Volgens Milou is het hoog tijd dat de jongens van het corps stoppen met slutshamen

Milou (21) plaatste vanochtend deze video op Facebook, die gaat over de slutshaming die ze ervaarde bij het studentencorps in Groningen, waar ze 1,5 jaar geleden lid van is geworden.

Eronder schreef ze de volgende tekst:

“Vandaag is het Internationale Vrouwendag en deel ik, Milou Deelen, mijn verhaal met jullie. Anderhalf jaar geleden werd ik lid van het Corps, en daar ben ik vaak uitgemaakt voor HOER – SLET of LAAG WIJF. Ik was het lijdend voorwerp van een lied dat jaarlijks door tientallen jongens wordt gezongen over “het laagste meisje van het jaar”. Ik schaamde me diep en voelde mij vernederd. Toen ik men hierop aanspraak, kreeg ik terug dat het maar een grap was. Ik heb geen één keer gelachen. Ook werd er over mij geschreven dat je “mij kon doen voor een pakje peuken en een Smirnoff”. Ook toen was hun argument: “is toch grappig Milou, daar kan je toch wel om lachen”. En nee, ik moést niet lachen.

En dat is het punt dat ik hier wil maken. Mijn seksualiteit is van mij, en niet stof voor jouw grap. Daarnaast heb ik er als vrouw evenveel recht op als man. Als jongens seks hebben en hier openlijk over spreken, is dit tof. Als meisjes – zoals ik – dit doen, daalt ons respect of onze waardigheid. Laten we hierbij stilstaan vandaag, en ons vooral niét schamen voor onze seksualiteit. Veel meisjes durven hun stem misschien niet te laten horen, ik doe dat vandaag wel. Ik vraag niet om je medelijden, wel dat je naar me luistert. Want slutshaming gebeurt overal, en dat is niet oke.”

Zoals wel vaker bij het corps wordt er veel in de doofpot gestopt, maar Milou treedt met dit filmpje in de openbaarheid over het seksisme dat haar is toegeslingerd in Groningen. Schijnbaar is ze nadat het filmpje veelvuldig werd gedeeld Groningen ontvlucht, dus we belden haar op om te vragen hoe het nu met haar gaat, en waarom ze deze boodschap belangrijk vindt om te delen, juist vandaag.

Broadly: Hoi Milou, Klopt het dat je op de vlucht bent uit Groningen?

Milou: Nou, op de vlucht – ik ben gewoon op weg naar huis.

Wat is er allemaal gebeurd nadat je het filmpje online hebt gezet?

Ik heb zo veel reacties gehad, jeetje! Heel veel positief, maar ook negatief. Ik had niet verwacht dat het zo’n ding zou zijn. Eigenlijk was ik om één uur gewoon op weg naar mijn werkgroep, terwijl ik de video om twaalf uur had gepost. Ik liep mijn werkgroep in en dacht: dat is raar, het is nu al zo vaak bekeken. Toen ben ik maar in de trein naar Amsterdam gestapt.

Kan je vertellen waarom dit filmpje er moest komen?

Ik had al heel lang het idee om iets te doen, omdat slutshaming een heel groot maatschappelijk probleem is. Heel veel mensen kennen de term ook niet. Dit filmpje moest er komen, omdat het mezelf ook zo aanging. En vandaag was het daar een mooie dag voor.

Ja, waarom precies op Internationale Vrouwendag?

Ik koos deze dag omdat er nog zo veel genderongelijkheid is, en ik vond het goed om vandaag de kans te grijpen om mijn stem te laten horen. Dat is ook mijn belangrijkste boodschap: heel veel meisjes durven het niet, of zijn bang voor de reacties, maar iedereen moet zijn stem laten horen. Ik vind dat we met z’n allen even sterk, zo niet sterker zijn dan mannen.

Met wat voor slutshaming kreeg je te maken bij het corps?

Ik heb het bij het corps ervaren, maar het gebeurt natuurlijk overal. Ik werd voor slet uitgescholden en kreeg de vraag of ik het met mannen doe en hoe vaak en met wie. Gasten worden er niet op aangekeken, maar meisjes wel. Meisjes dalen zogenaamd in hun waardigheid, mannen niet.

Denk je dat andere meisjes die lid zijn het wel grappig vinden?

Nee, zeker niet. Ik kan natuurlijk niet voor iedereen spreken, maar niemand vindt het grappig, want het is niet grappig. Het is niet grappig om te vernederen.

Ik zag dat er onder je post gewoon verder wordt geslutshamed. Hoe ga je daarmee om?

De reacties die onder de post staan bevestigen het probleem van slutshaming. Ik heb nog heel veel reacties niet gelezen, maar dit kun je verwachten. Ik weet waar ik voor sta en ik weet wat ik vind en daarom doe ik dit. Maar de reacties zijn best wel heftig. Bij sommige dacht ik: jongens, dit is dus waarom ik deze boodschap heb en jullie hebben daar geen respect voor.

Er wordt nog altijd weinig losgelaten over seksisme in de wereld van studentenverenigingen. Waarom is dat zo denk je?

Sowieso wordt er best wel weinig over losgelaten, toch? Dat is denk ik omdat je erbij wil horen – tegen een groep wil je nooit echt ingaan in je eentje. Met dit filmpje wil ik bereiken dat ook mannen zich bewust worden van het effect als ze zo’n grap uithalen, dat ze zich realiseren dat het niet grappig is om iemand ‘een lage slet’ te noemen.

Ik werd door twee mannenvrienden op je filmpje gewezen, en die vonden het een belangrijke boodschap. Gelukkige Internationale Vrouwendag!

Ja, jij ook.