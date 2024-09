Volgens Jerr van Broederliefde is Mella het gekst omdat hij niet naar school is geweest

Net als iedereen in 2016 met een hartslag, heeft oud-voetballer en feestbeest extraordinaire Andy van der Meyde een eigen youtubekanaal met een online programma. In Bij Andy in de auto nodigt hij voetballers uit in zijn bak vol dashcams voor een gesprek. Vaak zijn dit jongens met het label ‘moeilijk’. Omdat Van der Meyde dat label nooit is kwijtgeraakt, levert dit echt leuke filmpjes op, waarin zijn anekdotes over het algemeen beter zijn dan het verhaal waar de voetballer in kwestie mee aankomt.

Van der Meyde kan zich identificeren met bijna iedereen, hij weet bijvoorbeeld als de beste hoe het is om veel te jong veel te veel geld te verdienen, en dat maakt hem een van de leukste interviewers van het moment. In zijn nieuwste aflevering laat hij de topsporters links liggen en vraagt hij de jongens van Broederliefde. Door een ongeplande kater komen de artiesten niet opdagen, behalve Jerr, die blijkbaar de sterkste maag heeft.

Videos by VICE

Tijdens de autorit, waar ze zich geen moment buiten Rotterdam-West wagen, blijkt Van der Meyde Labanta niet te kennen en heeft Jerr het over rare dingen die Broederliefde op straat uithaalde aan het begin hun carrière. Verder worden de andere leden van de groep besproken en blijkt bijvoorbeeld Mella de gekste van het stel te zijn omdat hij niet naar school is geweest en daardoor de raarste taalfouten maakt. Bekijk de video hieronder.