ontstaan van housemuziek?

Laten we wel wezen: het was de muziek die de eerste witte mensen naar de zwarte clubs in west-Chicago trok. De muziek werkte als een magneet. Diversiteit was niet zozeer ‘getolereerd’ of ‘geaccepteerd’, het was on-ver-mij-de-lijk. Diversiteit was het kloppende hart van housemuziek, man. House was voor iedereen en van iedereen, ongeacht kleur, ras of seksualiteit. Iedereen die een voet op de dansvloer zette, werd direct geaccepteerd en met open armen ontvangen. Welkom. Diversiteit is de bloeiende bloem en house het water.

Zag je gisteren veel verschil met de housefeesten in Chicago dertig jaar geleden?

Dat wilde ik net al zeggen: gisteren deed me erg denken aan hoe het was in het begin. Een grote potpourri van kleuren en seksualiteiten. Gewoon mensen die een fijne avond wilden hebben. Het ging om de muziek. De energie. Tegenwoordig hebben ze wel wat nieuwe dansjes bedacht, maar de vibe is hetzelfde. House heeft nu verschillende gedaanten, maar het zal nooit verdwijnen.

Wat is jouw definitie van Housemuziek?

Dat is simpel: house is muziek die je in een huis draait. Je kunt het in mijn huis draaien, je kunt het in jouw huis draaien. Je kunt het in iedereens huis draaien. House music is the uncontrollable desire to jack your body – as I told you before.

Tegenwoordig is house een miljoenenindustrie en het lijkt alsof de boodschap van de muziek met de tijd is vervaagd. Mensen lijken soms vergeten te zijn voor wie Jack dat huis heeft gebouwd.

Zoals met alles in het leven zijn er toppen en dalen, man. Sometimes you’re up, sometimes you’re down. But you’re never out. De tijden veranderen, de mensen veranderen, maar de muziek blijft – in de kern – hetzelfde. Die boodschap zal nooit verdwijnen. Ik ben een spiritueel mens. De spiritualiteit in de muziek is de onderliggende factor waartoe mensen ongeacht kleur, geloof of seksualiteit zich aangetrokken voelen. Dat is de magneet. Althans, dat is hoe ik erover denk…

