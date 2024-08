Volgens Japan moet er mayo in pannenkoeken en nu is de VS pissig

Deze zondagmorgen (ook wel bekend als het ideale moment voor pannenkoeken) meldde Lifehacker dat de beste manier om een perfecte pannenkoek te maken is door een schepje mayonaise in beslag te doen. Bij deze tweet zat een foto van een “pannenkoek” zo hoog als een gemiddeld rijtjeshuis in de gemeente Roermond. Het was een aanval op de essentie van een pannenkoek. Deze spons zag er een beetje uit als een haardonut. Maar hé, alles voor het experiment.

Natuurlijk begon Twitter weer te kwijlen om deze aanval op de orde der dingen. Het was gewoon een “koek” zonder “pan”, dus misschien moeten we het gewoon een soufflé noemen. Mensen deden het collectief in hun broek en noemde het “het toppunt van wit zijn” of ‘caucasity‘ (weer een nieuw woord geleerd).

Veeg het schuim maar weer van jullie kinnen, mensen, want het is een Japans recept.

Screengrabs via Twitter.

Het artikel van Lifehacker was eigenlijk een kopie van een stuk van Food52 dat twee weken eerder was verschenen. Dat artikel ging over een recept dat de ronde deed op de Japanse Twitter en dé manier zou zijn om een perfecte, fluffy Japanse pannenkoek te maken. En wat is nou leuk, die Japanse versie is ongeveer even hoog als een gemiddeld rijtjeshuis in de gemeente Roermond (dit is trouwens geen dis, maar een feit).

Het recept voor als je het zelf even wil proberen: doe 150 milliliter water met prik (waarom viel niemand hier over), twee eetlepels Kewpie-mayonaise in een pan, en roer daar langzaam 150 gram pannenkoekenmix doorheen op een laag vuur. Drie minuten bakken aan elke kant en je hebt iets dat krokant is en ook zacht als een wolkje. En dat komt dus door dat bubbeltjeswater en die mayo.

Food52 en Lifehacker stellen allebei voor om de lichtzoete Kewpie te vervangen door een meer standaard mayonaise als Hellmann’s – maar die heeft natuurlijk de subtiliteit van een sloopkogel. Dat kan misschien wel verklaren waarom iedereen zo uit z’n broek scheurde van de boosheidjes. Maar al deze Amerikanen vergeten voor het gemak even dat ze ook soms een chocolade-mayonaisecake eten.

“Mijn eerste reactie was, gadverdamme wat goor!” vertelt Adrianna Adarme, auteur van Pancakes: 72 Sweet and Savory Recipes for the Perfect Stack aan MUNCHIES. “Maar toen ik er even over nadacht, heb ik wel een chocoladetaart met mayonaise en water met prik gemaakt en die was echt fantastisch. Veel mensen uit het zuiden van de VS doen ook 7-UP in cakes om ‘m lichter te maken en dat werkt ook perfect, dus die prik is eigenlijk ook niet zo raar.”

“Maak iets niet belachelijk voordat je het geprobeerd hebt, en zeker niet als het uit een ander land komt,” schreef foodblogger Angela Lattimer aan MUNCHIES. “Kewpie is zo licht en zoet dat het bijna als een alternatief voor yoghurt voelt.”

“Mayonaise bestaat eigenlijk voor uit eieren en olie, en die lichte funky geur is de azijn,” schrijft blogger Shihoko van Chopstick Chronicles in 2015 al in het beruchte recept voor de pannenkoeken waar het allemaal mee begon. “Maar als je de mayonaise bakt, verdampt de azijn en daardoor smaakt het helemaal niet meer naar mayo omdat de ei en olie alleen overblijven.”

Shikoko reageerde niet op ons verzoek voor een reactie. Maar ze heeft gewoon gelijk, mayonaise bestaat gewoon uit een emulsie van eieren en olie. Dus iedereen, stel je even niet zo aan.