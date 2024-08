Volgens Lynch laat het nieuwe seizoen van ‘Twin Peaks’ nog lang op zich wachten

Afgelopen woensdag gaf David Lynch een kleine hint over Twin Peaks, namelijk dat er een vierde seizoen zou komen. Maar de avonturen van Dougie en Janey-E laten waarschijnlijk nog lang op zich wachten.

Volgens fansite Welcome to Twin Peaks hield Lynch een praatje via Skype in een Servische kunstgalerie om de opening van zijn fototentoonstelling ‘Small Stories‘ te vieren. Tijdens zijn praatje besprak hij de slotaflevering van seizoen drie. Bovendien liet hij iets vallen over een nieuw seizoen – eindelijk.

“Het is echt nog te vroeg om met zekerheid te zeggen dat er een vierde seizoen van Twin Peaks komt,” zei hij. “Het gaat me hoe dan ook een aantal jaar kosten om het te maken. Het duurde namelijk viereneenhalf jaar om The Return te schrijven en te filmen.”

Iemand uit het publiek vroeg Lynch naar Audrey, die we voor het laatst zagen toen ze wakker werd in een soort witte kamer, na een supergekke droomscene in ’the Roadhouse’, maar hij wilde niet ingaan op haar uiteindelijke lot.

“Het gaat er niet om wat er uiteindelijk gebeurt, maar waar jij in gelooft,” zei hij in Lynchtaal – een beetje vaag en zweverig.

Seizoen drie van Twin Peaks was niet direct het kijkcijferkanon waar Showtime op hoopte – er keken wekelijks gemiddeld twee miljoen mensen, volgens Vulture, wat bizar weinig is voor zo’n langverwachte terugkeer met een trouwe fanschare. Maar afgezien van lage kijkcijfers bestaat er geen twijfel over het feit dat Twin Peaks: The Return een succes was.

De mensen die alles konden doorstaan – de blaasproblemen van Dougie, de gaten in het plot over drugsdealende goochelaars en een David Bowie-theepot die letters uitpuft – werden getrakteerd op een 18-uur durende dollemansrit die je makkelijk David Lynchs opus kunt noemen. The Return was briljant, dom, frustrerend en angstaanjagend – soms was het al die dingen tegelijk, in één aflevering. Het braakte garmonbozia op alle ideeën van wat goede televisie moet zijn. Wonderbaarlijk genoeg lukte het om alle losse eindjes aan elkaar te knopen in de slotaflevering zonder daadwerkelijk de losse eindjes aan elkaar te knopen. Fans waren direct hongerig naar meer.

Kyle MacLachlan (die de rol van Cooper speelt), vertelde vorige week tegen Deadline dat er “niet werd gepraat over nieuwe afleveringen”, maar het lijkt erop dat David Lynch op z’n minst met het idee speelt om de acteurs opnieuw bij elkaar te krijgen. Het kan alleen wel weer 25 jaar duren.

Als dat niet gebeurt, krijgen we misschien op z’n minst nog een prequel in de stijl van Fire Walk with Me, maar dit keer over Freddie en zijn magische groene handschoen.