Volgens Marloes Haarmans zijn hondenspeeltjes gewoon verkapte seksspeeltjes

Een paar weken geleden liep de Nederlandse fotograaf Marloes Haarmans met een vriendin door het park. Haar vriendin had ook haar hond bij zich, die op een gegeven moment in de bosjes verdween. Toen-ie kwispelend weer kwam teruggerend, had hij iets in zijn mond dat in eerste instantie leek op een langwerpig hondenspeeltje. Het bleek toch wat anders te zijn: een dildo.



Misschien was dat parkje bij nader inzien niet zomaar een parkje.

Hoe dan ook zag Marloes bevestigd wat ze al langer dacht: hondenspeeltjes lijken verdomd veel op seksspeeltjes. Op dat moment had ze zich voor haar project Animal Instinct namelijk al een tijdje verdiept in de industrie van het hondenspeelgoed, en daar was ze een hoop attributen tegengekomen die op z’n zachtst gezegd een beetje wulps zijn. Als je de hond wegdenkt, tenminste.

Al die speeltjes legde ze zo sensueel mogelijk vast, voor zover ze van zichzelf al niet aan de hitsige kant waren. “Eentje had zo’n klein zweepje,” zegt ze. “Daar hoefde ik niks meer aan te doen.”

Het is niet de eerste keer dat Marloes met de betekenis van alledaagse dingen speelt. Eerder voorzag ze bijvoorbeeld vleeswaren van dierlijke vachtjes, om ons na te laten denken over de vleesindustrie. Met dit soort werk wil ze vooral laten zien hoe makkelijk je de betekenis van een voorwerp kunt veranderen door het in een andere context te zetten, en hoe we onszelf daardoor kunnen laten foppen.

Honden- en seksspeeltjes zijn vaak van hetzelfde materiaal gemaakt, maar wanneer je er net even een ander jasje omheen doet – of een leren riempje, zo je wilt – kijk je er opeens totaal anders tegenaan, en kun je er ook weer een ander prijskaartje aan hangen.

Marloes vertelt dat het project voortkomt uit een onderzoek dat ze voor haar master deed, waarvoor ze keek in hoeverre ze objecten seksueel kon benaderen. Ze kwam al snel bij hondenspeeltjes terecht. “Toen kocht ik op eBay voor een paar honderd euro aan hondenspeeltjes en die verzamelde ik op mijn kamer. Bijna iedereen die langskwam dacht in eerste instantie dat het seksspeeltjes waren.”

Uit al die speeltjes maakte Marloes een selectie en ieder exemplaar gaf ze een ander thema. De een heeft een leren riempje, de ander een stalen ketting. “Je kunt alles wel seksueel maken als je het seksueel fotografeert,” zegt ze. “Vooral als het een abstracte vorm heeft die je moeilijk kunt plaatsen. Al heeft het misschien ook met mijn eigen verbeelding te maken. Ik had ook een periode dat ik bij snoepjes allemaal seksuele vormen zag, of bij bloemen.”

Animal Instinct gaat ook over fetisjisme en de primitieve driften die zowel mens als dier heeft. Voor honden zijn deze attributen een stimulans om te spelen, en voor mensen ook – zij het op een net wat andere manier.

Dan rest nog de vraag wat haar eigen hond er nou eigenlijk van vindt. “De speeltjes die ik allemaal gekocht heb vindt hij niet zo interessant. Hij houdt eigenlijk vooral van tennisballen.”

